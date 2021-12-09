Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы
Публикаций - 1772, упоминаний - 2681
ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патешман Виталий 36 28
|Исанин Антон 8364 15
|Алексахин Андрей 21 14
|Калемберг Денис 23 14
|Иевлев Евгений 28 12
|Сачков Илья 108 12
|Масарская Наталия 36 10
|Фомичев Андрей 68 9
|Горелов Дмитрий 54 9
|Шальнова Елена 10 8
|Матросов Александр 44 8
|Зотов Алексей 26 7
|Верестникова Дарья 13 7
|Болышев Максим 16 7
|Грибов Андрей 72 7
|Шестаков Александр 35 7
|Шакманас Алгирдас 40 7
|Тиньков Олег 40 7
|Чугунов Никита 58 7
|Ермаченков Алексей 14 7
|Новиков Павел 69 7
|Потанин Сергей 9 7
|Леушев Андрей 69 7
|Пиляр Елена 21 7
|Гнездилов Дмитрий 7 7
|Скурятина Елена 20 7
|Рудковский Михаил 7 6
|Шилов Станислав 6 6
|Новиков Александр 34 6
|Дегтева Елена 14 6
|Масленникова Анастасия 35 6
|Крылов Павел 22 6
|Каштанов Дмитрий 27 6
|Михалев Павел 20 6
|Паткин Иван 16 6
|Стуров Дмитрий 26 6
|Сыкулев Андрей 67 6
|Кирьянова Александра 53 5
|Казаков Александр 41 5
|Грачев Андрей 16 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru