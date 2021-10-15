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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации


15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 4
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 3
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы» 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России 1
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 2
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 2
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 2
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1

Публикаций - 503, упоминаний - 682

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 28
Yandex - Яндекс 4099 28
Google LLC 7128 27
Microsoft Corporation 11017 23
VK - Mail.ru Group 2482 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 15
Apple Inc - Эппл Рус 7680 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Facebook 3765 9
3727 8
IBM 3527 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 7
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Telegram Group 702 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Ланит ГК 1155 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Samsung Electronics 5633 5
Huawei 2726 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Nokia Corporation 2416 4
Twitter 2204 4
Акадо Телеком - Комкор 606 4
Базальт СПО 206 3
Philips 695 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
Yota - Скартел 623 3
Parallels Holdings 470 3
Микрон - Micron 365 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Softline - Софтлайн 1473 2
PayPal 438 2
Intel Corporation 4152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Почта России ПАО 1570 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта Банк 289 3
Газпром ПАО 518 3
Пепеляев Групп 25 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Фонд информационной демократии 27 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Россети ПАО 168 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Tesla Motors 241 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
Открытие ФК 538 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Бинбанк 184 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Dentons 6 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 156
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 109
Президент Российской Федерации 1439 53
Правительство РФ 2200 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 15
Счётная палата РФ 460 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Федеральное казначейство России 766 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Администрация Президента РФ 267 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 4
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Единая Россия - Политическая партия 171 13
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
Руссофт - Russoft 250 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
ЛДПР 68 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Linux Foundation 157 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 3
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 3
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
Microsoft Windows 10 6612 10
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
VK - Mail.ru Одноклассники 853 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple - App Store 2198 7
Apple iPad 3263 6
Google YouTube - Видеохостинг 1706 6
WhatsApp Messenger 654 6
ЭОС Дело СЭД 620 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 4
Microsoft Windows 850 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Apple macOS 922 4
Linux OS 4243 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
ICQ 493 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Java - Язык программирования 1167 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
SQL - Язык программирования 432 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Windows 8 1228 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Путин Владимир 1820 90
Никифоров Николай 1126 32
Бокова Людмила 80 24
Мишустин Михаил 302 16
Матвиенко Валентина 57 15
Медведев Дмитрий 1433 15
Клишас Андрей 44 13
Шадаев Максут 384 11
Турчак Андрей 14 11
Носков Константин 201 11
Сапельников Сергей 100 10
Аксаков Анатолий 98 9
Чернышенко Дмитрий 234 9
Володин Вячеслав 62 9
Лугов Андрей 32 9
Жаров Александр 165 7
Ющенко Александр 25 7
Волин Алексей 113 7
Кисляков Евгений 83 6
Соколов Алексей 121 6
Щеголев Игорь 676 6
Скоробогатова Ольга 33 5
Покровский Иван 46 5
Касперская Наталья 197 5
Паршин Максим 141 5
Войтенко Олег 24 4
Рубанов Владимир 61 4
Мамонов Михаил 24 4
Дворкович Аркадий 169 4
Горелкин Антон 34 4
Левин Леонид 83 4
Мантуров Денис 56 4
Иванов Олег 124 4
Пушков Алексей 8 4
Пак Олег 90 4
Мезенцев Дмитрий 10 4
Сурков Владислав 59 4
Хинштейн Александр 50 4
Рейман Леонид 408 4
Греф Герман 205 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 368
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 12
Беларусь - Белоруссия 2081 11
Германия - Федеративная Республика 3614 10
Европа 3730 9
Япония 2760 8
Казахстан - Республика 2621 8
Франция - Французская Республика 2112 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Восточная Европа 1669 4
Индия - Республика 2161 4
Украина 3347 4
Россия - Севастополь 420 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - Республика Крым 625 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 3
Россия - Республика Ингушетия 188 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Канада 1294 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Армения - Республика 687 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Саратовская область 340 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Ближний Восток 1468 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Россия - Тульская область 752 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 22
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 15
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 12
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
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