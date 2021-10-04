Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1684, упоминаний - 4842
Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 112
|Жаров Александр 165 103
|Никифоров Николай 1126 69
|Медведев Дмитрий 1433 45
|Иванов Олег 124 42
|Соколов Алексей 121 40
|Бокова Людмила 80 38
|Волин Алексей 113 35
|Носков Константин 201 33
|Кулин Филипп 39 26
|Дуров Павел 216 26
|Мишустин Михаил 302 25
|Горбатько Александр 90 25
|Четвернин Алексей 651 25
|Шадаев Максут 384 23
|Клишас Андрей 44 23
|Щеголев Игорь 676 21
|Лугов Андрей 32 20
|Остапенко Григорий 26 18
|Сычев Артем 48 18
|Контемиров Юрий 27 18
|Палей Лев 31 18
|Демидов Сергей 50 17
|Мельников Александр 63 16
|Климарев Михаил 46 15
|Ющенко Александр 25 15
|Липов Андрей 50 15
|Кисляков Евгений 83 14
|Ампелонский Вадим 31 14
|Левин Леонид 83 14
|Козлюк Артем 39 14
|Борисов Илья 26 13
|Приезжева Антонина 18 13
|Дворкович Аркадий 169 13
|Бырдин Алексей 21 13
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Акимов Максим 167 12
|Дарбинян Саркис 35 12
|Мусич Роман 16 12
|Калинкин Алексей 16 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru