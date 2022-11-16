Private Cloud Частные облака Приватные облака Корпоративные облака

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|16.11.2022
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«Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке»
ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code
|05.07.2022
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«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке
участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на
|01.06.2022
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VK представила обновленную платформу для построения частного облака
VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат
|26.04.2022
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«Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы
ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,
|16.04.2022
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Что такое виртуальное частное облако и как оно работает
ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов
|26.01.2022
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«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS
сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление
|20.01.2022
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Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ»
ощностей по запросу в режиме реального времени из общего пула ресурсов), так и сервисы виртуального частного облака (Virtual Private Cloud), когда пользователь получает изолированный пул ресурс
|29.11.2021
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Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов
|19.10.2021
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«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса
«Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р
|18.06.2021
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В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba
шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая
|24.05.2021
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На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей
ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае
|22.03.2021
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«Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions
феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б
|28.01.2021
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«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации
отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение
|28.01.2021
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Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака
и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп
|29.12.2020
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Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако
ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS
|08.12.2020
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Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака
не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо
|09.11.2020
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Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ
занимало от пары часов до нескольких дней. Современным требованиям к time-to-market он не отвечал. Частное облако в банке создавалось только для одного сегмента сети, и это ограничивало сферу
|13.05.2020
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«Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако
а в администрации Истры ИТ-комплекс для организации виртуальной рабочей среды на основе ПО «МойОфис Частное облако». Часть сотрудников администрации в настоящее время работает удаленно. Нужные
|03.02.2020
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VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках
е время набирают популярность VPC (Virtual Private Cloud) — виртуальные частные облака. Виртуальное частное облако — это услуга, предлагаемая, в основном, крупными провайдерами публичных облачн
|30.09.2019
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Кто будет управлять облачной частью бизнеса?
С появлением облаков перед многими компаниями встал выбор, что выбрать: публичное или частное облако? Публичное привлекало удобством использования облачных ресурсов по сервисной м
|05.09.2019
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«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»
, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил первый этап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате
|15.05.2019
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Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака
Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака Mail.ru Private Cloud, которая поможет крупным компаниям реализовать цифровую трансформацию своего би
|01.02.2019
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Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему?
нные с рабочими нагрузками. «В зависимости от конкретного сценария, может быть дешевле использовать частное облако, но случается и наоборот. Это очень сильно зависит от рабочей нагрузки и необх
|18.10.2018
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Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке
вать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного облака компанию Microsoft и технологию Microsoft Azure Stack. Решение Microsoft Azur
|11.09.2018
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От крафта к конвейеру: как облако меняет подход к ИТ
аждый раз это было исполнение на заказ в ручном режиме – «крафтовое» ИТ, если можно так выразиться. Частное облако – это своеобразный конвейер с ограниченным набором типовых услуг и с заранее и
|06.09.2018
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Simmons & Simmons перешла на виртуальное частное облако Orange
Simmons & Simmons, международная юридическая фирма, базирующаяся в Лондоне, объявила о переходе на виртуальное частное облако Orange Business Services, чтобы увеличить гибкость бизнеса и повысить надежность хранения важных данных клиентов. Компания внедрила виртуальное частное облако в рамках пер
|02.10.2017
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Softline развернула частное облако для «Инфотелекома»
отребителей облачных услуг из различных отраслей. Специалисты Softline предложили заказчику создать частное облако в дата-центре уровня Tier III на базе VMware с параметрами, соответствующими н
|23.08.2017
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ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах
Глобальная бизнес-линия «Розница» группы ВТБ совместно с ИТ-интегратором «Техносерв» объявили о начале проекта по модернизации инфраструктуры RISC-серверов частного облака на серверах и системах хранения российской сборки YADRO.Облачная инфраструктура розничного направления базируется на двух независимых площадках группы ВТБ. Задача проекта - еще
|13.07.2017
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Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX
«Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен дополнител
|10.05.2017
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Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack
VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих
|24.04.2017
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«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016
«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразд
|21.03.2017
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IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack
которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat. В рамках объявленного сотрудничества IBM получила статус Red Hat Certified Cloud and Service Provider и с конца марта 2017 г. начнет предоставля
|20.03.2017
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IBM запускает машинное обучение в частном облаке
подавляющая часть корпоративных данных. Поскольку заказчики замечают бизнес-отдачу от инвестиций в частное облако, они будут расширять применение гибридных и публичных облаков».IBM Machine Lea
|29.11.2016
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«Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке
«Техносерв» объявил о подписании контракта на создание и поддержку инфраструктуры для виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и странах Евросоюза. К
|09.03.2016
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Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта»
Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных приложений яв
|21.07.2015
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China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps
ниях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака China Mobile, базирующаяся на открытом программном обеспечении и типовом оборудовании, включает платформу
|03.06.2015
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De Novo запустил сервис «Выделенное виртуальное частное облако»
Национальный оператор облачных технологий De Novo представил новую услугу — «Выделенное виртуальное частное облако». Как сообщили CNews в De Novo, этот сервис ориентирован на клиентов с особо большим объемом данных, размещенных с использованием облачных ресурсов. Первым его заказчиком стала э
|08.04.2015
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Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0»
Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0». Решение представляет собой частное облако, построенное на базе оборудования корпоративного уровня: блейд серверы IBM, NEC, СХД NetApp, платформы VMware. Все оборудов
|28.11.2014
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Как совместить преимущества частного и публичного облаков?
новым технологиям и затратами на ИТ – с другой, – отмечает Иван Бобров. – Первую часть обеспечивает частное облако, которое находится полностью под контролем организации. Что касается второго а
|28.11.2014
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Игорь Межов - Наша цель – полностью перенести свою инфраструктуру в частное облако
SAP CRM, обеспечивающего функционирование программы лояльности. Кроме того, мы создали и запустили частное облако на базе KVM/OpenNebula/CEPH. Еще одним проектом я могу назвать миграцию всего
Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 206 27
|Захаренко Максим 54 12
|Чеглаков Андрей 55 11
|Бочарникова Татьяна 83 11
|Березин Максим 88 11
|Кирсанов Алексей 24 8
|Лазаренко Дмитрий 29 8
|Аникин Леонид 61 8
|Козлов Михаил 169 8
|Симаков Олег 113 8
|Василенко Александр 87 8
|Чаркин Евгений 247 8
|Гаврилов Дмитрий 18 8
|Прохоров Фёдор 82 7
|Шадаев Максут 732 7
|Дергилёв Никита 44 7
|Герасимов Александр 43 7
|Шевченко Владимир 144 7
|Сотин Денис 177 7
|Межов Игорь 16 6
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 18 6
|Исанин Антон 29 6
|Макаров Станислав 117 6
|Прянишников Николай 288 6
|Абакумов Евгений 147 6
|Савюк Виктор 39 6
|Хайретдинов Рустэм 68 6
|Исаев Дмитрий 34 6
|Заединов Руслан 45 6
|Мотовилов Олег 67 6
|Рудычева Наталья 92 6
|Антонов Александр 76 6
|Рыстенко Михаил 62 6
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 33 6
|Басов Алексей 114 5
|Фенюшин Евгений 23 5
|Медведев Вячеслав 19 5
|Бычков Александр 40 5
|Соловьев Владимир 105 5
|Фомичев Андрей 69 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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