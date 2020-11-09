Индексная книга CNews*
Private Cloud Частные облака приватные облака
Публикаций - 202, упоминаний - 208
Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 192 6
|Чеглаков Андрей 50 3
|Кривенко Виталий 22 3
|Савюк Виктор 38 3
|Давидан Александр 16 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Либеров Александр 10 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 2
|Урусов Виктор 60 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Москвин Алексей 3 2
|Зинкевич Сергей 22 2
|Костин Сергей 15 2
|Сичкарь Сергей 0 2
|Носенко Артем 14 2
|Павленко Антон 7 2
|Русанов Сергей 46 2
|Настасенко Марина 9 2
|Галкин Николай 18 2
|Апасов Николай 4 2
|Кучугин Илья 42 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Доброхотов Алексей 12 1
|Дешевых Степан 4 1
|Воронин Илья 3 1
|Смирнов Алексей 166 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Соловьев Сергей 47 1
|Смирнова Татьяна 15 1
|Ушаков Анатолий 26 1
|Паршин Максим 200 1
|Хомяков Сергей 37 1
|Шадаев Максут 460 1
|Дьяконова Наталия 14 1
|Шпак Василий 76 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
|Соколов Артем 32 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
|Forbes - Форбс 591 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.