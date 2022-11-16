Private Cloud Частные облака Приватные облака Корпоративные облака

«Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке» ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code

«Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на

VK представила обновленную платформу для построения частного облака VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат

«Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,

Что такое виртуальное частное облако и как оно работает ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов

«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление

Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ» ощностей по запросу в режиме реального времени из общего пула ресурсов), так и сервисы виртуального частного облака (Virtual Private Cloud), когда пользователь получает изолированный пул ресурс

Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса «Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р

В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая

На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае

«Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б

«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп

Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS

Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо

Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ занимало от пары часов до нескольких дней. Современным требованиям к time-to-market он не отвечал. Частное облако в банке создавалось только для одного сегмента сети, и это ограничивало сферу

«Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако а в администрации Истры ИТ-комплекс для организации виртуальной рабочей среды на основе ПО «МойОфис Частное облако». Часть сотрудников администрации в настоящее время работает удаленно. Нужные

VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках е время набирают популярность VPC (Virtual Private Cloud) — виртуальные частные облака. Виртуальное частное облако — это услуга, предлагаемая, в основном, крупными провайдерами публичных облачн

Кто будет управлять облачной частью бизнеса? С появлением облаков перед многими компаниями встал выбор, что выбрать: публичное или частное облако? Публичное привлекало удобством использования облачных ресурсов по сервисной м

«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» , системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил первый этап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате

Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака Mail.ru Private Cloud, которая поможет крупным компаниям реализовать цифровую трансформацию своего би

Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему? нные с рабочими нагрузками. «В зависимости от конкретного сценария, может быть дешевле использовать частное облако, но случается и наоборот. Это очень сильно зависит от рабочей нагрузки и необх

Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке вать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного облака компанию Microsoft и технологию Microsoft Azure Stack. Решение Microsoft Azur

От крафта к конвейеру: как облако меняет подход к ИТ аждый раз это было исполнение на заказ в ручном режиме – «крафтовое» ИТ, если можно так выразиться. Частное облако – это своеобразный конвейер с ограниченным набором типовых услуг и с заранее и

Simmons & Simmons перешла на виртуальное частное облако Orange Simmons & Simmons, международная юридическая фирма, базирующаяся в Лондоне, объявила о переходе на виртуальное частное облако Orange Business Services, чтобы увеличить гибкость бизнеса и повысить надежность хранения важных данных клиентов. Компания внедрила виртуальное частное облако в рамках пер

Softline развернула частное облако для «Инфотелекома» отребителей облачных услуг из различных отраслей. Специалисты Softline предложили заказчику создать частное облако в дата-центре уровня Tier III на базе VMware с параметрами, соответствующими н

ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах Глобальная бизнес-линия «Розница» группы ВТБ совместно с ИТ-интегратором «Техносерв» объявили о начале проекта по модернизации инфраструктуры RISC-серверов частного облака на серверах и системах хранения российской сборки YADRO.Облачная инфраструктура розничного направления базируется на двух независимых площадках группы ВТБ. Задача проекта - еще

Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX «Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен дополнител

Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих

«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 «Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразд

IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat. В рамках объявленного сотрудничества IBM получила статус Red Hat Certified Cloud and Service Provider и с конца марта 2017 г. начнет предоставля

IBM запускает машинное обучение в частном облаке подавляющая часть корпоративных данных. Поскольку заказчики замечают бизнес-отдачу от инвестиций в частное облако, они будут расширять применение гибридных и публичных облаков».IBM Machine Lea

«Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке «Техносерв» объявил о подписании контракта на создание и поддержку инфраструктуры для виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и странах Евросоюза. К

Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта» Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных приложений яв

China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps ниях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака China Mobile, базирующаяся на открытом программном обеспечении и типовом оборудовании, включает платформу

De Novo запустил сервис «Выделенное виртуальное частное облако» Национальный оператор облачных технологий De Novo представил новую услугу — «Выделенное виртуальное частное облако». Как сообщили CNews в De Novo, этот сервис ориентирован на клиентов с особо большим объемом данных, размещенных с использованием облачных ресурсов. Первым его заказчиком стала э

Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0» Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0». Решение представляет собой частное облако, построенное на базе оборудования корпоративного уровня: блейд серверы IBM, NEC, СХД NetApp, платформы VMware. Все оборудов

Как совместить преимущества частного и публичного облаков? новым технологиям и затратами на ИТ – с другой, – отмечает Иван Бобров. – Первую часть обеспечивает частное облако, которое находится полностью под контролем организации. Что касается второго а