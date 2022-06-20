Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Здравоохранение Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология Pharmaceuticals Аптеки Лекарственные препараты Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм
Публикаций - 3233, упоминаний - 5384
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 34
|Чернышенко Дмитрий 320 30
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Натрусов Артем 142 22
|Лигачев Глеб 61 22
|Воронин Петр 35 22
|Сотин Денис 106 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Шипов Савва 74 21
|Аксаков Анатолий 104 20
|Попов Андрей 80 19
|Чамара Денис 58 19
|Беляев Владислав 66 18
|Кучугин Илья 42 18
|Клепиков Алексей 80 18
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Путин Владимир 2542 17
|Лысенко Эдуард 238 16
|Мишустин Михаил 376 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Меньшов Кирилл 75 15
|Суворов Антон 20 15
|Ушацкий Андрей 102 15
|Дьяченко Валерий 70 13
|Белоусов Максим 73 13
|Бычков Александр 39 13
|Прохорова Алла 48 13
|Абакумов Евгений 110 13
|Нестеров Алексей 84 12
|Ушаков Анатолий 26 12
|Гусев Александр 28 12
|Сергеев Сергей 65 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Гимранов Ринат 62 11
|Размахаев Сергей 42 11
|Хасин Михаил 26 11
|Волков Никита 54 11
|Шадаев Максут 460 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru