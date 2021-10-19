Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЭБ.РФ
Государственная корпорация развития
Внешэкономбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 446, упоминаний - 1013
ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 27
|Рейман Леонид 407 26
|Опанасенко Всеволод 100 14
|Ананьев Алексей 88 13
|Медведев Дмитрий 1433 13
|Ананьев Дмитрий 53 12
|Юрченко Евгений 75 11
|Чаркин Евгений 182 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Четвернин Алексей 651 9
|Халматов Максим 45 9
|Панферов Алексей 22 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Никифоров Николай 1126 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Богданов Кирилл 90 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Зырянов Илья 17 9
|Урьяс Вадим 76 9
|Погосова Карина 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Поляков Сергей 60 9
|Натрусов Артем 121 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Кирюшин Геннадий 33 8
|Савкин Владимир 38 8
|Акимов Максим 167 7
|Касперская Наталья 197 7
|Абакумов Евгений 103 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Теплов Олег 17 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 17
|CNews Analytics 1988 15
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Frost & Sullivan 101 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru