Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Технологии
СберТех
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 203, упоминаний - 404
Сбербанк Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельникова Алиса 29 18
|Фридман Илья 41 14
|Натрусов Артем 121 11
|Айвазов Армен 449 11
|Шевченко Владимир 135 10
|Пшиченко Дмитрий 19 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Реймер Денис 49 9
|Леушев Андрей 63 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Халяпин Сергей 77 9
|Рудаков Денис 31 9
|Воронин Петр 35 9
|Греф Герман 205 9
|Плешков Алексей 42 9
|Коротнев Константин 31 8
|Самойлов Михаил 8 8
|Смирнов Александр 44 8
|Дегтярев Алексей 54 8
|Свердлов Михаил 29 8
|Подкопаев Олег 24 8
|Малышев Александр 31 8
|Патрин Максим 31 8
|Левиков Антон 68 8
|Богачев Игорь 172 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Пиляр Елена 21 8
|Шестаков Александр 35 8
|Кравченко Денис 24 8
|Прохоров Фёдор 78 8
|Чамара Денис 57 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Мухин Максим 18 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Солопов Вячеслав 14 8
|Асратян Петр 35 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Гуральников Сергей 161 8
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
|Forbes - Форбс 441 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|FT - Financial Times 246 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756000, в очереди разбора - 659690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756000, в очереди разбора - 659690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru