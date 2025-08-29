Разделы

Caviar сделает самый тонкий iPhone 17 Air еще тоньше

В 2025 г. Apple представит новую линейку iPhone 9 сентября. На презентации покажут самый тонкий iPhone в истории — iPhone Air. А Бренд Caviar сделает его еще тоньше, заменив заднюю панель телефона. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

iPhone 17 Air Carbon

Самый легкий кастом в истории Caviar. Его идея — полная свобода и защита личной жизни. Смартфон выполнен в ультралегком карбоне, полностью лишен камер и отражает философию чистой формы. Минималистичный дизайн подчеркивает невесомую роскошь, а каждый из 19 экземпляров снабжен уникальным номером гравировки.

17-pro_air_2_small.jpg

Caviar

Ключевые особенности: абсолютная конфиденциальность — отсутствие камер; ультралегкий корпус из карбона; минимализм и чистота формы; ораниченный выпуск: 19 экземпляров; премиальная упаковка с сертификатом подлинности.

iPhone 17 Pro Max Titan

Эта модель создана для профессионалов, работающих в условиях повышенной секретности. iPhone 17 Pro Max Titan лишен камер, строг в дизайне.

Ключевые особенности: телефон для служебных задач; строгий минимализм без камер; корпус из карбона; эксклюзивный лимитированный выпуск; фирменный кейс с сертификатом.

Устройства доступны к предзаказу от 529 тыс. руб. за кастомный iPhone Air.

