Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТЭК
Топливно-энергетический комплекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 324, упоминаний - 525
ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 8
|Бартенева Мария 23 7
|Дворкович Аркадий 169 5
|Сологуб Денис 16 5
|Емельченков Сергей 83 5
|Казанцев Сергей 11 5
|Михайлов Евгений 13 5
|Марова Юлия 10 5
|Бижан Михаил 10 5
|Лагунов Андрей 10 5
|Успенский Александр 7 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Пушкин Василий 11 4
|Мотренко Андрей 10 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Слуцкий Александр 7 4
|Краснов Александр 48 3
|Заренин Андрей 10 3
|Миронов Сергей 40 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Касперская Наталья 197 3
|Серебряков Виктор 42 3
|Ипатов Вадим 80 3
|Соловьев Сергей 25 3
|Понькин Александр 26 3
|Прохорова Алла 45 2
|Васильева Оксана 10 2
|Талыбов Азер 5 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Лукин Роман 3 2
|Oster Jack - Остер Джек 2 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Зубков Александр 6 2
|Калюжный Игорь 24 2
|Сотин Денис 102 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|Ведомости 259 1
|N+1 - Издание 93 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|Автокод (портал) 29 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
|ЭЛАС НПО 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756107, в очереди разбора - 659797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756107, в очереди разбора - 659797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru