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Индексная книга CNews*
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Private Cloud Частные облака приватные облака



09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака
15.05.2013 Hitachi Unified Compute Platform Select for Microsoft Private Cloud поддерживает Private Cloud Fast Track версии 3
29.04.2013 Максим Мамаев -
Полноценное частное облако появляется с приходом облачной автоматизации
05.02.2013 AMD SeaMicro SM15000 получил сертификат для Rackspace Private Cloud, действительный в OpenStack

Публикаций - 202, упоминаний - 208

Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 58
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
Softline - Софтлайн 1870 26
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
Новые облачные технологии (НОТ) 277 20
Крок - Croc 1616 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
VMware 2025 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
Red Hat 1183 11
SAP SE 4595 11
Oracle Corporation 6035 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 9
Google LLC 10352 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Cisco Systems 4720 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Huawei 3222 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 6
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 6
Dell EMC 4736 6
Intel Corporation 11262 6
NetApp - Network Appliance 613 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Ланит - Онланта - Onlanta 79 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 4
Lenovo Group 2077 4
TietoEVRY - Tieto 128 4
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Citrix Systems 744 4
Apple Inc 10683 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Альфа-Банк 1476 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Почта России ПАО 1853 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Банк Зенит 215 3
Segezha Group - Сегежа Групп 96 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Открытие ФК 2713 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
РесурсТранс 16 2
Газпром ПАО 1008 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Societe Generale Group 68 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Газпром нефть 439 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
ВТБ - ВТБ24 658 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
X5 Group 709 1
Capital One 17 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
Татнефть 182 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
Мосводоканал МГУП 53 1
Лукойл Информ 87 1
DHL Express 112 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Tesla Motors 285 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Walt Disney Company 556 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Трансюжстрой 2 1
Hunkemoller - Hunkemöller 4 1
DMI Дятьково 5 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Счётная палата РФ 628 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 159
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 129
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 82
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 45
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 43
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 39
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 28
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 13
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 11
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 147 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 11
Новые облачные технологии - МойОфис 381 35
Linux OS 7669 26
Google Android 11959 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 11
Microsoft Windows 10 11713 10
Apple iOS 6422 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
Microsoft Azure 1276 8
Microsoft Office 3247 8
Depositphotos - фотобанк 385 7
Microsoft SQL Server 1416 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Apple macOS 1457 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 40 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 3
МТС Cloud - CloudMTS 158 3
Google Cloud Platform - GCP 251 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 3
Google QuickOffice 53 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Microsoft Windows 7 1780 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 3
Microsoft Office 365 834 3
Apple macOS X - Rhapsody 1495 3
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 24 3
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 2
NetApp StorageGRID 22 2
Microsoft Exchange 1222 2
Сбер - Dialog Enterprise - мессенджер 9 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Яндекс.Телемост 66 2
Комиссаров Дмитрий 192 6
Чеглаков Андрей 50 3
Кривенко Виталий 22 3
Савюк Виктор 38 3
Давидан Александр 16 3
Кирсанов Алексей 24 3
Либеров Александр 10 2
Вайнер Всеволод 26 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 2
Урусов Виктор 60 2
Кушнир Леонид 18 2
Москвин Алексей 3 2
Зинкевич Сергей 22 2
Костин Сергей 15 2
Сичкарь Сергей 0 2
Носенко Артем 14 2
Павленко Антон 7 2
Русанов Сергей 46 2
Настасенко Марина 9 2
Галкин Николай 18 2
Апасов Николай 4 2
Кучугин Илья 42 2
Никифоров Николай 1161 2
Бородин Геннадий 4 2
Доброхотов Алексей 12 1
Дешевых Степан 4 1
Воронин Илья 3 1
Смирнов Алексей 166 1
Белоусов Сергей 233 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Соловьев Сергей 47 1
Смирнова Татьяна 15 1
Ушаков Анатолий 26 1
Паршин Максим 200 1
Хомяков Сергей 37 1
Шадаев Максут 460 1
Дьяконова Наталия 14 1
Шпак Василий 76 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Соколов Артем 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 43
Россия - РФ - Российская федерация 108428 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 12
Казахстан - Республика 4467 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Америка 2011 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Украина 6212 4
Европа 12319 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Швеция - Королевство 2072 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Япония 10069 2
Россия - Сибирь 1579 2
Сербия - Белград 26 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Польша - Республика 1559 1
Германия - Гессен 11 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Нидерланды 2197 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 156
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 91
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 70
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 28
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 8
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Образование в России 460 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Forbes - Форбс 591 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Gartner - Гартнер 3301 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 2
Forrester Wave 31 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Research and Markets 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 5
РАН - Российская академия наук 1397 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
Softline IT-галактика 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
VMworld 29 1
Teradata Форум 3 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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