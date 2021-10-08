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3G
Стандарт мобильной связи


08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 2
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 2
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 1
03.06.2021 Планшет Samsung помог автоматизировать грузоперевозки и сэкономить на топливе 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
18.05.2021 Samsung начала продавать в России дешевый долгоиграющий смартфон. Цена 1
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
22.04.2021 ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
04.03.2021 Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone 2
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 2
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 3
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
22.01.2021 «Билайн» объявил об увеличении покрытия и скорости мобильного интернета в Москве 2
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE 1

Публикаций - 3709, упоминаний - 5769

3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 865
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 570
Samsung Electronics 5633 305
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 224
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 198
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 172
Microsoft Corporation 11017 126
Apple Inc - Эппл Рус 7680 58
Huawei 2726 58
Google LLC 7128 58
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 47
Nokia Corporation 2416 44
Lenovo Group 1636 35
Ericsson 851 32
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 29
ZTE Corporation 549 26
Ростелеком Связьинвест 692 26
Киевстар 256 23
Синтерра - Synterra 562 21
Qualcomm Technologies 1001 20
Укртелеком 127 20
Vodafone Group 377 17
Скай Линк - Skylink 498 17
Xiaomi 904 17
Facebook 3765 17
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 17
Крымтелеком 41 16
Sony 2319 16
HTC Corporation 1185 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
VK - Mail.ru Group 2482 15
LG Electronics 1832 15
Астелит 71 15
Telia Company 348 15
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Cisco Systems 2037 15
Alcatel 229 14
Ростелеком НСС 48 14
Intel Corporation 4152 13
Nvidia Corp 2011 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Северсталь ПАО 204 7
Связной ГК 877 7
Почта России ПАО 1570 7
Газпром ПАО 518 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 6
System Capital Management (SCM) 23 6
EPIC Telecom Invest 69 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Евросеть 883 5
Телефон.Ру 60 5
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 5
МТС банк 254 4
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 4
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 4
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
X5 Group 599 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Банк Оранжевый 25 3
Takilant 50 3
Банк Россия 56 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Barnes & Noble 52 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 3
Фридом Финанс ИК 12 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Kickstarter 95 2
Альфа-Банк 1123 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 28
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
Правительство РФ 2200 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Администрация Красноярского края 25 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Мосгортранс ГУП 68 4
Петербургский метрополитен ГУП 48 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Правительство Москвы 649 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 49
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 12
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 1195
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 621
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 595
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 468
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 260
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 193
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 163
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 144
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 141
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 138
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 138
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 122
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 102
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 298 88
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 85
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 81
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 73
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 73
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 62
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 57
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 53
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 50
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 49
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 48
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 48
Flash 472 45
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 42
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 40
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 38
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 38
QWERTY-клавиатура 187 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 32
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 32
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 72 29
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 28
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 26
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 25
Google Android 10750 705
Apple iOS 5741 164
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 123
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 114
Microsoft Windows Phone OS 1472 102
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 98
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 96
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 95
Nvidia GeForce GTX 2054 91
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 91
Google Play - Google Store - Android Market 2515 87
Samsung Galaxy Note 558 72
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 67
Microsoft Windows 7 1662 63
Microsoft Windows 10 6612 61
Symbian OS 764 59
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 59
Google Nexus - Серия смартфонов 398 58
Microsoft Windows 8 1228 56
Samsung Electronics TouchWiz 167 47
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 43
Apple iPhone 3 383 39
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 37
Samsung Galaxy 345 33
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 32
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 31
Apple iPhone 5 710 30
HTC Desire - серия смартфонов 101 30
HTC One - серия смартфонов 137 29
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 27
Nokia N - серия 238 27
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 27
Java - Язык программирования 1167 26
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 24
Samsung Electronics Bada 171 22
VK - Mail.ru Одноклассники 853 20
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 19
Apple iPad mini 375 19
WhatsApp Messenger 654 19
Linux OS 4243 18
Аветисян Армен 41 16
Орловский Виктор 229 15
Эмдин Сергей 67 13
Ахметов Ринат 52 12
Никифоров Николай 1126 12
Высочина Людмила 22 11
Осеевский Михаил 221 10
Кузьменко Валерия 58 10
Медведев Дмитрий 1433 9
Бурлаков Радмир 14 9
Барков Алексей 32 8
Путин Владимир 1820 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
Носков Михаил 21 8
Левин Дмитрий 35 8
Химич Роман 37 8
Ушацкий Андрей 100 7
Каримова Гульнара 89 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Семенов Максим 20 7
Иванов Олег 124 7
Абрамов Андрей 23 6
Каримов Ислам 85 6
Дворкович Аркадий 169 6
Меламед Александр 38 6
Вольпе Борис 68 6
Горбунов Анатолий 18 5
Иревли Сергей 18 5
Григорьева Евгения 57 5
Кабисов Георгий 7 5
Низомиддинов Олег 12 5
Березкин Григорий 28 5
Егоров Игорь 40 5
Криевс Ритварс 15 5
Чернов Григорий 17 5
Мордашов Алексей 29 5
Лацанич Василь 92 4
Лопатухин Дмитрий 16 4
Полонский Дмитрий 13 4
Фещенко Марина 10 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1239
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 508
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 352
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 297
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 191
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 163
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 120
Украина 3347 109
Россия - СФО - Новосибирск 1956 102
Япония 2760 98
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 93
Европа 3730 86
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 83
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 73
Россия - ПФО - Самара 1287 72
Германия - Федеративная Республика 3614 69
Россия - ПФО - Казань 1510 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 66
Индия - Республика 2161 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 59
Беларусь - Белоруссия 2081 58
Казахстан - Республика 2621 58
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 48
Россия - Ростовская область 860 39
Франция - Французская Республика 2112 37
Россия - Краснодарский край 913 35
Россия - Нижегородская область 737 34
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 34
Россия - Красноярский край 659 33
Россия - Тульская область 752 31
Россия - Красноярск 843 31
Россия - Республика Крым 625 31
Европа Западная 610 30
Россия - Свердловская область 805 29
Россия - Приморский край - Приморье 604 28
Восточная Европа 1669 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
Всероссийская перепись населения 31 6
Русский язык 970 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
Антитеррор 62 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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