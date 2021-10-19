Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Сочи
Публикаций - 924, упоминаний - 1363
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1840 20
|Медведев Дмитрий 1437 20
|Свердлов Денис 163 15
|Горбунов Анатолий 18 15
|Чернышенко Дмитрий 234 15
|Никифоров Николай 1126 12
|Щеголев Игорь 676 10
|Шадаев Максут 384 10
|Осеевский Михаил 227 9
|Катамадзе Анна 72 8
|Четвернин Алексей 652 7
|Орловский Виктор 229 7
|Матвеева Татьяна 83 6
|Иванов Андрей 40 6
|Похлебаев Александр 7 6
|Фишер Андрей 54 6
|Новиков Андрей 23 6
|Рейман Леонид 471 6
|Кореш Виктор 73 6
|Cычев Алексей 8 6
|Селиванов Дмитрий 49 6
|Богданов Александр 16 6
|Попов Алексей 319 5
|Поляков Сергей 60 5
|Колесников Александр 13 5
|Солдатенков Сергей 117 5
|Шипулин Александр 29 5
|Сардар Лориана 6 5
|Жаров Александр 165 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Кусков Денис 156 4
|Прянишников Николай 217 4
|Шамолин Михаил 104 4
|Бяков Юрий 34 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Греф Герман 212 4
|Артемьев Денис 14 4
|Корнеев Сергей 75 4
|Ушацкий Андрей 101 4
|Карпинский Алексей 37 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786467, в очереди разбора - 690143.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786467, в очереди разбора - 690143.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru