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Здравоохранение Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология Pharmaceuticals Аптеки Лекарственные препараты Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм

Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм


20.06.2022 CorpSoft24 внедрил СЭД для фармацевтического дистрибьютора «Ланцет» 1
17.06.2022 «Сбер» и Республика Коми усовершенствуют региональную систему здравоохранения 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1
17.06.2022 Покупатели по всей стране смогут заказать на «Яндекс маркете» доставку товаров из более 3500 продуктовых магазинов 1
10.06.2022 Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире 1
10.06.2022 В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ 1
09.06.2022 CorpSoft24 автоматизировала процессы делопроизводства «Эвер нейро фарма» 1
09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна» 1
09.06.2022 На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 г. 2
03.06.2022 «Сбер» и аптечная сеть «Алоэ» запустили сервис снятия наличных на кассе 1
03.06.2022 Как победить аэрофобию и другие проблемы при помощи VR 1
03.06.2022 Портал Московского инновационного кластера обновили и сделали функциональнее 1
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 1
27.05.2022 «Сбермаркет» запускает круговорот детских вещей 3
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 1
26.05.2022 Фармацевтический холдинг «БСС» создал первый в России чат-бот для заказа препаратов онлайн. 2
26.05.2022 Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1
26.05.2022 «Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы 1
25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных 1
23.05.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6» 4
23.05.2022 «Яндекс маркет» поможет найти аптеку, где есть все нужные лекарства для заказа 3
20.05.2022 Москвичи определили наиболее интересные темы акции «День без турникетов» 1
19.05.2022 «Сбермаркет»: за I квартал 2022 г. корпоративные клиенты сэкономили 187,3 млн руб. на онлайн-покупках 3
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 3
05.05.2022 В клиниках СибГМУ ввели специальные идентификационные браслеты для пациентов 1
05.05.2022 Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
27.04.2022 Искусственный интеллект помогает выявить онкологию у жителей Карачаево-Черкесии 1
27.04.2022 «Сбермаркет» усиливает персонализацию в сервисах для клиентов 3
26.04.2022 Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
25.04.2022 Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане 1
21.04.2022 Корпоративные клиенты «Сбермаркета» смогут сэкономить в среднем до 1000 руб. с каждого заказа 3
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 1
19.04.2022 Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub 1
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги 1
08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи» 1

Публикаций - 3233, упоминаний - 5384

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 299
Microsoft Corporation 22497 246
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 188
IBM - International Business Machines Corp 8941 179
Yandex - Яндекс 5015 127
Apple Inc 10683 104
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 81
Intel Corporation 11262 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 70
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 67
Amazon Inc - Amazon.com 2650 65
Samsung Electronics 9333 61
Барс груп 499 54
Huawei 3222 46
Softline - Софтлайн 1870 46
VK - Mail.ru Group 3057 43
SAP SE 4595 43
Navicon - Навикон 232 38
Oracle Corporation 6035 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 33
Доктор рядом - Doc+ 45 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 30
Meta Platforms - Facebook 4267 26
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 25
Крок - Croc 1616 23
Telegram Group 805 22
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 20
6072 20
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 20
Cisco Systems 4720 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 19
LG Electronics 3372 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 19
AMD - Advanced Micro Devices 3661 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 16
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 270
РЖД - Российские железные дороги 1458 98
Почта России ПАО 1853 62
X5 Group 709 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 52
Альфа-Банк 1476 40
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 25
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 24
Мегаполис ТК 152 22
Procter&Gamble - P&G 202 21
Societe Generale - Росбанк 438 21
ПСБ - Промсвязьбанк 682 20
Ренессанс Страхование 83 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 19
Черкизово ГК 74 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
Банк Зенит 215 18
Ингосстрах СПАО 301 18
UBS AG 295 18
Coca-Cola Company 241 16
X5 Group - Пятёрочка 309 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 13
Геобанк КБ 38 13
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 12
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 11
Сургутнефтегаз - СНГ 193 11
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 11
Балтика - Пивоваренная компания 155 11
Mary Kay - Мэри Кэй 88 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 10
Открытие ФК - Росгосстрах 266 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 9
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 9
LEGO 202 9
МКБ - Московский кредитный банк 333 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 990
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 358
Президент Российской Федерации 3770 207
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 174
Правительство РФ 8292 172
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 168
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 153
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 127
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 127
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 127
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 107
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 96
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 87
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 76
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 74
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 52
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 45
Счётная палата РФ 628 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 35
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 33
Таможня - Таможенная служба 421 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 28
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 26
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 24
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 21
Правительство Москвы 1640 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 13
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 11
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 8
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
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DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 126
Microsoft Windows 2000 2856 125
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 107
Microsoft Office 3247 64
Apple iOS 6422 63
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 48
Oracle Java - язык программирования 2554 28
ЕМИАС Электронный рецепт 63 28
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 26
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 24
IBM Watson 144 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 23
Microsoft SQL Server 1416 21
1С:Бухгалтерия 647 20
Apple macOS 1457 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 19
Depositphotos - фотобанк 385 18
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 17
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 17
Microsoft Windows 7 1780 15
Linux OS 7669 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 13
Microsoft Windows XP 2291 13
Python - высокоуровневый язык программирования 486 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 10
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 9
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 9
Google Gmail 802 9
Apache Hadoop 356 9
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 8
Чаркин Евгений 203 34
Чернышенко Дмитрий 320 30
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
Натрусов Артем 142 22
Лигачев Глеб 61 22
Воронин Петр 35 22
Сотин Денис 106 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Шипов Савва 74 21
Аксаков Анатолий 104 20
Попов Андрей 80 19
Чамара Денис 58 19
Беляев Владислав 66 18
Кучугин Илья 42 18
Клепиков Алексей 80 18
Кузьмич Всеволод 31 18
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Путин Владимир 2542 17
Лысенко Эдуард 238 16
Мишустин Михаил 376 16
Потапкин Михаил 26 16
Меньшов Кирилл 75 15
Суворов Антон 20 15
Ушацкий Андрей 102 15
Дьяченко Валерий 70 13
Белоусов Максим 73 13
Бычков Александр 39 13
Прохорова Алла 48 13
Абакумов Евгений 110 13
Нестеров Алексей 84 12
Ушаков Анатолий 26 12
Гусев Александр 28 12
Сергеев Сергей 65 12
Эпштейн Герман 32 12
Гимранов Ринат 62 11
Размахаев Сергей 42 11
Хасин Михаил 26 11
Волков Никита 54 11
Шадаев Максут 460 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1082
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 637
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 347
Япония 10069 190
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 182
Земля - планета Солнечной системы 7427 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 97
Россия - СФО - Новосибирск 3269 93
Азия - Азиатский регион 3803 93
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 84
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 80
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 75
Австралия - Австралийский Союз 2791 68
Россия - РФ - Российская федерация 108428 68
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 67
Нидерланды 2197 62
Россия - ЦФО - Тульская область 965 61
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 54
Африка - Африканский регион 2928 48
Швеция - Королевство 2072 47
Россия - СФО - Омская область 517 45
Германия - Федеративная Республика 8903 43
Европа Восточная 2927 42
Бразилия - Федеративная Республика 1945 41
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 39
Россия - УФО - Свердловская область 1102 32
Америка 2011 29
Европа 12319 27
Китай - Тайвань 2115 27
Россия - Сибирь 1579 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 25
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 24
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Армения - Республика 1112 22
Россия - ПФО - Самарская область 939 22
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 20
Россия - УФО - Тюменская область 838 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1006
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 507
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 363
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 309
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 213
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 207
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 165
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 161
Юриспруденция 1629 161
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 148
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 141
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 123
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 111
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 74
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 63
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 57
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 57
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 56
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 56
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 52
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 41
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 36
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 35
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 35
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 31
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 27
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 26
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 0 26
Табачная промышленность - Табак 89 26
Физика - область естествознания 889 25
Образование в России 460 25
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 24
Эргономика 840 21
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 19
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 37
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 16
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
FT - Financial Times 1118 5
The Register 1286 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
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Парламентская газета 11 2
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SiliconAngle 3 1
Росбалт ИА 60 1
Digital Trends - Издание 31 1
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Известия ИД 307 1
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Juniper Research 468 15
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RepTrak Global 100 4 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Forrester Wave 31 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 23
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 8
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 3
Ростелеком - Азбука интернета 23 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
Bangor University - University of Wales, Bangor - University College of North Wales 0 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
НИЦ Курчатовский институт - ГосНИИгенетика - Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 1 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 84919.
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