Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Отказоустойчивость
свойство технической системы
Публикаций - 106, упоминаний - 106
Отказоустойчивость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 3
|Крылов Юрий 2 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Лукашевич Андрей 8 1
|Корнейчук Андрей 3 1
|Иванов Денис 11 1
|Егорычев Владимир 2 1
|Карасев Антон 10 1
|Павленко Антон 7 1
|Тарасенко Антон 1 1
|Рудь Дмитрий 1 1
|Коваль Олег 1 1
|Андронов Сергей 19 1
|Москвин Алексей 3 1
|Хвостик Павел 1 1
|Богданов Денис 1 1
|Коваленко Эдуард 2 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Fisher Doug - Фишер Дуг 4 1
|Milne Bruce - Майлн Брюс 1 1
|Птицын Николай 4 1
|Соколюк Валерий 27 1
|Орлов Алексей 11 1
|Ходжаев Александр 2 1
|Степанов Роман 3 1
|Легеня Павел 1 1
|Сорокин Святослав 26 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Каримов Ринат 28 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Малышев Александр 32 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Зинкевич Сергей 20 1
|Дергунова Ольга 115 1
|Вайнер Всеволод 25 1
|Кучугин Илья 41 1
|Кушнир Леонид 18 1
|Бочарникова Татьяна 79 1
|Курин Дмитрий 14 1
|Gartner 3198 4
|IDC - International Data Corporation 4531 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 2
|Forrester Research 784 1
|IBM Research 104 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 101 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1061 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru