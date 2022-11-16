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Private Cloud Частные облака Приватные облака Корпоративные облака



16.11.2022 «Авандок диск» — новый модуль для работы с файлами и папками в «частном облаке»

ГК «Корус консалтинг» выпустила новую версию low/no-code платформы «Авандок». В ней представлены новый модуль «Авандок диск» для хранения, поиска и управления файлами в «частном облаке», а также существенно обновлены модули «Совещания», «Контрагенты» и «Доверенности». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». «Авандок» — российская low/no-code
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке

участвуют в её развитии и доработке функционала. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет». В конце 2021 г. специалисты «Инфосистемы джет» внедрили новый оркестратор управления частным облаком на основе Open Source решения ManageIQ в Росбанке. Облако позволяет финансовой организации быстрее выводить новые банковские продукты на рынок, значительно сократить затраты на

01.06.2022 VK представила обновленную платформу для построения частного облака

VK Cloud Solutions обновила платформу для построения частного облака на ИТ-инфраструктуре клиента — Private Cloud. Опыт адаптации решения под требования и задачи разных компаний позволил создат
26.04.2022 «Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы

ания, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – выводит на рынок новую услугу «Частное облако как сервис». Данная инициатива предназначена для любых российских предприятий,
16.04.2022 Что такое виртуальное частное облако и как оно работает

ти для их расширения и различных способов использования все еще находятся. В частности, виртуальное частное облако (VPC) — это самая быстрорастущая технология совместного использования ресурсов
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS

сылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновление
20.01.2022 Облачным супермаркетам не хватает облаков «на заказ»

ощностей по запросу в режиме реального времени из общего пула ресурсов), так и сервисы виртуального частного облака (Virtual Private Cloud), когда пользователь получает изолированный пул ресурс
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако

Росбанк совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы джет» создает частное облако. С его помощью банк планирует значительно ускорить показатель вывода продуктов
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

«Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо». Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-р
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba

шенные требования крупных компаний к информационной безопасности мы запустили надежное и защищенное частное облако. Теперь мы даем возможность использовать в частном облаке СУБД Jatoba, которая
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей

ской, собственной ИТ-инфраструктуры из-за серьезных операционных расходов. В ряде случаев оптимальным компромиссом становится гиперконвергентная инфраструктура, которая позволяет развернуть локальное частное облако со всеми преимуществами облачной модели. Такое решение подчас оказывается экономически более выгодным в части совокупной стоимости владения, чем публичное облако; оно обеспечивае
22.03.2021 «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions

феля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud. В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» б
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации

отовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение

28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака

и корпоративный мессенджер для совместной работы сотрудников вне зависимости от их местонахождения. Компания «Акронис инфозащита» обеспечивает программно-определяемую инфраструктуру для развертывания частного облака: виртуализацию, сеть и хранилище в одном решении, а также возможность защищать данные с помощью системы резервного копирования и активной защиты от вирусов-шифровальщиков. Групп
29.12.2020 Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

ограммистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS
08.12.2020 Инвестиции в периферийные вычисления обгоняют частные облака

не слишком разнятся между собой, выходит, что заказчики не имеют ощутимого стимула для использования мультиоблака. Инвестиции в Edge Computing увеличатся на 35%, по сравнению 2,5% ростом расходов на частные облака Инвестиции в периферийные вычисления растут Растет спрос на гибридные модели развития ИТ-инфраструктур, сочетающих собственные ИТ-ресурсы и возможности внешней IaaS-площадки, осо
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ

занимало от пары часов до нескольких дней. Современным требованиям к time-to-market он не отвечал. Частное облако в банке создавалось только для одного сегмента сети, и это ограничивало сферу

13.05.2020 «Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако

а в администрации Истры ИТ-комплекс для организации виртуальной рабочей среды на основе ПО «МойОфис Частное облако». Часть сотрудников администрации в настоящее время работает удаленно. Нужные

03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках

е время набирают популярность VPC (Virtual Private Cloud) — виртуальные частные облака. Виртуальное частное облако — это услуга, предлагаемая, в основном, крупными провайдерами публичных облачн
30.09.2019 Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

С появлением облаков перед многими компаниями встал выбор, что выбрать: публичное или частное облако? Публичное привлекало удобством использования облачных ресурсов по сервисной м
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»

, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил первый этап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компании «Металлоинвест». В результате

15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака

Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака Mail.ru Private Cloud, которая поможет крупным компаниям реализовать цифровую трансформацию своего би
01.02.2019 Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему?

нные с рабочими нагрузками. «В зависимости от конкретного сценария, может быть дешевле использовать частное облако, но случается и наоборот. Это очень сильно зависит от рабочей нагрузки и необх
18.10.2018 Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке

вать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного облака компанию Microsoft и технологию Microsoft Azure Stack. Решение Microsoft Azur
11.09.2018 От крафта к конвейеру: как облако меняет подход к ИТ

аждый раз это было исполнение на заказ в ручном режиме – «крафтовое» ИТ, если можно так выразиться. Частное облако – это своеобразный конвейер с ограниченным набором типовых услуг и с заранее и
06.09.2018 Simmons & Simmons перешла на виртуальное частное облако Orange

Simmons & Simmons, международная юридическая фирма, базирующаяся в Лондоне, объявила о переходе на виртуальное частное облако Orange Business Services, чтобы увеличить гибкость бизнеса и повысить надежность хранения важных данных клиентов. Компания внедрила виртуальное частное облако в рамках пер
02.10.2017 Softline развернула частное облако для «Инфотелекома»

отребителей облачных услуг из различных отраслей. Специалисты Softline предложили заказчику создать частное облако в дата-центре уровня Tier III на базе VMware с параметрами, соответствующими н
23.08.2017 ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах

Глобальная бизнес-линия «Розница» группы ВТБ совместно с ИТ-интегратором «Техносерв» объявили о начале проекта по модернизации инфраструктуры RISC-серверов частного облака на серверах и системах хранения российской сборки YADRO.Облачная инфраструктура розничного направления базируется на двух независимых площадках группы ВТБ. Задача проекта - еще

13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

«Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен дополнител
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих

24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016

«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразд
21.03.2017 IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack

которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat. В рамках объявленного сотрудничества IBM получила статус Red Hat Certified Cloud and Service Provider и с конца марта 2017 г. начнет предоставля
20.03.2017 IBM запускает машинное обучение в частном облаке

подавляющая часть корпоративных данных. Поскольку заказчики замечают бизнес-отдачу от инвестиций в частное облако, они будут расширять применение гибридных и публичных облаков».IBM Machine Lea
29.11.2016 «Техносерв» консолидирует системы НЛМК в частном облаке

«Техносерв» объявил о подписании контракта на создание и поддержку инфраструктуры для виртуального частного облака Новолипецкого металлургического комбината – основной площадки группы НЛМК, международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и странах Евросоюза. К
09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта»

Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных приложений яв
21.07.2015 China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps

ниях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака China Mobile, базирующаяся на открытом программном обеспечении и типовом оборудовании, включает платформу
03.06.2015 De Novo запустил сервис «Выделенное виртуальное частное облако»

Национальный оператор облачных технологий De Novo представил новую услугу — «Выделенное виртуальное частное облако». Как сообщили CNews в De Novo, этот сервис ориентирован на клиентов с особо большим объемом данных, размещенных с использованием облачных ресурсов. Первым его заказчиком стала э
08.04.2015 Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0»

Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0». Решение представляет собой частное облако, построенное на базе оборудования корпоративного уровня: блейд серверы IBM, NEC, СХД NetApp, платформы VMware. Все оборудов
28.11.2014 Как совместить преимущества частного и публичного облаков?

новым технологиям и затратами на ИТ – с другой, – отмечает Иван Бобров. – Первую часть обеспечивает частное облако, которое находится полностью под контролем организации. Что касается второго а
28.11.2014 Игорь Межов - Наша цель – полностью перенести свою инфраструктуру в частное облако

SAP CRM, обеспечивающего функционирование программы лояльности. Кроме того, мы создали и запустили частное облако на базе KVM/OpenNebula/CEPH. Еще одним проектом я могу назвать миграцию всего


Публикаций - 917, упоминаний - 1234

Private Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23830 174
VMware 2198 149
SAP SE 5005 85
Google LLC 11184 83
IBM - International Business Machines Corp 9277 81
Amazon Inc - Amazon.com 2851 71
Softline - Софтлайн 2228 70
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 738 67
7333 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10383 66
Oracle Corporation 6415 63
Dell EMC 4958 61
Крок - Croc 1735 54
Cisco Systems 4946 51
NetApp - Network Appliance 635 46
Новые облачные технологии (НОТ) 419 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10032 42
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6469 42
HP Inc. 5592 39
Red Hat 1254 37
VK - Mail.ru Group 3251 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 32
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 30
Selectel - Селектел 261 30
Yandex - Яндекс 6070 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8220 29
HPE - Hewlett Packard Enterprise 577 29
Intel Corporation 11784 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 27
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1917 25
Citrix Systems 793 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 276 24
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 262 24
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 341 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4350 23
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1227 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7329 22
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 21
Salesforce.com 401 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6169 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6352 25
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 20
Альфа-Банк 1636 19
Societe Generale - Росбанк АКБ 543 16
РЖД - Российские железные дороги 1691 15
Почта России ПАО 2057 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6741 13
Лента - Сеть розничной торговли 1801 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1927 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 946 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1294 11
X5 Group 869 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 10
ВТБ - ВТБ24 661 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 859 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 9
Ингосстрах СПАО 356 9
Газпром нефть 527 9
ГПБ - Газпромбанк 974 9
Газпром ПАО 1193 9
МКБ - Московский кредитный банк 462 8
НСПК - Национальная система платежных карт 651 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 216 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 434 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 384 6
Роснефть НК - нефтяная компания 490 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 166 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 375 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 6
Северсталь ПАО - Severstal 393 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 5
Русагро Группа Компаний 214 5
Ак Барс Банк 254 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18586 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9759 60
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3942 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5407 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1648 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2551 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1580 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1623 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3100 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 12
Федеральное казначейство России 1618 12
Правительство Москвы 2105 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2050 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2487 9
Президент Российской Федерации 3861 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 341 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1715 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 219 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 718 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 143 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 690 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 186 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 2
4CIO 752 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Linux Foundation 175 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 25 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 588 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 35 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
АФТ - Ассоциация Финтех 70 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Единая Россия - Политическая партия 274 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18306 738
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56043 720
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13856 587
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9857 425
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26739 396
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41537 298
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2630 271
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5098 263
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8421 228
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27057 220
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13625 202
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12842 174
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21274 172
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 724 159
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5409 144
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11305 143
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 923 142
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6228 142
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22764 140
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4997 126
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13814 125
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2259 124
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8672 123
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8944 120
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17821 116
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6140 115
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9573 105
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8397 101
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4714 101
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10442 100
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18522 95
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5116 95
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 270 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9411 93
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11341 92
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1670 89
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10561 85
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5780 84
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8845 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9586 82
Microsoft Azure 1341 98
Linux OS 8644 87
Microsoft Windows 14766 85
Новые облачные технологии - МойОфис 570 68
Google Android 12999 62
Apple iOS 7091 57
Apple iPhone 6 6321 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4347 44
Microsoft Office 365 882 42
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 565 40
Google Cloud Platform - GCP 277 32
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 60 30
Microsoft Office 3533 29
VMware vSphere 518 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1122 25
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 252 23
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 90 23
Microsoft Exchange 1361 22
Docker - Платформа распределённых приложений 234 20
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 470 20
Microsoft Windows 2000 12877 20
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3578 19
Microsoft SQL Server 1504 19
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 257 18
Depositphotos - фотобанк 433 18
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 53 18
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 17
Intel x86 - архитектура процессора 1665 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 762 16
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 135 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 876 16
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 604 16
Apple macOS 1799 16
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 56 15
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 140 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 14
Red Hat OpenShift 111 14
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 69 14
NetApp ONTAP 73 14
Комиссаров Дмитрий 206 27
Захаренко Максим 54 12
Чеглаков Андрей 55 11
Бочарникова Татьяна 83 11
Березин Максим 88 11
Кирсанов Алексей 24 8
Лазаренко Дмитрий 29 8
Аникин Леонид 61 8
Козлов Михаил 169 8
Симаков Олег 113 8
Василенко Александр 87 8
Чаркин Евгений 247 8
Гаврилов Дмитрий 18 8
Прохоров Фёдор 82 7
Шадаев Максут 732 7
Дергилёв Никита 44 7
Герасимов Александр 43 7
Шевченко Владимир 144 7
Сотин Денис 177 7
Межов Игорь 16 6
Rivkin Mark - Ривкин Марк 18 6
Исанин Антон 29 6
Макаров Станислав 117 6
Прянишников Николай 288 6
Абакумов Евгений 147 6
Савюк Виктор 39 6
Хайретдинов Рустэм 68 6
Исаев Дмитрий 34 6
Заединов Руслан 45 6
Мотовилов Олег 67 6
Рудычева Наталья 92 6
Антонов Александр 76 6
Рыстенко Михаил 62 6
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 33 6
Басов Алексей 114 5
Фенюшин Евгений 23 5
Медведев Вячеслав 19 5
Бычков Александр 40 5
Соловьев Владимир 105 5
Фомичев Андрей 69 5
Россия - РФ - Российская федерация 127837 642
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40484 163
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50825 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13456 103
Европа 21555 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15710 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15570 52
Германия - Федеративная Республика 12230 41
Азия - Азиатский регион 5191 27
Африка - Африканский регион 3331 25
Европа Западная 1420 23
Франция - Французская Республика 7639 23
Казахстан - Республика 5108 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 22
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1757 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3455 18
Европа Восточная 3020 18
Россия - СФО - Новосибирск 3855 18
Ближний Восток 2708 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6608 17
Земля - планета Солнечной системы 10011 16
Украина 7402 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1328 16
Америка Латинская 1725 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 16
Беларусь - Белоруссия 4656 15
Америка 2167 14
Япония 13050 14
Индия - Республика 5177 14
Финляндия - Финляндская Республика 3510 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2471 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 10
Испания - Королевство 3630 9
Америка Северная 3129 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2457 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2623 8
Канада 4751 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43495 270
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11302 233
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43420 231
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11319 179
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5137 156
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9662 137
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4822 134
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21464 124
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6352 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14512 99
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2806 99
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4962 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25249 82
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2019 75
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7234 72
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2227 71
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2558 62
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3350 60
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4141 59
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4740 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15802 58
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4430 57
Аренда 2182 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6669 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8663 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 5327 44
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5737 42
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2251 39
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5916 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4543 34
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5367 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6778 33
Энергетика - Energy - Energetically 4585 33
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1722 33
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 29
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1525 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3307 28
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1178 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2702 27
Финансовые показатели 2150 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 15
Forbes - Форбс 662 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 4
ZDnet 597 4
Ведомости 657 3
N+1 - Издание 142 3
Bloomberg 1155 2
IDG - International Data Group 99 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 721 2
GigaOM 70 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
ComputerWorld 146 1
За рулем 10 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
Мобильные системы 115 1
CNews TV 747 1
InformationWeek 241 1
Silicon 511 1
Открытые системы ИД 173 1
InfoWorld 56 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 44 1
ТАСС Телеком 38 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Fortune 210 1
The Next Web 84 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 178 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
BleepingComputer - Издание 239 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Business Insider 214 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5807 1
The Register 1454 1
TAdviser - Центр выбора технологий 325 1
FT - Financial Times 1180 1
WikiLeaks 115 1
IDC - International Data Corporation 4874 112
Gartner - Гартнер 3503 81
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7603 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2473 35
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 20
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 19
Forrester Research 815 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 12
IDC Russia - IDC Россия 161 9
IDC Russia Cloud Services Market 9 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 6
Frost & Sullivan 202 4
CNews Рынок ИТ-услуг 115 4
CNews IaaS рейтинг 15 4
Forrester Wave 45 4
Fortune Global 100 139 3
Fortune Global 500 283 3
IBM Research 107 3
Vanson Bourne 48 3
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 3
Juniper Research 509 3
Markets&Markets Research 106 3
IHS Infonetics Research 90 2
Synergy Research Group 41 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Security Compute Rating 5 2
Fortune Global 1000 50 2
CNews SaaS рейтинг 23 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 2
IDC Data Thrivers 2 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 2
BCG - Boston Consulting Group 101 2
CNews Мишень IaaS Enterprise 6 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
comScore 394 1
eMarketer 201 1
In-Stat 115 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 203 5
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 755 4
РАН - Российская академия наук 1825 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 294 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 17 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 503 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 68 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 65 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 50 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 79 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
МГГУ 12 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 5 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 36 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 121 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 25 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1840 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11937 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 923 19
CNews AWARDS - награда 438 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2157 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 6
NetApp Directions 6 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 4
День молодёжи - 27 июня 708 3
VMworld 29 2
Softline IT-галактика 2 2
CNews Баттл 52 2
NetApp Insight - конференция 7 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
SAP Pinnacle Award 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
Россия-Африка - саммит 3 1
IT&Security Forum 10 1
Fujitsu Forum 8 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
Docflow 133 1
VMware Forum 3 1
VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
CNews FORUM Кейсы 150 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Teradata Форум 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

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Наука

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