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Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций


04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 3
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 5
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 2
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 9
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 10
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 10
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 6
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 3
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 7
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр 3
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 3
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 4
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 2
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 7
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 4
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 9
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 10
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 13
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 3
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 2

Публикаций - 1684, упоминаний - 4842

Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 258
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 258
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 223
Google LLC 7124 134
Yandex - Яндекс 4098 108
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 83
Telegram Group 702 78
VK - Mail.ru Group 2482 76
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 72
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 54
Facebook 3764 54
Apple Inc - Эппл Рус 7669 49
Twitter 2204 45
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 38
Microsoft Corporation 10997 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 25
Rambler Group - Рамблер ГК 483 24
Ростех - Ростехнологии 2230 22
Акадо Телеком - Комкор 605 22
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 21
Ростелеком Связьинвест 692 19
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 19
Amazon Inc - Amazon.com 1467 18
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 16
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 16
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 14
Cloudflare 50 12
ГЛОНАСС АО 82 12
НТВ-Плюс 174 11
Мотив - Екатеринбург-2000 105 11
Yahoo! 1087 11
Huawei 2723 11
Samsung Electronics 5627 11
Восход ФГБУ НИИ 365 11
Таттелеком 102 11
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 10
3726 10
Zello 20 10
Вайнах Телеком 42 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 50
Газпром-Медиа Холдинг 120 28
LinkedIn 520 24
Эксмо-АСТ - издательство 50 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
НСПК - Национальная система платежных карт 257 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
Почта России ПАО 1570 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Флибуста 27 14
Открытие ФК 538 13
Uber 257 13
Uber Technologies 258 13
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
Лукойл-Информ 71 12
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 12
Металлинвестбанк 39 11
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Росводоканал 44 9
Альфа-Банк 1122 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Газпром нефть 380 8
eBay Inc 526 8
UMG - Universal Music Group 85 7
Sony Music Entertainment 41 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Qiwi 783 6
НС-Банк 6 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 331
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 182
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 133
Президент Российской Федерации 1439 103
Правительство РФ 2198 95
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 93
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 92
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 90
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 70
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 67
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 66
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 61
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 47
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 44
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 44
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 34
Таганский районный суд города Москвы 44 31
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 28
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 24
Администрация Президента РФ 267 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 19
Счётная палата РФ 459 17
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 17
Правительство Москвы 649 17
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Верховный суд Российской Федерации 174 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 12
Единая Россия - Политическая партия 171 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 11
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
Интернет-видео - ассоциация 9 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 5
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
Руссофт - Russoft 250 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ЛДПР 68 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 128
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 89
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 65
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 44
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 29
3G - Стандарт мобильной связи 3699 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 16
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 11
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 11
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 445 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 8
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 7
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 7
Google Android 10750 43
Google YouTube - Видеохостинг 1702 43
WhatsApp Messenger 654 41
VK - Mail.ru Одноклассники 848 41
AWS - Amazon Web Services 568 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 34
Rakuten Viber 429 32
Apple iOS 5741 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 29
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 25
Facebook Instagram - Инстаграм 569 22
Apple - App Store 2198 20
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 19
Microsoft Windows 10 6602 18
Linux OS 4236 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
Microsoft Azure 1171 14
Opera - Браузер 627 14
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 14
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 12
Telegram - Мессенджер 80 11
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 9
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 9
Google Gmail 599 8
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 8
Яндекс.Видео 32 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
Мир тесен - социальная сеть 11 7
Apple iPad 3263 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 7
Apple macOS 921 7
WeChat - Мессенджер 96 7
В кругу друзей - социальная сеть 11 7
Путин Владимир 1820 112
Жаров Александр 165 103
Никифоров Николай 1126 69
Медведев Дмитрий 1433 45
Иванов Олег 124 42
Соколов Алексей 121 40
Бокова Людмила 80 38
Волин Алексей 113 35
Носков Константин 201 33
Кулин Филипп 39 26
Дуров Павел 216 26
Мишустин Михаил 302 25
Горбатько Александр 90 25
Четвернин Алексей 651 25
Шадаев Максут 384 23
Клишас Андрей 44 23
Щеголев Игорь 676 21
Лугов Андрей 32 20
Остапенко Григорий 26 18
Сычев Артем 48 18
Контемиров Юрий 27 18
Палей Лев 31 18
Демидов Сергей 50 17
Мельников Александр 63 16
Климарев Михаил 46 15
Ющенко Александр 25 15
Липов Андрей 50 15
Кисляков Евгений 83 14
Ампелонский Вадим 31 14
Левин Леонид 83 14
Козлюк Артем 39 14
Борисов Илья 26 13
Приезжева Антонина 18 13
Дворкович Аркадий 169 13
Бырдин Алексей 21 13
Цыганов Вячеслав 54 12
Акимов Максим 167 12
Дарбинян Саркис 35 12
Мусич Роман 16 12
Калинкин Алексей 16 12
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 344
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 100
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 55
Украина 3344 55
Россия - Республика Крым 625 47
Россия - СФО - Новосибирск 1954 38
Россия - Севастополь 419 34
Россия - Краснодарский край 913 34
Германия - Федеративная Республика 3606 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 30
Россия - ПФО - Казань 1507 30
Беларусь - Белоруссия 2079 29
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 29
Казахстан - Республика 2618 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 21
Индия - Республика 2156 20
Россия - Республика Мордовия 386 18
Россия - Тюменская область 581 18
Россия - Свердловская область 804 17
Россия - Республика Алтай 681 17
Россия - Красноярский край 657 16
Россия - Волгоградская область 395 16
Россия - Самарская область 557 16
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - Ставропольский край 456 15
Россия - Челябинская область 658 15
Россия - Ростовская область 859 15
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 15
Франция - Французская Республика 2109 14
Европа 3725 14
Россия - Кировск - Кировская область 301 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 13
Россия - Нижегородская область 736 13
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