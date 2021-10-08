Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3G
Стандарт мобильной связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3709, упоминаний - 5769
3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 16
|Орловский Виктор 229 15
|Эмдин Сергей 67 13
|Ахметов Ринат 52 12
|Никифоров Николай 1126 12
|Высочина Людмила 22 11
|Осеевский Михаил 221 10
|Кузьменко Валерия 58 10
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Бурлаков Радмир 14 9
|Барков Алексей 32 8
|Путин Владимир 1820 8
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
|Носков Михаил 21 8
|Левин Дмитрий 35 8
|Химич Роман 37 8
|Ушацкий Андрей 100 7
|Каримова Гульнара 89 7
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
|Семенов Максим 20 7
|Иванов Олег 124 7
|Абрамов Андрей 23 6
|Каримов Ислам 85 6
|Дворкович Аркадий 169 6
|Меламед Александр 38 6
|Вольпе Борис 68 6
|Горбунов Анатолий 18 5
|Иревли Сергей 18 5
|Григорьева Евгения 57 5
|Кабисов Георгий 7 5
|Низомиддинов Олег 12 5
|Березкин Григорий 28 5
|Егоров Игорь 40 5
|Криевс Ритварс 15 5
|Чернов Григорий 17 5
|Мордашов Алексей 29 5
|Лацанич Василь 92 4
|Лопатухин Дмитрий 16 4
|Полонский Дмитрий 13 4
|Фещенко Марина 10 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756520, в очереди разбора - 660210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756520, в очереди разбора - 660210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru