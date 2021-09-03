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ТЭК
Топливно-энергетический комплекс


03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 2
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 1
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
23.03.2021 Accenture предложила российскому нефтегазовому бизнесу сервис по внедрению MES-систем 1
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций 1
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной 1
10.02.2021 Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса 1
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы 1
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 2
21.01.2021 Исследование: как крупный бизнес будет развивать технологии для дистанционной работы 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы 1
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 1
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года 2
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года 1
30.10.2020 «Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных 1
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 324, упоминаний - 525

ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 19
Microsoft Corporation 11017 19
IBM 3527 14
Крок 1219 12
Ланит ГК 1155 11
Инфосистемы Джет 675 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
Телеком-защита 48 7
Google LLC 7128 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 6
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
Oracle Corporation 3331 5
InfoWatch - Инфовотч 603 4
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 4
Rimini Street 38 4
Астерос - Asteros 531 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Базальт СПО 206 4
Yandex - Яндекс 4099 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
Прогноз 195 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Merlion - Мерлион 273 3
Код Безопасности 365 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Рексофт - Reksoft 199 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
ПМСофт 22 3
Роснефть РН-информ 32 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 3
Samsung Electronics 5633 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Smart Way 8 3
Softline - Софтлайн 1473 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Открытие ФК 538 8
Башнефть ПАО АНК 90 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
OTP Group - ОТП Банк 125 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
ТНК-ВР Холдинг 148 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Транснефть 159 4
Азия Цемент 10 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Газпром нефть 380 3
Газпром ПАО 518 2
Уралсиб Банк 389 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Роснефть НК 367 2
Татнефть 112 2
Альфа-Банк 1123 2
X5 Group 599 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Алроса АК 81 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Интер РАО ПАО 158 2
ВТБ24 583 2
ТЭК-торг 38 2
Сибур Химпром 16 2
Почта России ПАО 1570 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Аэрофлот 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 8
Правительство РФ 2200 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 2
Счётная палата РФ 460 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Правительство Московской области - Главное архивное управление Московской области 2 1
Правительство Пермского края 15 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Администрация Красноярского края 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 5
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
DevSecOps - Development Security Operations 30 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Kubernetes 307 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
DevOps - Development и Operations 296 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 16
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 10
Linux OS 4243 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 6
Apple iOS 5741 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Windows 10 6612 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
IBM Cognos BI 140 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Microsoft Exchange 678 3
Google Android 10750 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Excel 435 3
Microsoft Lync 272 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Red Hat OpenShift 75 2
OpenText Documentum 188 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Java - Язык программирования 1167 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
SAP NetWeaver 62 2
Abbyy Compreno 20 2
AMT InfoDiode 14 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 2
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft SQL Server 789 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
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Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Путин Владимир 1820 8
Бартенева Мария 23 7
Дворкович Аркадий 169 5
Сологуб Денис 16 5
Емельченков Сергей 83 5
Казанцев Сергей 11 5
Михайлов Евгений 13 5
Марова Юлия 10 5
Бижан Михаил 10 5
Лагунов Андрей 10 5
Успенский Александр 7 4
Кузьмин Павел 14 4
Пушкин Василий 11 4
Мотренко Андрей 10 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Слуцкий Александр 7 4
Краснов Александр 48 3
Заренин Андрей 10 3
Миронов Сергей 40 3
Абакумов Евгений 103 3
Никифоров Николай 1126 3
Касперская Наталья 197 3
Серебряков Виктор 42 3
Ипатов Вадим 80 3
Соловьев Сергей 25 3
Понькин Александр 26 3
Прохорова Алла 45 2
Васильева Оксана 10 2
Талыбов Азер 5 2
Рудычева Наталья 81 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Мишустин Михаил 302 2
Лукин Роман 3 2
Oster Jack - Остер Джек 2 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Зубков Александр 6 2
Калюжный Игорь 24 2
Сотин Денис 102 2
Чаркин Евгений 182 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 28
Украина 3347 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 14
Казахстан - Республика 2621 13
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 8
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 8
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
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Восточная Европа 1669 6
Европа 3730 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Индия - Республика 2161 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Япония 2760 3
Россия - Люберцы 49 2
Израиль 716 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Узбекистан - Республика 821 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 115 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Республика Крым 625 2
США - Невада 63 2
Россия - Ростовская область 860 2
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Амурская область 320 1
Монголия 172 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 19
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Русский язык 970 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Экономический эффект 20 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Киберучения 2 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Транспорт 62 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Великая Отечественная война 122 1
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