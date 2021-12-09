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ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы



09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
24.11.2021 Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации
28.04.2021 Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема
02.04.2021 Банк «Открытие» улучшил функциональность интернет-банка для предпринимателей
11.03.2021 ВТБ обновил мобильный банк для предпринимателей
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов
07.12.2020 ВТБ запустил вход в интернет-банк по QR-коду
12.11.2020 ВТБ запустил полностью новый мобильный банк
22.09.2020 Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе
10.07.2020 МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре
12.05.2020 «Точка» запустила мобильный банк для фрилансеров
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО
12.03.2020 «Точка» дополнила мобильный банк технологиями ИИ Abbyy
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО
26.11.2019 «Русский стандарт» запустил переводы по QR-коду в мобильном банке
13.11.2019 СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей
06.11.2019 Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц
29.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса
23.10.2019 Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству
21.10.2019 Клиенты Райффайзенбанка стали в пять раз чаще совершать операции онлайн
17.10.2019 МКБ представил новый мобильный банк
19.08.2019 Банк Русский Стандарт расширил географиию клиентов, оплачивающих ЖКУ в Мобильном банке
09.08.2019 МКБ обновил свой мобильный банк
18.07.2019 «Русский стандарт» запустил в мобильном банке переводы по номеру телефона через СБП
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк
28.06.2019 Вячеслав Алексеев -

Возможность стать клиентом, не посещая банк, – поворотный момент в банковской конкуренции
18.06.2019 У клиентов Банк Русский Стандарт появилась возможность оплаты квитанций по QR-коду в Мобильном банке
13.06.2019 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт

Публикаций - 1772, упоминаний - 2681

ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 444 158
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 57
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8718 44
Group-IB - Группа информационной безопасности 415 43
5850 37
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 571 37
Oracle Corporation 5979 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7656 36
1С-ИжТиСи 5246 35
1С-Битрикс - Bitrix 423 35
Microsoft Corporation 22329 31
Apple Inc 10564 31
SafeTech - СэйфТек 46 26
Meta Platforms - Facebook 4213 26
SAP SE 4525 25
Diasoft - Диасофт 528 25
Yandex - Яндекс 4919 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6435 23
Бифит - Bifit 80 23
Google LLC 10093 23
IBM - International Business Machines Corp 8885 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3859 21
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1083 20
СКБ Контур 646 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1164 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 572 19
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 321 16
Инфосистемы Джет 862 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2324 16
Программный продукт ГК 3839 16
Информзащита 637 16
Золотая Корона 349 14
Крок - Croc 1606 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8264 13
Cisco Systems 4706 13
Twitter 2397 12
Cinimex - Синимекс 166 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 383 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1976 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5131 179
Альфа-Банк 1453 102
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2072 90
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1674 53
Русский стандарт Банк 367 50
ПСБ - Промсвязьбанк 667 50
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 763 50
Visa International 1739 50
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 48
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 47
Уралсиб Банк 474 41
Открытие ФК 2423 41
ВТБ - ВТБ24 651 37
ГПБ - Газпромбанк 833 29
МДМ Банк 233 28
Почта Банк 318 27
Societe Generale - Росбанк 435 27
РСХБ - Россельхозбанк 226 25
МКБ - Московский кредитный банк 318 23
Бинбанк 190 23
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 22
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 277 22
Citi - Citibank - Ситибанк 261 20
Банк Санкт-Петербург 126 19
Пробизнесбанк АКБ 125 19
Синара Банк - СКБ-банк 107 18
Лайф ФГ - Финансовая группа 142 17
CyberPlat - КиберПлат 339 16
Возрождение - Коммерческий банк 157 15
Совкомбанк ПАО 169 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 128 15
Ак Барс Банк 208 14
НСПК - Национальная система платежных карт 352 14
Точка 1277 13
Татфондбанк 75 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 237 12
Qiwi 864 12
Открытие ФК - Номос-банк 99 12
МТС банк 282 12
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3138 116
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2441 41
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 973 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2131 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10838 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2442 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2022 16
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1746 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2315 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7867 9
Федеральное казначейство России 1262 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 542 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2673 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1212 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 6
МВД РФ Управление К 85 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2126 4
НПС - Национальный платежный совет 24 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 640 4
Правительство РФ 7718 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 71 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 68 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 2
СБУ - Служба безопасности Украины 70 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 306 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 579 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 478 2
Президент Российской Федерации 3446 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2319 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1043 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1887 2
АФТ - Ассоциация Финтех 199 5
АРБ - Ассоциация российских банков 176 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2185 4
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 211 1
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 199 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24123 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9969 174
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39884 144
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4846 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9529 132
Мобильное приложение - Mobile app 4175 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15896 125
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7133 85
Website - Вебсайт 6975 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8403 77
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3315 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9632 63
Сервер - Серверные платформы 7909 62
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4503 58
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1474 53
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 505 52
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3073 47
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 195 45
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6132 41
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5817 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1605 37
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 519 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4878 36
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 852 36
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 766 35
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 618 35
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 761 34
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1409 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4558 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4332 31
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 315 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2768 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3299 25
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1911 25
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 548 25
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 122 23
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9564 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2502 23
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3171 22
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 128 20
Google Android 11827 272
Apple iOS 6361 230
Apple - App Store 2412 96
BSS BS-Client ДБО 132 93
Google Play - Google Store - Android Market 2697 89
Apple iPhone - серия смартфонов 6099 68
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 544 65
Альфа-Мобайл 68 46
Apple iPad 3606 41
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 239 35
BSS CORREQTS Corporate 46 34
R-Style Softlab - InterBank 122 31
Microsoft Windows Phone OS 1545 29
СБП - Система быстрых платежей Банка России 281 29
ЦФТ Faktura 158 27
Oracle Java - язык программирования 2526 27
Microsoft Windows 10 11385 26
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 106 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 683 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2377 23
SafeTech SafeTouch 29 22
Apple Pay 422 20
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 199 19
ВТБ Онлайн 157 18
R-Style Softlab - RS-Bank 263 17
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 423 16
Gemalto SafeNet eToken 204 16
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 213 16
СКБ Контур - Контур.Светофор 88 16
BSS e-Government Gate 26 15
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 103 15
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 72 14
ЦФТ Банк 70 14
SafeTech - PayControl 24 14
Apple Touch ID 224 14
Linux OS 7589 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1550 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 797 13
BSS Сервер Нотификации 20 12
Патешман Виталий 36 28
Исанин Антон 8364 15
Алексахин Андрей 21 14
Калемберг Денис 23 14
Иевлев Евгений 28 12
Сачков Илья 108 12
Масарская Наталия 36 10
Фомичев Андрей 68 9
Горелов Дмитрий 54 9
Шальнова Елена 10 8
Матросов Александр 44 8
Зотов Алексей 26 7
Верестникова Дарья 13 7
Болышев Максим 16 7
Грибов Андрей 72 7
Шестаков Александр 35 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Тиньков Олег 40 7
Чугунов Никита 58 7
Ермаченков Алексей 14 7
Новиков Павел 69 7
Потанин Сергей 9 7
Леушев Андрей 69 7
Пиляр Елена 21 7
Гнездилов Дмитрий 7 7
Скурятина Елена 20 7
Рудковский Михаил 7 6
Шилов Станислав 6 6
Новиков Александр 34 6
Дегтева Елена 14 6
Масленникова Анастасия 35 6
Крылов Павел 22 6
Каштанов Дмитрий 27 6
Михалев Павел 20 6
Паткин Иван 16 6
Стуров Дмитрий 26 6
Сыкулев Андрей 67 6
Кирьянова Александра 53 5
Казаков Александр 41 5
Грачев Андрей 16 5
Россия - Российская федерация - РФ 105725 532
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33078 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12211 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45227 66
Того - Тоголезская Республика 26874 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12437 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 49
Украина 6066 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11432 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5294 25
Беларусь - Белоруссия 3445 25
Германия - Федеративная Республика 8599 23
Казахстан - Республика 4429 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3020 18
Европа 11283 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 17
Россия - СФО - Новосибирск 3225 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2170 15
Индия - Республика 4222 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2139 12
Россия - ПФО - Казань 2030 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1419 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 826 10
Польша - Республика 1537 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2098 9
Европа Восточная 2904 9
Молдавия - Республика Молдова 666 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2016 8
Турция - Турецкая республика 1656 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1891 8
Россия - УФО - Челябинская область 920 8
Грузия 1053 8
Армения - Республика 1087 7
Австралия - Австралийский Союз 2751 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 948 7
Нидерланды 2163 7
Узбекистан - Республика 1273 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1177 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1535 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 150
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9891 61
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3581 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 11947 53
Мошенничество - Махинации 1546 53
Русский язык 4546 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13446 45
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1471 35
Денежные переводы 732 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3057 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2413 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3842 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1650 26
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1190 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1669 22
Физическое лицо - Физлицо 940 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1940 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13776 17
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 263 14
Cashback - Кэшбэк 169 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2591 13
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2058 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 604 11
Аутсорсинг 1030 11
Человеческий фактор 903 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 9780 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1035 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 290 7
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 150 7
Страхование - Страховое дело 1416 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3280 7
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1070 6
Информационное общество - Государственная программа 1193 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 839 5
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 55 5
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 65 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2146 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2407 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10431 15
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 725 4
Банки.ру - Banki.ru 42 3
WikiLeaks 113 2
91Mobiles 369 2
Открытые системы ИД 155 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 2
WSJ - The Wall Street Journal 1222 2
Bloomberg 1004 2
Thomson Reuters - Рейтер 5726 2
Коммерсантъ - Издательский дом 857 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 576 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 2
CNews Северо-Запад 24 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
Forbes - Форбс 585 1
Тинькофф Журнал 4 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
Мобильные системы 84 1
American Banker 3 1
Reddit 217 1
ТАСС Телеком 27 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Известия ИД 294 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 309 1
USA Today 125 1
Fortune 194 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3228 45
Gartner 3291 24
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 16
Markswebb 39 14
IDC - International Data Corporation 4624 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 10
ИТ-тренды 29 5
Juniper Research 466 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 700 4
500 Startups 2845 3
RAEX - Эксперт РА 76 3
OWASP Top - Open Web Application Security Project 48 2
Moody's Investors Service 135 2
Интерфакс-100 15 2
Forrester Research 802 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 75 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Strategy Analytics 283 1
IDC Financial Insights 5 1
Vanson Bourne 48 1
Forbes Global 2000 32 1
In-Stat 81 1
Frost & Sullivan 199 1
Tagline - Тэглайн 7 1
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 80 1
Pew Research Center 20 1
BCG - Boston Consulting Group 83 1
Markswebb Business Internet Banking Rank 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4424 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1160 2
Информзащита Учебный центр 38 2
РАН - Российская академия наук 1354 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 224 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 431 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 59 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1443 27
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
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