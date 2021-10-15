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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 503, упоминаний - 682
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 90
|Никифоров Николай 1126 32
|Бокова Людмила 80 24
|Мишустин Михаил 302 16
|Матвиенко Валентина 57 15
|Медведев Дмитрий 1433 15
|Клишас Андрей 44 13
|Шадаев Максут 384 11
|Турчак Андрей 14 11
|Носков Константин 201 11
|Сапельников Сергей 100 10
|Аксаков Анатолий 98 9
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Володин Вячеслав 62 9
|Лугов Андрей 32 9
|Жаров Александр 165 7
|Ющенко Александр 25 7
|Волин Алексей 113 7
|Кисляков Евгений 83 6
|Соколов Алексей 121 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Скоробогатова Ольга 33 5
|Покровский Иван 46 5
|Касперская Наталья 197 5
|Паршин Максим 141 5
|Войтенко Олег 24 4
|Рубанов Владимир 61 4
|Мамонов Михаил 24 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Горелкин Антон 34 4
|Левин Леонид 83 4
|Мантуров Денис 56 4
|Иванов Олег 124 4
|Пушков Алексей 8 4
|Пак Олег 90 4
|Мезенцев Дмитрий 10 4
|Сурков Владислав 59 4
|Хинштейн Александр 50 4
|Рейман Леонид 408 4
|Греф Герман 205 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756095, в очереди разбора - 659785.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756095, в очереди разбора - 659785.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru