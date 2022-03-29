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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Оптические технологии Высокотехнологичная оптико-электронная техника



29.03.2022 Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW: умное и полезное решение для долгой работы 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 3
24.09.2021 Ключи шифрования можно передавать по воздуху 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
21.09.2021 Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 2
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
25.08.2021 МВД строит ИТ-систему на основе ИИ для раскрытия серийных преступлений 1
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 3
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 1
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 1
09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
09.07.2021 «Автоматика» получит субсидию на разработку высокотехнологичного медицинского оборудования 1
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала 2
02.07.2021 MasterCloud оцифровал сеть супермаркетов «Винлаб» облачными решениями 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 2
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд» 2
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 2
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 2
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1

Публикаций - 1930, упоминаний - 2423

Оптические технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 63
Huawei 3206 60
Ростех - Ростехнологии 2514 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5421 19
Apple Inc 10655 17
Intel Corporation 11233 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 999 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 13
Cisco Systems 4713 13
Meta Platforms - Facebook 4258 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 737 6
Qualcomm Technologies 1635 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 6
Yandex - Яндекс 4977 5
ДОК 243 4
SAP SE 4567 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Freecom 7 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Oracle Corporation 6009 2
ХайТэк - Hi-Tech 99 2
Крок - Croc 1612 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 2
Корус Консалтинг ГК 1013 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 373 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 65 1
Extreme Networks 99 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
Dassault Systemes 200 1
Check Point Software Technologies 693 1
Барс груп 493 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 292 1
VK - Mail.ru Group 3040 1
Газпром ПАО 991 9
Связной ГК 1163 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 152 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 10 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 43 2
Hyundai Motor 313 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 83 1
X5 Group 702 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Роснефть НК 432 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 22
Правительство РФ 8019 18
Президент Российской Федерации 3614 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 178
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 130
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 114
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 76
5G - Пятое поколение мобильной связи 2448 61
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1842 57
Сервер - Серверные платформы 9687 57
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2234 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 52
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 37
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4209 37
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1561 36
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 32
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3541 30
Website - Вебсайт 8484 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1992 26
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1952 26
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 17
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4393 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2419 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 10
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 189 9
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 658 9
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 705 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1862 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1939 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1888 7
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1146 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1900 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1026 7
Google Android 11926 43
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1399 19
Apple iOS 6390 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 420 6
Huawei Mate - серия смартфонов 247 6
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 501 4
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 26 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 165 2
Google AOSP - Android Open Source Project 45 2
Microsoft Office Excel 804 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 502 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 2
Huawei HiAI - Huawei HiAI Engine 10 2
Microsoft DirectX 599 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 1
WhatsApp Messenger 742 1
1С:ERP Управление предприятием 267 1
Intel Optane Memory 107 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 156 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 125 1
Google YouTube Music 29 1
Apple iMac - Серия моноблоков 436 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 1
Dassault Systemes - SolidWorks 96 1
Depositphotos - фотобанк 384 1
Huawei Watch GT - Умные часы 57 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 172 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 59 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 1
Intel Amber Lake 22 1
Google Dialogflow 9 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 145 1
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 11 1
Cray Slingshot 6 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Мишустин Михаил 370 1
Сечкин Алексей 15 1
Куйвашев Евгений 11 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 31
Германия - Федеративная Республика 8751 20
Россия - УФО - Свердловская область 1101 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 16
Земля - планета Солнечной системы 7321 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 10
Россия - ЦФО - Тульская область 962 9
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2160 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 5
Германия - Берлин 632 5
Европа Восточная 2921 5
Китай - Тайвань 2044 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 947 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1218 3
Украина 6157 3
Россия - ДФО - Магаданская область 308 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 338 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Словения - Республика 201 2
Норвегия - Королевство 1130 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 383 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1292 1
Польша - Республика 1547 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Россия - ПФО - Самарская область 927 1
Узбекистан - Республика 1279 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 55 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 46
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 13
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 10
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 239 1
Мошенничество - Махинации 1902 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 145 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 135 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 24 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 603 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
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