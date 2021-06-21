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Сбербанк Технологии
СберТех


21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 2
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
28.12.2020 Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке 2
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» 2
07.10.2020 У направления Big Data в «Техносерве» новый руководитель 2
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
06.11.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 3
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году 2
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
08.07.2019 В Райффайзенбанке назначен главный архитектор ИТ-дирекции 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 2
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе 2
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 2
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
21.11.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
11.10.2018 Сбербанку переданы сертификаты безопасности ЦОД «Сколково» 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 2
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха» 3
24.04.2018 Станет ли Россия страной ЦОДов 2

Публикаций - 203, упоминаний - 404

Сбербанк Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 33
Microsoft Corporation 11017 22
SAP SE 3207 22
IBM 3527 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 19
Ланит ГК 1155 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Cinimex - Синимекс 160 15
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 10
Citrix Systems 571 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 9
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 9
CleverDATA 54 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 9
Instabank - Инстабанк 12 8
Inline Group - Инлайн Груп 60 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Custis 73 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
Polycom - Поликом Раша 300 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Softline - Софтлайн 1473 8
Инфокомпас 14 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Webmoney 329 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
Schneider Electric 408 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
3727 7
Samsung Electronics 5633 7
Системный софт - SysSoft 124 7
Программный продукт ГК 92 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 75
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 18
Газпромбанк - ГПБ 692 18
X5 Group 599 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 14
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 12
Бинбанк 184 11
Bayer AG - Байер 36 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Уралсиб Банк 389 10
Мегаполис ТК 87 10
Спортмастер 116 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 9
Visa International 1344 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Открытие ФК 538 9
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
ВТБ24 583 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 8
Сетелем Банк 25 8
Национальный банк Траст 96 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Ингосстрах СПАО 210 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 8
ВТБ Банк Москвы 371 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
Лента - Сеть розничной торговли 188 8
Альфа-Банк 1123 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Федеральное казначейство России 766 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство РФ 2200 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Linux Foundation 157 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 16
Big Data - Большие данные 1136 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
DevOps - Development и Operations 296 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
Kubernetes 307 2
Субтехнологии 8 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 11 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства 8 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Google Android 10750 5
Java - Язык программирования 1167 5
Apache Hadoop 339 5
Apple iOS 5741 4
Сбербанк ЦОД 10 4
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 4
Microsoft Windows 10 6612 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Microsoft Power BI 113 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Baidu 178 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 2
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 2
Yandex Object Storage 4 2
Linux OS 4243 2
Microsoft Windows 8 1228 2
NetApp ONTAP 34 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбер Platform V 5 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
ПриватБанк Приват24 113 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Red Hat Ansible 57 1
SQL - Язык программирования 432 1
IBM Cloud 84 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Мельникова Алиса 29 18
Фридман Илья 41 14
Натрусов Артем 121 11
Айвазов Армен 449 11
Шевченко Владимир 135 10
Пшиченко Дмитрий 19 10
Чаркин Евгений 182 10
Реймер Денис 49 9
Леушев Андрей 63 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Халяпин Сергей 77 9
Рудаков Денис 31 9
Воронин Петр 35 9
Греф Герман 205 9
Плешков Алексей 42 9
Коротнев Константин 31 8
Самойлов Михаил 8 8
Смирнов Александр 44 8
Дегтярев Алексей 54 8
Свердлов Михаил 29 8
Подкопаев Олег 24 8
Малышев Александр 31 8
Патрин Максим 31 8
Левиков Антон 68 8
Богачев Игорь 172 8
Потёмкин Роман 20 8
Пиляр Елена 21 8
Шестаков Александр 35 8
Кравченко Денис 24 8
Прохоров Фёдор 78 8
Чамара Денис 57 8
Скородумов Анатолий 63 8
Мухин Максим 18 8
Лысенко Эдуард 209 8
Грибанов Юрий 24 8
Солопов Вячеслав 14 8
Асратян Петр 35 8
Стрелова Ольга 32 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Гуральников Сергей 161 8
Россия - Российская федерация - РФ 57180 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 19
Россия - СФО - Новосибирск 1956 16
Казахстан - Республика 2621 13
Восточная Европа 1669 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Германия - Федеративная Республика 3614 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Беларусь - Минск 324 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Европа 3730 7
Россия - Челябинская область 658 6
Россия - Ростовская область 860 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - Калужская область 570 5
Украина 3347 5
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 4
Япония 2760 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Литва - Литовская Республика 328 2
Россия - Воронеж 684 2
Россия - Сибирь 872 2
Россия - Рязань 353 2
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - Омск 623 2
Ближний Восток 1468 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Индия - Республика 2161 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Африка 1482 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 8
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Forbes - Форбс 441 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
FT - Financial Times 246 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 15
Gartner 2188 11
IDC - International Data Corporation 2709 9
CNews Fast рейтинг 29 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Strategy Analytics 173 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Technavio 23 1
Интерфакс-100 11 1
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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