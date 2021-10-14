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Слияния и поглощения


14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
15.09.2021 C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 1
21.06.2021 Ренат Насретдинов назначен на должность вице-президента «Билайна» по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям 1
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 1
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 1
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов 1
09.10.2019 Admitad приобрел немецкого разработчика инструментов монетизации трафика Adgoal 1
10.09.2019 В Softline назначен новый советник председателя правления 2
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
06.11.2018 «Эр-телеком холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60% 1
16.03.2018 Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ 1
01.03.2018 Глава Mail.ru продал стартап с пятикратной прибылью 1
28.02.2018 Grishin Robotics объявила о продаже Amazon разработчика «умных» устройств Ring 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 1
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге 1
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом 1
22.08.2017 Главу ИТ-«дочки» «Ростеха» поменяли второй раз за полгода без объяснения причин 1
26.06.2017 В «Ростелекоме» назначен новый вице-президент по развитию бизнеса 1
18.05.2017 Выручка «ЭР-Телекома» за первый квартал 2017 года выросла на 20% 2
03.03.2017 3i Technologies разработал систему для обработки информации о конкурентной среде 1
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год 1
27.02.2017 SER Group представила платформу для безопасного управления корпоративным контентом 1
11.01.2017 Intel, Qualcomm, Google просят Трампа защитить их бизнес от Китая 1
29.12.2016 «Ростелеком» за 2 миллиарда разрешил Сбербанку сдавать свою недвижимость 1
19.12.2016 «Ростех» утвердил стратегию электронного кластера 1
25.11.2016 Павел Филимоненок: Хранилище данных помогает оперативно получать качественную аналитику 1
15.11.2016 «Аэрофлот» и «Техносерв» получили ИТ-премию CNews Awards в номинации «ЦОД года» 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
19.08.2016 Выручка Lenovo по итогам 1 квартала 2016-2017 финансового года снизилась на 6% 1
17.06.2016 ВТБ и «ЭР-Телеком» договорились о пролонгации срока доступности кредитного лимита 1

Публикаций - 149, упоминаний - 167

M&A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 22
SAP SE 3212 18
Microsoft Corporation 11077 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 14
Google LLC 7148 9
VK - Mail.ru Group 2483 9
IBM 3539 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
Ростелеком Связьинвест 696 4
Синтерра - Synterra 565 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
АФК Система ПАО 994 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МегаФон ПетерСтар 145 3
Verysell - Верисел 91 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Cisco Systems 2040 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
3738 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Facebook 3765 2
PM Expert 79 2
Lenovo Motorola 1004 2
Oculus VR 48 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ланит ГК 1156 2
Lenovo Group 1636 2
Комстар Регионы 89 2
Acronis - Акронис 364 1
OpenText 160 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Samsung Electronics 5666 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Церих банк 3 1
Белый Ветер 54 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ24 583 1
Starship Technologies 6 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Связной ГК 878 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 6 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
OpenStack 347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Microsoft Windows 10 6635 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Google Android 10751 2
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 3 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SAP SuccessConnect 1 1
OpenText Documentum 189 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
VK - Mail.ru My.Games Store - игровая платформа 3 1
Lenovo Motorola Moto Mods 16 1
SQL - Язык программирования 433 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Salesforce Einstein 2 1
Caravan Aero 9 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
CloudМТS 19 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
PK LegalTech 1 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 1
Microsoft Azure 1171 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Acronis Защита Данных 5 1
Acronis Backup 28 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
SAP SuccessFactors 110 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Демидов Михаил 125 5
Чичваркин Евгений 82 2
Таврин Иван 83 2
Акимов Максим 167 2
Приданцев Сергей 82 1
Самойлов Юрий 55 1
Степанов Антон 56 1
Быстров Константин 19 1
Тютин Алексей 14 1
Королев Максим 4 1
Башмаков Александр 10 1
Левашов Александр 88 1
Белинский Алексей 7 1
Любимов Алексей 20 1
Осеевский Михаил 221 1
Айвазов Александр 20 1
Анохин Сергей 40 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Сакович Владимир 3 1
Железнов Видия 4 1
Сорокина Ольга 3 1
Мотовилова Валерия 1 1
Кусков Денис 150 1
Махновский Кирилл 18 1
Хала Илья 21 1
Любимов Олег 16 1
Дворкович Аркадий 169 1
Березин Максим 60 1
Мотовилов Олег 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 11
Япония 2780 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 9
Европа 3752 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Восточная Европа 1678 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Европа Западная 613 3
Казахстан - Республика 2629 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
США - Кремниевая долина 399 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Украина 3365 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Индия - Республика 2169 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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