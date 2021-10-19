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ВЭБ.РФ
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19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 2
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 1
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 4
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 2
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам 2
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 4
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 4
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 2
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 8
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 4
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске 3
26.05.2021 Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения 1
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент 5
24.05.2021 Skolkovo Ventures запускает клуб бизнес-ангелов для инвесторов 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 2
26.04.2021 Фонд «Сколково» открыл отбор пилотных проектов внедрения российских решений в ИТ и ИИ 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
08.04.2021 Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию 2
08.04.2021 ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 3
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 4

Публикаций - 446, упоминаний - 1013

ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 103
Ростелеком Связьинвест 692 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 47
Ростех - Ростехнологии 2230 36
АФК Система ПАО 990 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Питерская группа связистов 113 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
Ангстрем-Т 95 14
Т-Платформы 272 14
VK - Mail.ru Group 2482 12
IBM 3524 11
Yandex - Яндекс 4098 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 10
AMD - Advanced Micro Devices 1660 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 8
Microsoft Corporation 10997 8
Микрон - Micron 365 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
InfoWatch - Инфовотч 600 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 6
Ангстрем-М 21 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 5
Ростелеком Дальсвязь 203 5
ТС-центр 6 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
SAP SE 3207 4
Мобител 46 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Intel Corporation 4143 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 35
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 32
Газпромбанк - ГПБ 692 23
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
Альфа-Банк 1122 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Связь-банк 78 11
Совкомбанк ПАО 147 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
Аэрофлот 492 10
Норникель - Норильский никель 177 10
АльфаСтрахование СГ 207 10
Фармстандарт АО 32 10
Почта России ПАО 1570 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
Русагро Группа Компаний 139 10
Ингосстрах СПАО 210 10
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
Возрождение - Коммерческий банк 98 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 9
ТрансКонтейнер 25 9
ММК-Информсервис 20 9
Procter&Gamble - P&G 93 9
Уралкалий ПАО 62 8
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 6
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 44
Президент Российской Федерации 1439 27
Правительство РФ 2198 24
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
Арбитражный суд города Москвы 339 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
Счётная палата РФ 459 8
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Роснано 456 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Администрация Президента РФ 267 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 4
Тверской районный суд города Москвы 15 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Союз машиностроителей России 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 5
Big Data - Большие данные 1136 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 15
Linux OS 4236 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Google Android 10750 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
СПАРК-Интерфакс 104 4
ФНС РФ ЦОД 22 4
Развивай.РФ 3 3
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 3
Microsoft Windows 849 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 2
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Apple iOS 5741 2
RoboETF 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
R-Style Softlab - InterBank 93 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
МКА - Малые космические аппараты 13 2
Путин Владимир 1820 27
Рейман Леонид 407 26
Опанасенко Всеволод 100 14
Ананьев Алексей 88 13
Медведев Дмитрий 1433 13
Ананьев Дмитрий 53 12
Юрченко Евгений 75 11
Чаркин Евгений 182 10
Дьяченко Валерий 66 10
Четвернин Алексей 651 9
Халматов Максим 45 9
Панферов Алексей 22 9
Шеховцов Юрий 33 9
Никифоров Николай 1126 9
Кереже Дмитрий 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Клепиков Алексей 77 9
Тихонравов Андрей 13 9
Богданов Кирилл 90 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Муравьев Владимир 29 9
Ямщиков Владимир 32 9
Дрейгер Павел 15 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Зырянов Илья 17 9
Урьяс Вадим 76 9
Погосова Карина 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Суровец Дмитрий 44 9
Поляков Сергей 60 9
Натрусов Артем 121 8
Огурцов Юрий 13 8
Кирюшин Геннадий 33 8
Савкин Владимир 38 8
Акимов Максим 167 7
Касперская Наталья 197 7
Абакумов Евгений 103 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Теплов Олег 17 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 266
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 37
Россия - Санкт-Петербург 7056 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 22
Германия - Федеративная Республика 3606 16
Россия - Татарстан Республика 1613 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Европа 3725 11
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 10
Восточная Европа 1667 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Россия - Астраханская область 369 6
Индия - Республика 2156 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Украина 3344 5
Китай - Тайвань 588 5
Земля - планета Солнечной системы 854 5
Арктика 141 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Нидерланды 969 4
Россия - Республика Мордовия 386 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Специальный административный район Гонконг 546 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 3
Россия - Нижегородская область 736 3
Россия - Владивосток 864 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 3
Япония 2752 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Республика Крым 625 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 33
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 3
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