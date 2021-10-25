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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азия Юго-Восточная
ЮВА
Публикаций - 595, упоминаний - 721
Азия Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2024 13
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 11
|Изосимов Александр 160 8
|Медведев Дмитрий 1476 7
|Рейман Леонид 737 6
|Боровиков Игорь 45 6
|Никифоров Николай 1127 5
|Касперская Наталья 213 5
|Усманов Алишер 247 5
|Лямин Александр 59 5
|Касперский Евгений 243 5
|Наместников Юрий 39 4
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 4
|Файн Александр 9 4
|Макаров Валентин 133 4
|Фрадков Михаил 75 4
|Белоусов Сергей 222 4
|Чаркин Евгений 183 4
|Мартынов Владислав 89 4
|Кочетков Владислав 222 4
|Бойко Елена 151 4
|Шутемов Владимир 4 3
|Чачава Александр 71 3
|Евраев Михаил 224 3
|Ахмеров Тимур 73 3
|Семенов Александр 76 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 3
|Андреев Сергей 46 3
|Прохоров Фёдор 79 3
|Каримова Гульнара 89 3
|Козлов Игорь 36 3
|Массух Илья 193 3
|Калинин Александр 103 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
|Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 6 3
|Мацоцкий Сергей 160 3
|Бобровников Борис 91 3
|Каримов Ислам 86 3
|Теленков Андрей 22 3
|Дмитриев Кирилл 97 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898164, в очереди разбора - 801320.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898164, в очереди разбора - 801320.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru