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Северсталь ПАО


20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API 6
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали» 5
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech 5
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 4
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
04.03.2021 «Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения 2
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 2
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
22.12.2020 Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга 3
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 4
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 3
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 5
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 1
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard 5
30.06.2020 Как «Северсталь» создала современное рабочее пространство для тысяч сотрудников 5
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
29.06.2020 Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров 3
26.06.2020 ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников 2
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок 3
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
25.05.2020 «Билайн» объявил о новых назначениях 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» 5

Публикаций - 204, упоминаний - 399

Северсталь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 25
Microsoft Corporation 11017 18
SAP CIS - САП СНГ 753 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
Yandex - Яндекс 4099 15
VK - Mail.ru Group 2482 13
Google LLC 7128 9
IBM 3527 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 7
Крок 1219 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
АФК Система ПАО 991 4
3727 4
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 4
Alibaba Group 298 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Samsung Electronics 5633 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
GVA - Global Venture Alliance 9 4
Мобител 47 3
Инфосистемы Джет 675 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ланит ГК 1155 2
Севергрупп Talenttech 28 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Lenovo Group 1636 2
Merlion - Мерлион 273 2
UIPath 27 2
Bitfury Group 25 2
Oracle Corporation 3331 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Celonis 12 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 18
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Газпром нефть 380 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Норникель - Норильский никель 177 9
X5 Group 599 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 7
Альфа-Банк 1123 7
Транснефть 159 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Газпром ПАО 518 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Почта России ПАО 1570 4
Роснефть НК 367 4
ФосАгро 54 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Уралхим ОХК АО 43 3
Мосэнерго ПАО 48 3
Татнефть 112 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Новатэк 27 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Банк Россия 56 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
РусГидро ПАО 129 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Открытие ФК 538 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Роснано 456 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
3G - Стандарт мобильной связи 3709 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
DevOps - Development и Operations 296 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 4
Microsoft Azure 1171 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
SAP Process Mining by Celonis 13 3
Microsoft Windows 10 6612 2
Microsoft Office 1921 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Java - Язык программирования 1167 2
SAP SuccessFactors 110 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Microsoft Excel 435 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
SAP Work Management 8 2
SAP Mobile Platform 28 2
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 2
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 2
Севергрупп Talenttech Potok.io 6 2
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 2
SAP ТМ - SAP Transportation Management 3 2
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 2
Microsoft Teams 214 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Мордашов Алексей 29 8
Осеевский Михаил 221 5
Дунаев Сергей 28 5
Путин Владимир 1820 4
Стуров Дмитрий 25 4
Шевелев Александр 4 4
Леонтович Алексей 31 4
Кириллов Александр 21 3
Костин Андрей 45 3
Четвернин Алексей 651 3
Шухов Замир 6 3
Бондарь Юрий 11 2
Провоторов Александр 146 2
Калугин Сергей 162 2
Дворкович Аркадий 169 2
Панков Александр 60 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Якушев Михаил 15 2
Бардинцев Игорь 9 2
Стрелков Сергей 12 2
Яшин Леонид 20 2
Ли Владимир 8 2
Шалина Мария 13 2
Ермаченков Алексей 14 2
Ступин Евгений 18 2
Малофеев Константин 98 2
Ланько Егор 6 2
Акимов Максим 167 2
Аликошвили Георгий 11 2
Коробкина Оксана 18 2
Рейман Леонид 408 1
Щеголев Игорь 676 1
Горбатько Александр 90 1
Остапенко Григорий 26 1
Соколов Алексей 121 1
Нечаев Иван 57 1
Носков Константин 201 1
Иванов Олег 124 1
Жаров Александр 165 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 12
Казахстан - Республика 2621 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Европа 3730 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Япония 2760 4
Индия - Республика 2161 4
Украина 3347 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
США - Кремниевая долина 398 3
Россия - Вологодская область - Череповец 115 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Ближний Восток 1468 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Восточная Европа 1669 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Тула 178 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Курск 231 1
Северный Кавказ 136 1
Европа Западная 610 1
Россия - Ижевск 304 1
Монголия 172 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Проектный офис 16 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Образование в России 328 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
МТР - Материально-технические ресурсы 25 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2188 4
IDC - International Data Corporation 2709 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
500 Startups 23 1
Frost & Sullivan 101 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 6
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 2
РАН - Российская академия наук 316 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 2 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 3
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Docflow 58 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews AWARDS 291 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP Forum 28 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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