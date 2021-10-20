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Открытие ФК


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
17.09.2021 Банк «Точка» перешел на TestOps-решение для оптимизации тестирования 1
09.08.2021 Предприниматели – клиенты банка «Открытие» могут оставить кредитную заявку онлайн 2
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 2
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 2
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 4
14.07.2021 Банк «Открытие» начал прогнозировать темы обращений клиентов 2
13.07.2021 Банк «Открытие» и Neoflex внедрили новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
28.04.2021 Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков 1
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
20.04.2021 В мобильном приложении банка «Открытие» на Android стали доступны ПИФы УК «Открытие» 2
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 1
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
02.04.2021 Банк «Открытие» улучшил функциональность интернет-банка для предпринимателей 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
25.03.2021 Как перевести четверть клиентов на самообслуживание? Опыт банка «Открытие» 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
15.03.2021 Банк «Точка» выпустил обновленные сервисы для бизнеса 1
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 2
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 7
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
11.12.2020 Специалистов кредитно-финансовой сферы обучат кибербезопасности 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1

Публикаций - 538, упоминаний - 994

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 26
Yandex - Яндекс 4098 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Microsoft Corporation 10997 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
VK - Mail.ru Group 2482 16
Diasoft - Диасофт 353 16
3726 15
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 15
Google LLC 7124 14
SAP SE 3207 13
IBM 3524 12
Cinimex - Синимекс 160 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 11
Samsung Electronics 5627 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Ланит ГК 1154 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
Yota - Скартел 623 9
Citrix Systems 571 9
SEC Consult Services 929 8
Oracle Corporation 3331 8
Facebook 3764 8
Neoflex - Неофлекс 141 8
Dynatrace 46 7
Abbyy 793 7
iTeco - Ай-Теко 713 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 6
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 6
Telegram Group 702 6
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 97
Альфа-Банк 1122 61
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 56
ПСБ - Промсвязьбанк 613 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 44
Qiwi 783 40
Точка 124 38
Газпромбанк - ГПБ 692 37
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 37
Уралсиб Банк 389 32
МКБ - Московский кредитный банк 268 29
ВТБ24 583 29
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 28
Бинбанк 184 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 25
ВТБ Банк Москвы 371 23
Почта России ПАО 1570 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 21
Газпром нефть 380 21
Ак Барс Банк 173 20
АльфаСтрахование СГ 207 20
Совкомбанк ПАО 147 20
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 19
Visa International 1343 19
РСХБ - Россельхозбанк 183 19
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 17
Mary Kay - Мэри Кэй 82 16
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 16
Citibank - Ситибанк 170 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 15
Рапида НКО - платежные система 70 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 15
OTP Group - ОТП Банк 125 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
Модульбанк - Modulbank 95 14
X5 Group 599 13
Русский стандарт Банк 302 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 81
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 11
Федеральное казначейство России 766 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 8
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 6
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 6
Правительство Москвы 649 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 11
АФТ - Ассоциация Финтех 76 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Gen-Z Consortium 11 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
Linux Foundation 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 32
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 26
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 18
Big Data - Большие данные 1136 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 12
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 12
ИТ-аутсорсинг 669 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 8
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 7
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
DevOps - Development и Operations 296 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 7
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Google Android 10750 42
Apple iOS 5741 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Apple - App Store 2198 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 13
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
Samsung Pay 238 8
Apple iPad 3263 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Открытие ФК Бизнес-Портал 11 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 6
Java - Язык программирования 1166 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Microsoft Office 1916 5
Samsung Galaxy Gear 102 5
Apache Hadoop 339 5
Docrobot FactorEx 12 5
Samsung Galaxy 345 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
Edisoft FactorPlat 17 4
Apple Pay 385 4
Linux OS 4236 4
Связной-Клуб - Программа лояльности 12 4
Rakuten Viber 429 3
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 3
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 3
Открытие ФК - Open Academy - образовательная платформа 5 3
SQL - Язык программирования 432 3
Открытие ФК OpenKey - клавиатура 3 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Четвернин Алексей 651 33
Залманов Андрей 29 25
Русанов Сергей 44 22
Емельченков Сергей 83 18
Меньшов Кирилл 72 18
Солонин Сергей 82 16
Натрусов Артем 121 15
Белоусов Максим 59 15
Чаркин Евгений 182 14
Урьяс Вадим 76 13
Сычев Артем 48 13
Демидов Сергей 50 13
Андрианов Павел 31 13
Путятинский Сергей 53 13
Михалев Евгений 40 13
Шевченко Владимир 135 12
Широких Алексей 70 12
Контемиров Юрий 27 12
Палей Лев 31 12
Горбатько Александр 90 12
Остапенко Григорий 26 12
Соколов Алексей 121 12
Айвазов Армен 449 12
Трояновский Владимир 40 12
Устюжанин Дмитрий 43 12
Благирев Алексей 22 11
Козлов Михаил 153 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Меднов Сергей 115 11
Сотин Денис 102 11
Кравченко Константин 65 11
Соколов Олег 51 10
Бурилов Андрей 25 10
Гришин Дмитрий 148 10
Валчев Стоян 44 10
Пирогов Алексей 29 10
Аитов Тимур 47 10
Леушев Андрей 63 10
Дьяченко Валерий 66 10
Прохоров Фёдор 78 10
Россия - Российская федерация - РФ 57124 229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 20
Россия - Челябинская область 658 14
Казахстан - Республика 2618 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Россия - Республика Мордовия 386 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Восточная Европа 1667 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
Украина 3344 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Россия - Тюменская область 581 5
Грузия 687 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - Калужская область 568 5
Европа 3725 5
Россия - Калининград 659 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Япония 2752 4
Россия - Республика Крым 625 4
Монголия 172 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Индия - Республика 2156 4
Ближний Восток 1466 4
Россия - Свердловская область 804 3
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Россия - Саратов 398 3
Россия - Сочи 910 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 28
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 13
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 12
Аутсорсинг 84 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
Private Banking 16 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
Инсорсинг - Инхаус 20 2
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