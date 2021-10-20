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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытие ФК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 538, упоминаний - 994
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 33
|Залманов Андрей 29 25
|Русанов Сергей 44 22
|Емельченков Сергей 83 18
|Меньшов Кирилл 72 18
|Солонин Сергей 82 16
|Натрусов Артем 121 15
|Белоусов Максим 59 15
|Чаркин Евгений 182 14
|Урьяс Вадим 76 13
|Сычев Артем 48 13
|Демидов Сергей 50 13
|Андрианов Павел 31 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Михалев Евгений 40 13
|Шевченко Владимир 135 12
|Широких Алексей 70 12
|Контемиров Юрий 27 12
|Палей Лев 31 12
|Горбатько Александр 90 12
|Остапенко Григорий 26 12
|Соколов Алексей 121 12
|Айвазов Армен 449 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Устюжанин Дмитрий 43 12
|Благирев Алексей 22 11
|Козлов Михаил 153 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Меднов Сергей 115 11
|Сотин Денис 102 11
|Кравченко Константин 65 11
|Соколов Олег 51 10
|Бурилов Андрей 25 10
|Гришин Дмитрий 148 10
|Валчев Стоян 44 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Аитов Тимур 47 10
|Леушев Андрей 63 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Прохоров Фёдор 78 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755028, в очереди разбора - 658718.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755028, в очереди разбора - 658718.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru