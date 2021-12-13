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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Отказоустойчивость
свойство технической системы



Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
13.12.2021 Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний 1
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 1
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 1
19.05.2020 28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки 1
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
13.05.2020 Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации торгового эквайринга 1
12.05.2020 «Крок» представила бизнесу комплексный портфель антикризисных решений 1
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 1
21.04.2020 «Мегафон» запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
14.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE 1
13.04.2020 Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1
16.03.2020 Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса 1
04.03.2020 Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру компании «Русская кожа» 1
03.03.2020 «Мегафон» создал многофункциональную облачную платформу 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров 1
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако 1
05.02.2020 Aruba расширяет цифровые решения для розничного бизнеса инновациями SD-Branch 1
31.01.2020 В облачной платформе Selectel появилась технология Serverless 1
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 1
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф 1
24.12.2019 «Техносерв Cloud» принял в свое облако разработчика ПО Alphaopen 1
18.12.2019 Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
10.12.2019 «Ростелеком» и «Швабе» реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий 1
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 1
02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить 1
28.11.2019 «Техносерв Cloud» обеспечивает бесперебойную работу «Сотмаркет» 1
20.11.2019 BI.ZONE запустила услугу по подготовке ИТ-инфраструктуры к отражению кибератак 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
18.11.2019 Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии 1
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать 1

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Отказоустойчивость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8704 7
SAP SE 4368 6
Инфосистемы Джет 847 5
Крок 1563 5
VMware 1979 4
Schneider Electric 460 4
Oracle Corporation 5808 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 3
Naumen - Наумен 437 3
VK - Mail.ru Group 2831 3
Ростех - Ростехнологии 2354 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 3
Cisco Systems 4644 3
Veeam Software 266 3
Raidix - Рэйдикс 137 3
NetApp - Network Appliance 600 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 2
Google LLC 9468 2
Yandex - Яндекс 4563 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 70 2
Intel Corporation 10801 2
ZyXEL Communications 273 2
Huawei 2999 2
Toshiba Corporation 2757 1
Микрон - Micron 576 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Сервионика - Servionica 165 1
Accenture - Аксенчер 781 1
Цифра ГК 143 1
D-Link 325 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 99 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7534 1
Ростех - Швабе Холдинг 155 1
BI.Zone 61 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 1
Fujitsu 1621 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 655 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 2
АльфаСтрахование СГ 229 2
Открытие ФК 506 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 230 1
Liberty Bank 3 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 29 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 119 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
BP - British Petroleum 107 1
Связьтранснефть 19 1
ГПБ Лизинг 10 1
Posti Group Corporation - Itella 24 1
РесурсТранс 16 1
DST Global 169 1
Банк Зенит 192 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Qiwi 799 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 716 1
Транснефть 211 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 2
Президент Российской Федерации 1770 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1848 1
Правительство Москвы 864 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1756 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2486 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3251 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1473 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12611 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 5
Сервер - Серверные платформы 352 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 588 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 582 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 645 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1107 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2519 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6716 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 679 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 652 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 319 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2854 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1040 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 829 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1037 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4697 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 201 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 806 2
Kubernetes 367 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 93 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 229 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 124 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 254 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 346 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 371 2
Linux OS 7240 5
Microsoft Azure 1216 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 3
Microsoft SQL Server 1265 2
МТС Cloud - CloudMTS 140 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 512 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 2
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 23 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
IBM Spectrum Scale 6 1
EVPN - Ethernet Virtual Private Network 4 1
IBM Maximo 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 264 1
Sunway TaihuLight 15 1
D-Link Assistant 9 1
Citrix XenServer 90 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 0 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 1
Microsoft Office 365 798 1
Rakuten Viber 465 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 99 1
Microsoft Windows 10 10117 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1186 1
NetApp ONTAP 53 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 3 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 37 1
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 1
D-Link DWR - серия маршрутизаторов 1 1
Selectel ЦОД 7 1
Pervasive - Btrieve СУБД 11 1
Cisco HyperFlex Edge 1 1
Cisco HyperFlex HX Data Platform 3 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Dell EMC Unity Cloud Edition 1 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 20 1
Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 4 1
Lenovo ThinkShield 17 1
Блинов Михаил 73 3
Крылов Юрий 2 1
Кривошеев Алексей 4 1
Лукашевич Андрей 8 1
Корнейчук Андрей 3 1
Иванов Денис 11 1
Егорычев Владимир 2 1
Карасев Антон 10 1
Павленко Антон 7 1
Тарасенко Антон 1 1
Рудь Дмитрий 1 1
Коваль Олег 1 1
Андронов Сергей 19 1
Москвин Алексей 3 1
Хвостик Павел 1 1
Богданов Денис 1 1
Коваленко Эдуард 2 1
Бородин Геннадий 4 1
Fisher Doug - Фишер Дуг 4 1
Milne Bruce - Майлн Брюс 1 1
Птицын Николай 4 1
Соколюк Валерий 27 1
Орлов Алексей 11 1
Ходжаев Александр 2 1
Степанов Роман 3 1
Легеня Павел 1 1
Сорокин Святослав 26 1
Кривозубов Павел 26 1
Каримов Ринат 28 1
Шоржин Валерий 33 1
Малышев Александр 32 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Мотовилов Олег 61 1
Зинкевич Сергей 20 1
Дергунова Ольга 115 1
Вайнер Всеволод 25 1
Кучугин Илья 41 1
Кушнир Леонид 18 1
Бочарникова Татьяна 79 1
Курин Дмитрий 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 4
Европа 7271 3
Азия - Азиатский регион 3165 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 985 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3853 2
Россия - ПФО - Казань 1892 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 2
Европа Западная 1307 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 63 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Китай - Тайвань 1590 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 630 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 706 1
Беларусь - Белоруссия 3210 1
Европа Восточная 2818 1
Ближний Восток 2496 1
Украина 5530 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 649 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 1
Нидерланды - Амстердам 491 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 1
Казахстан - Алматы 476 1
Нидерланды 2014 1
Грузия 1032 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2000 1
Казахстан - Республика 4148 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 350 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 196 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 5 1
Русский язык 1678 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
Страхование - Страховое дело 86 1
Экономический эффект 81 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
Образование в России 611 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1031 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
Gartner 3198 4
IDC - International Data Corporation 4531 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 2
Forrester Research 784 1
IBM Research 104 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1061 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
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