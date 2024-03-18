PM Project Management PMP Project Management Professional PPM Project & Portfolio Management Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление
|18.03.2024
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Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»
Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова
|21.11.2023
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«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM
Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр
|01.11.2023
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Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации
Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой
|25.10.2023
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На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы
На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с
|12.09.2023
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Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project
Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Об это
|04.09.2023
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«СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects
o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин
|08.08.2023
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«Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами
«Дом.РФ» начал тестирование нескольких отечественных программ, которые в будущем смогут полностью заменить иностранную Jira – систему управления проектами в составе больших команд. Тестирование будет проводиться до конца этого года. Все программное обеспечение состоит в соответствующем реестре программного обеспечения Минцифр
|10.07.2023
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Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО
но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока
|25.05.2023
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Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами
шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
|18.05.2023
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Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации
ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог
|13.03.2023
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Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello
ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по
|06.03.2023
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Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности
Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
|24.01.2023
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ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»
ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе
|13.01.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами
Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечени
|29.11.2022
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«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»
рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур
|17.10.2022
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ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta
Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
|27.06.2022
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Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами
Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
|24.06.2022
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Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server
анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
|20.06.2022
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В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Proj
|01.06.2022
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ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО
оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
|13.10.2021
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«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами
«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
|21.06.2021
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«Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами
ичение скорости принятия управленческих решений. Проект по созданию системы был запущен в 2018 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ «БизнесАвтоматика»**. Подрядчик был выбран в результате открытого конкурса. Со временем между заказчиком и и
|24.05.2021
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Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
|01.02.2021
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«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»
ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени
|18.07.2019
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«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами
«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
|01.07.2019
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«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами
«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
|26.11.2018
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Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты
года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект
|11.09.2018
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«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив
и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
|18.09.2017
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«Системный софт» представил стек решений для управления проектами
«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
|16.08.2017
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«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0
«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
|07.08.2017
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«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома
Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
|12.04.2017
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«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области
ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности; контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по
|16.03.2017
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«Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области
Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент
|01.03.2017
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Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online
oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят
|13.12.2016
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Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами
Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир
|16.11.2016
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Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»
Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов
|11.10.2016
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«Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе»
Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления проектами в российской страховой компании «Ингосстрах». Основной задачей стала оптимизация системы управления проектами заказчика для реализации его стратегии, сообщили CNews
|23.09.2016
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Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online
Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегриро
|12.04.2016
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ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами
продукте применены решения, ранее использованные в государственной автоматизированной системе государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ) разработки ОПК. «АСК-Предприятие» обеспечивает автоматизацию управления проектами и программами, контроль исполнения контрактов и прохождения платежей, а также интеграцию проектных расчетов больших объемов. Система позволяет в оперативном режиме получать
|12.04.2016
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Softline предложит сервис управления проектами на основе собранных беспилотниками данных
Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией TraceAir — разработчиком сервиса аэромониторинга для строительства и горной добычи. Теперь Softline может предлагать заказчикам сервис управления проектами на основе данных, собранных беспилотными летательными аппаратами. По задумке разработчиков, это поможет повысить контроль качества и оптимизировать бюджет строительных рабо
PM и организации, системы, технологии, персоны:
|Кутузов Александр 39 33
|Макаров Станислав 117 20
|Чаркин Евгений 275 18
|Павлов Александр 74 16
|Шадаев Максут 829 16
|Натрусов Артем 252 16
|Урусов Виктор 89 14
|Абакумов Евгений 183 14
|Шаев Виталий 27 12
|Врацкий Андрей 94 12
|Кузовкин Алексей 155 12
|Воронин Павел 101 12
|Кирьянова Александра 108 12
|Нестеров Алексей 113 11
|Новикова Елена 71 11
|Теплицкий Дмитрий 57 11
|Харитонов Вадим 12 11
|Попова Мария 140 11
|Калякин Павел 41 11
|Петухов Антон 18 11
|Никитин Сергей 54 10
|Оберемок Надежда 14 10
|Нальский Максим 20 10
|Путин Владимир 2967 10
|Малышев Сергей 67 10
|Распопов Алексей 18 10
|Соловьев Виталий 20 10
|Денисов Анатолий 13 10
|Шмаков Антон 19 10
|Аксенов Олег 26 10
|Шилов Сергей 89 10
|Желнова Алина 11 10
|Каушанский Александр 12 10
|Милованов Андрей 15 10
|Ульянов Николай 77 10
|Солдатенкова Ксения 10 10
|Белан Иван 10 10
|Аникин Дмитрий 14 10
|Агафонова Наталия 40 9
|Серова Елена 319 9
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