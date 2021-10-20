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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Северсталь ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 399
Северсталь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мордашов Алексей 29 8
|Осеевский Михаил 221 5
|Дунаев Сергей 28 5
|Путин Владимир 1820 4
|Стуров Дмитрий 25 4
|Шевелев Александр 4 4
|Леонтович Алексей 31 4
|Кириллов Александр 21 3
|Костин Андрей 45 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Шухов Замир 6 3
|Бондарь Юрий 11 2
|Провоторов Александр 146 2
|Калугин Сергей 162 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Панков Александр 60 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Якушев Михаил 15 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Яшин Леонид 20 2
|Ли Владимир 8 2
|Шалина Мария 13 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Ступин Евгений 18 2
|Малофеев Константин 98 2
|Ланько Егор 6 2
|Акимов Максим 167 2
|Аликошвили Георгий 11 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Рейман Леонид 408 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Горбатько Александр 90 1
|Остапенко Григорий 26 1
|Соколов Алексей 121 1
|Нечаев Иван 57 1
|Носков Константин 201 1
|Иванов Олег 124 1
|Жаров Александр 165 1
|Натрусов Артем 121 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Forbes - Форбс 441 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756027, в очереди разбора - 659717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756027, в очереди разбора - 659717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru