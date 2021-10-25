Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46931
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 999
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Азия Юго-Восточная
ЮВА

Азия Юго-Восточная - ЮВА


25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 2
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» 1
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
25.06.2021 «Дочка» Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на российский Liqvid Live 1
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться 1
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
27.01.2021 Создатель одной из первых в мире соцсетей мог сейчас владеть акциями на $1 млрд, но его отговорили глупые инвесторы 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация 1
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge 1
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 2
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 1
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1

Публикаций - 595, упоминаний - 721

Азия Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 65
Ростех - Ростехнологии 2241 37
Microsoft Corporation 14059 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 34
Samsung Electronics 6845 30
Google LLC 8521 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 27
Intel Corporation 5430 27
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 622 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 25
Apple Inc - Эппл Рус 8542 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 24
IBM 4589 18
Альфа-Групп - Altimo 368 18
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 706 18
Акелла 831 18
Softline - Софтлайн 1589 17
Киевстар 372 17
Huawei 2860 15
HP Inc. 3566 15
THQ 275 15
LG Electronics 2368 15
InfoWatch - Инфовотч 784 15
Telia Company 449 15
Микрон - Micron 406 14
Facebook 3964 14
Amazon Inc - Amazon.com 1626 14
4477 14
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1106 13
Acer Group 1656 13
АФК Система ПАО 1340 12
Telenor 487 12
Parallels Holdings 481 12
Vodafone Group 580 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1703 10
Dell EMC 2974 10
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 117 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1554 10
Cisco Systems 2556 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 13
РЖД - Российские железные дороги 1191 12
Альфа-Групп 467 10
Почта России ПАО 1700 8
Uber 258 8
Uber Technologies 259 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1489 7
Visa International 1422 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 6
SoftBank Group 117 6
Роснефть НК 398 5
DiDi Chuxing 19 5
Qiwi 783 5
Альфа-Банк 1193 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1413 5
РВК - Российская венчурная компания 498 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 300 5
X5 Group 604 4
Аэрофлот 525 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 460 4
X5 Group - Пятерочка 572 4
Deutsche Bank 150 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Газпром ПАО 612 3
UnionPay - Платёжная система 76 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 73 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 354 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 3
Lamoda 83 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 44 3
Почта Банк 290 3
Газпромбанк - ГПБ 722 3
УЭК - Универсальная электронная карта 513 3
AliExpress 277 3
Yara - Яра 8 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 540 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Avito - Авито 171 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 17
Роснано 457 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1506 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1603 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 7
Президент Российской Федерации 1514 7
Правительство РФ 2298 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1832 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1015 5
Мосгордума - Московская городская Дума 71 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 4
Правительство Москвы 714 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 468 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 373 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 3
Enterprise Singapore 3 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 65 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1655 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 464 3
Пентагон - Министерство обороны США 498 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 174 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 659 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 575 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 960 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 609 2
Росинфокоминвест 43 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 11
Руссофт - Russoft 294 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 5
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 2
Linux Foundation 161 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 26 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 67 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 18 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 29 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 50 1
Единая Россия - Политическая партия 195 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6620 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 13
3G - Стандарт мобильной связи 4159 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2686 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2643 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 634 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3292 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 10
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3569 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 9
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 604 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1729 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 834 7
ARM64 - Архитектура процессора 1043 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 516 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1714 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 293 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 668 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ИТ-аутсорсинг 738 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1701 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1724 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 499 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 5
Google Android 10778 38
Apple iOS 5755 18
Linux OS 4941 17
Microsoft Windows 10 7834 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2728 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 11
Apple iPad 3263 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2857 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 9
Nvidia GeForce GTX 2409 7
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 494 7
Java - Язык программирования 1416 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 5
Microsoft Office 2336 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Azure 1173 5
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 5
Apple - App Store 2206 5
Apple macOS X 1097 5
Apple Mac 1656 5
Intel x86 - Архитектура процессора 1077 4
Google Chrome - браузер 1122 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Apple macOS 1004 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Symbian OS 950 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1480 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 3
Microsoft Windows 7 1666 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 462 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1166 3
Naumen Contact Center 71 3
Новые облачные технологии - МойОфис 312 3
WordPress 183 3
Путин Владимир 2024 13
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 11
Изосимов Александр 160 8
Медведев Дмитрий 1476 7
Рейман Леонид 737 6
Боровиков Игорь 45 6
Никифоров Николай 1127 5
Касперская Наталья 213 5
Усманов Алишер 247 5
Лямин Александр 59 5
Касперский Евгений 243 5
Наместников Юрий 39 4
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 4
Файн Александр 9 4
Макаров Валентин 133 4
Фрадков Михаил 75 4
Белоусов Сергей 222 4
Чаркин Евгений 183 4
Мартынов Владислав 89 4
Кочетков Владислав 222 4
Бойко Елена 151 4
Шутемов Владимир 4 3
Чачава Александр 71 3
Евраев Михаил 224 3
Ахмеров Тимур 73 3
Семенов Александр 76 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 3
Андреев Сергей 46 3
Прохоров Фёдор 79 3
Каримова Гульнара 89 3
Козлов Игорь 36 3
Массух Илья 193 3
Калинин Александр 103 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 6 3
Мацоцкий Сергей 160 3
Бобровников Борис 91 3
Каримов Ислам 86 3
Теленков Андрей 22 3
Дмитриев Кирилл 97 3
Россия - Российская федерация - РФ 66331 360
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 174
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 139
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 124
Европа 4640 114
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 97
Индия - Республика 2663 85
Ближний Восток 1757 83
Япония 3895 83
Африка - Африканский регион 1782 77
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 589 72
Латинская Америка 844 66
Азия - Азиатский регион 1888 54
Индонезия - Республика 471 50
Германия - Федеративная Республика 4606 49
Сингапур - Республика 921 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 46
Северная Америка 1669 45
Казахстан - Республика 3178 43
Малайзия 417 42
Украина 4221 41
Южная Корея - Республика 1907 39
Австралия - Австралийский Союз 1402 39
Европа Восточная 2091 39
Камбоджа - Королевство 96 38
Италия - Итальянская Республика 1707 37
Беларусь - Белоруссия 2430 31
Канада 1632 31
Китай - Гонконг - Специальный административный район 705 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 29
Филиппины - Республика 258 27
Турция - Турецкая республика 1102 27
Франция - Французская Республика 2691 27
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 873 27
Таиланд - Королевство 434 25
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 42 21
Грузия 790 21
Испания - Королевство 1539 21
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 196 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 784 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1064 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 310 5
Русский язык 1199 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 465 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 308 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 656 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 686 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 183 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 26 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 255 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 57 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 70 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 122 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 144 2
Информационное общество - Государственная программа 287 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 2
Резерв универсального обслуживания 39 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 25 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 388 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 355 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 14
Thomson Reuters - Рейтер 2975 13
CNews - ZOOM.CNews 1188 10
Bloomberg 798 10
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 465 5
Forbes - Форбс 461 4
FT - Financial Times 280 4
ZDnet 395 3
NYT - The New York Times 608 3
Ведомости 264 3
РИА Новости 700 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 2
НТВ - Телекомпания 187 2
New Scientist 129 2
The Register 641 2
РБК Инновации 36 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 187 1
Revü 1 1
Mashable 320 1
CRN 20 1
Telegraaf 1 1
ThreatPost 9 1
National Geographic 45 1
Harvard Business Review 8 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 63 1
Regnum - Регнум 95 1
KrebsOnSecurity 14 1
EE Times 27 1
CNews TV 472 1
Радио Свобода - радиостанция 24 1
Associated Press 723 1
The Korea Herald 27 1
The Washington Post 146 1
Коммерсантъ - Издательский дом 552 1
Nikkei - Издание 125 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 648 1
23ABC News 81 1
CNET - Издание 282 1
IDC - International Data Corporation 3200 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 17
Gartner 2464 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 687 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 522 5
Analysys Mason 26 3
Counterpoint Research 29 2
Frost & Sullivan 120 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 97 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 2
TrendForce 48 2
AC&M Consulting 99 2
Technavio 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 7 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 33 1
AppsFlyer State of Mobile Fraud 1 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Avast Threat Labs 9 1
Медиалогия 39 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
Dell'Oro Group 6 1
App Annie State of Mobile 3 1
IHS iSuppli 345 1
IDC Russia - IDC Россия 121 1
Директ Инфо 9 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
AV-Test Institute 28 1
CNews Fast рейтинг 34 1
Nielsen Holdings 95 1
451 Research Group 44 1
Check Point Research 47 1
Forrester Research 478 1
ABI Research 215 1
Fortune Global 500 176 1
Juniper Research 311 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 146 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 3
GfK - ГФК-Русь 131 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 83 3
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 22 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 51 2
Сириус - Образовательный центр 87 2
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 17 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 22 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
University of Oxford - Оксфордский университет 45 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 49 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 155 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 69 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 55 1
РАН - Российская академия наук 456 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 52 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 7
CNews AWARDS 303 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 4
Олимпийские игры - Olympic Games 338 3
McAfee FOCUS 2 1
Финансовая элита России - премия 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 15 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 44 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
WIDER Pedestrian Challenge 3 1
CSTB Telecom & Media 48 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CeBIT 202 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 142 1
GITEX Technology Week - Выставка 17 1
Black Hat - Конференция 61 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898164, в очереди разбора - 801320.
Создано именных указателей - 46931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021