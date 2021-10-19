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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 2
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил универсальные обогащенные ответы 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 2
02.06.2021 Центр исследований и разработок холдинга РЖД представил свои проекты вице-премьеру Дмитрию Чернышенко 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 3
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 5
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 3
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 2
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

Публикаций - 924, упоминаний - 1363

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 135
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 90
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 73
Yota - Скартел 623 42
Астерос - Asteros 531 33
Ростех - Ростехнологии 2230 31
Yandex - Яндекс 4129 31
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 30
Samsung Electronics 5878 29
Microsoft Corporation 11628 29
3934 24
МегаФон Кавказский филиал 192 23
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 23
Panasonic 1222 19
NVision Group - Энвижн Груп 552 17
IBM 3677 16
Синтерра - Synterra 602 16
VK - Mail.ru Group 2508 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 15
АФК Система ПАО 1057 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 12
HP Inc. 3043 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 12
Cisco Systems 2158 12
SAP SE 3272 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 11
Siemens AG - Сименс Россия 710 11
Ланит ГК 1185 11
Huawei 2750 10
Крок 1230 10
ЛайфТелеком - Телфин 97 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
iTeco - Ай-Теко 729 8
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 95 8
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 198 7
Ситроникс - Sitronics 598 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 7
Intel Corporation 4335 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 50
РЖД - Российские железные дороги 1093 30
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 17
Почта России ПАО 1586 15
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 12
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 12
Uber Technologies 258 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 10
Uber 257 10
Visa International 1358 10
Газпром ПАО 538 10
Яндекс.Такси 271 10
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 9
HeadHunter Group - HH Group 339 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 8
СберАвто 18 8
Связной ГК 897 7
Аэрофлот 496 7
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 6
X5 Group 601 6
Яндекс.Еда 93 5
РВК - Российская венчурная компания 482 5
О2О Delivery club 153 5
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 5
Belkacar - Оператор каршеринга 26 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Альфа-Банк 1135 4
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 4
Евросеть 939 4
Уралсиб Банк 391 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Газпром-Медиа Холдинг 121 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 70
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 25
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 21
Правительство РФ 2226 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 17
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 14
Президент Российской Федерации 1447 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
Федеральное казначейство России 766 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Правительство Краснодарского края 12 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Счётная палата РФ 464 5
Арбитражный суд города Москвы 347 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
Правительство Москвы 660 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 7
Талант и успех - Общественный фонд 11 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 13 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 35 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 95
3G - Стандарт мобильной связи 3835 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 82
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 37
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 25
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 19
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 16
Безопасный город 348 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 11
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 11
DevOps - Development и Operations 297 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 10
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 8
ИТ-аутсорсинг 685 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
Google Android 10752 48
Apple iOS 5744 35
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 22
Microsoft Windows 10 6810 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Apple - App Store 2199 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 11
C# - C Sharp - Язык программирования 149 10
Linux OS 4386 9
Superjob 172 9
Java - Язык программирования 1221 9
Microsoft Skype 1501 8
Apple Pay 385 8
Microsoft Azure 1171 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 7
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
МТС 3G-сеть 86 6
SQL - Язык программирования 439 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 6
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
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Apple iPad 3263 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 5
Docker - Платформа распределённых приложений 146 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
Samsung Pay 238 4
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 4
Symbian OS 803 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
Kotlin - Язык программирования 20 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 365 4
Microsoft Office 2004 4
Путин Владимир 1840 20
Медведев Дмитрий 1437 20
Свердлов Денис 163 15
Горбунов Анатолий 18 15
Чернышенко Дмитрий 234 15
Никифоров Николай 1126 12
Щеголев Игорь 676 10
Шадаев Максут 384 10
Осеевский Михаил 227 9
Катамадзе Анна 72 8
Четвернин Алексей 652 7
Орловский Виктор 229 7
Матвеева Татьяна 83 6
Иванов Андрей 40 6
Похлебаев Александр 7 6
Фишер Андрей 54 6
Новиков Андрей 23 6
Рейман Леонид 471 6
Кореш Виктор 73 6
Cычев Алексей 8 6
Селиванов Дмитрий 49 6
Богданов Александр 16 6
Попов Алексей 319 5
Поляков Сергей 60 5
Колесников Александр 13 5
Солдатенков Сергей 117 5
Шипулин Александр 29 5
Сардар Лориана 6 5
Жаров Александр 165 5
Мишустин Михаил 302 5
Кусков Денис 156 4
Прянишников Николай 217 4
Шамолин Михаил 104 4
Бяков Юрий 34 4
Духовницкий Олег 91 4
Греф Герман 212 4
Артемьев Денис 14 4
Корнеев Сергей 75 4
Ушацкий Андрей 101 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 121
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 96
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 77
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 74
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 67
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Русский язык 1028 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
Образование в России 381 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 57 3
Федеральное законодательство 254 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 5
Forbes - Форбс 442 4
Коммерсантъ - Издательский дом 483 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 4
РИА Новости 657 4
Стрим-ТВ - телекомпания 81 3
CNews - ZOOM.CNews 1114 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 3
Ведомости 260 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 3
Bloomberg 789 2
НТВ - Телекомпания 170 2
Discovery Channel 26 2
ТНТ - Телеканал 95 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Россия 24 - телеканал 86 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
ComputerWorld 94 1
Newsweek 21 1
Variety 11 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 66 1
Российская газета 92 1
IEEE Spectrum 8 1
Sports.ru 16 1
Axel Springer 5 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
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WikiLeaks 106 1
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CNews Analytics 2006 30
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IDC - International Data Corporation 2797 10
Gartner 2230 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 7
Автостат 9 3
AC&M Consulting 70 2
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IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
comScore 242 1
NPD DisplaySearch 201 1
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Net Applications 110 1
VDC Research 6 1
GSMA Intelligence 5 1
Медиалогия 37 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Markswebb 21 1
CNews Fast рейтинг 31 1
TelecomDaily ИАА 112 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 402 1
Research and Markets 17 1
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 7
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 57 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 56 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 34 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 2
ЭЛАС НПО 6 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
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Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 3 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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