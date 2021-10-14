Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
M&A
Mergers and Acquisitions
Слияния и поглощения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 167
M&A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 125 5
|Чичваркин Евгений 82 2
|Таврин Иван 83 2
|Акимов Максим 167 2
|Приданцев Сергей 82 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Степанов Антон 56 1
|Быстров Константин 19 1
|Тютин Алексей 14 1
|Королев Максим 4 1
|Башмаков Александр 10 1
|Левашов Александр 88 1
|Белинский Алексей 7 1
|Любимов Алексей 20 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Айвазов Александр 20 1
|Анохин Сергей 40 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Сакович Владимир 3 1
|Железнов Видия 4 1
|Сорокина Ольга 3 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Кусков Денис 150 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Хала Илья 21 1
|Любимов Олег 16 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Березин Максим 60 1
|Мотовилов Олег 58 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru