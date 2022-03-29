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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оптические технологии Высокотехнологичная оптико-электронная техника
Публикаций - 1930, упоминаний - 2423
Оптические технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Мишустин Михаил 370 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Куйвашев Евгений 11 1
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
|Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
|Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 9
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru