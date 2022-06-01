Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Copyright Копирайт Авторские и смежные права пиратство
Публикаций - 592, упоминаний - 1065
Copyright упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 69
|Путин Владимир 2542 25
|Соколов Дмитрий 57 22
|Страх Александр 41 22
|Поносов Александр 69 16
|Жаров Александр 171 14
|Береснев Дмитрий 19 13
|Волин Алексей 114 13
|Медведев Дмитрий 1604 13
|Козлюк Артем 39 12
|Бырдин Алексей 23 11
|Слабых Игорь 17 10
|Наумов Виктор 124 10
|Дарбинян Саркис 35 10
|Щеголев Игорь 685 10
|Бусаргин Андрей 24 9
|Громова Екатерина 21 9
|Сачков Илья 109 8
|Колесников Олег 16 8
|Рябыко Максим 9 7
|Черный Алексей 23 7
|Квасов Денис 17 7
|Ампелонский Вадим 31 7
|Лукьяненко Сергей 42 6
|Демидов Михаил 132 6
|Мишустин Михаил 376 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
|Лавринова Анна 13 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
|Прянишников Николай 285 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 6
|Анурьев Сергей 16 5
|Массух Илья 202 5
|Субботин Вадим 12 5
|Дуров Павел 230 5
|Серго Антон 41 5
|Казарян Карен 35 5
|Горелкин Антон 38 4
|Сурыгина Марина 6 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru