Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 143567
ИКТ 11287
Организации 8990
Ведомства 1424
Ассоциации 860
Технологии 3215
Системы 22394
Персоны 59313
География 2285
Статьи 1453
Пресса 1076
ИАА 650
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2327
Мероприятия 826

PM Project Management PMP Project Management Professional PPM Project & Portfolio Management Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление

PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление


18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»

Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова
21.11.2023 «Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM

Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации

Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой
25.10.2023 На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы

На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Об это
04.09.2023 «СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects

o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами

«Дом.РФ» начал тестирование нескольких отечественных программ, которые в будущем смогут полностью заменить иностранную Jira – систему управления проектами в составе больших команд. Тестирование будет проводиться до конца этого года. Все программное обеспечение состоит в соответствующем реестре программного обеспечения Минцифр
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО

но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами

шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации

ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности

Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»

ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечени
29.11.2022 «Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»

рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур
17.10.2022 ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Proj
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО

оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами

ичение скорости принятия управленческих решений. Проект по созданию системы был запущен в 2018 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ «БизнесАвтоматика»**. Подрядчик был выбран в результате открытого конкурса. Со временем между заказчиком и и
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты

года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0

«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области

ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности;  контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по

16.03.2017 «Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент
01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами

Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»

Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов
11.10.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления проектами в российской страховой компании «Ингосстрах». Основной задачей стала оптимизация системы управления проектами заказчика для реализации его стратегии, сообщили CNews

23.09.2016 Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online

Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегриро
12.04.2016 ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами

продукте применены решения, ранее использованные в государственной автоматизированной системе государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ) разработки ОПК. «АСК-Предприятие» обеспечивает автоматизацию управления проектами и программами, контроль исполнения контрактов и прохождения платежей, а также интеграцию проектных расчетов больших объемов. Система позволяет в оперативном режиме получать
12.04.2016 Softline предложит сервис управления проектами на основе собранных беспилотниками данных

Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией TraceAir — разработчиком сервиса аэромониторинга для строительства и горной добычи. Теперь Softline может предлагать заказчикам сервис управления проектами на основе данных, собранных беспилотными летательными аппаратами. По задумке разработчиков, это поможет повысить контроль качества и оптимизировать бюджет строительных рабо

Публикаций - 2242, упоминаний - 2591

PM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24119 273
7710 259
SAP SE 5128 189
Oracle Corporation 6532 174
IBM - International Business Machines Corp 9353 110
PM Expert 113 90
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 78
Ростелеком 10778 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10967 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8449 58
HP Inc. 5628 53
Корус Консалтинг ГК 1151 50
Softline - Софтлайн 2411 49
Directum - Директум 1015 47
АйТи 1336 47
Yandex - Яндекс 6540 47
ПМСофт 60 46
Google LLC 11423 46
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2064 46
Cisco Systems 5017 43
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 42
Крок - Croc 1764 40
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1581 40
Инталев - Intalev 273 35
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1036 34
МегаФон 7906 32
Docsvision - ДоксВижн 990 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4551 31
Atlassian 97 31
Apple Inc 11694 31
Intel Corporation 11928 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 28
Samsung Electronics 9998 27
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 462 26
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 565 26
Системы документооборота 486 26
1С-Рарус 855 26
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 744 25
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 363 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3342 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6616 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2633 47
РЖД - Российские железные дороги 1801 40
Газпром ПАО 1251 36
Альфа-Банк 1687 33
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 944 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 504 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 463 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 632 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 452 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 369 21
Открытие ФК - Банк Открытие 526 20
Роснефть НК - нефтяная компания 504 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 19
ГПБ - Газпромбанк 1025 19
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 18
Почта Банк 427 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 382 17
Русагро Группа Компаний 252 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 17
ВТБ - ВТБ24 662 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 277 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1054 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2044 16
Газпром нефть 559 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 15
Интеррос - Росбанк АКБ 608 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 221 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 15
Открытие ФК - Росгосстрах 326 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 15
Абсолют Банк 215 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 811 14
Спортмастер - Sportmaster 172 14
Северсталь ПАО - Severstal 423 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 412 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10596 118
Федеральное казначейство России 1657 65
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4730 58
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1808 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4339 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2668 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3491 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5489 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2818 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2601 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1757 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4177 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2333 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2939 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2246 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1806 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 754 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5124 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1780 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1312 15
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 741 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 871 13
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 280 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1309 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 297 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 285 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3171 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 297 11
Судебная власть - Judicial power 2221 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1272 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2577 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1305 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 203 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 935 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 601 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 35
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 654 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6187 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 570 12
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 8
IPMA - International Project Management Association 7 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 186 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 278 6
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 272 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 4
Ассоциация менеджеров 86 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
ASF - Apache Software Foundation 108 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 97 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 120 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 85 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Symbian Foundation 38 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 109 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59570 1029
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28361 830
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45015 472
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9113 433
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11836 428
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6170 393
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15888 317
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27840 311
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19489 292
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22830 291
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6166 290
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14791 275
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5474 234
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10932 223
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10381 200
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11067 198
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9152 198
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11738 195
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11593 186
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10364 181
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24081 178
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4203 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23756 145
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10333 141
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8780 137
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12248 136
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3492 134
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20203 126
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10032 124
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1606 122
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4853 120
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13557 120
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3188 120
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6512 118
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7126 116
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6718 110
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3680 109
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4606 103
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5796 96
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9994 92
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 219 116
Microsoft Office 3572 96
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 108 81
Linux OS 9170 77
Google Android 13450 76
Microsoft Dynamics 1167 69
Microsoft Windows 15078 63
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2191 63
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 841 61
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 176 59
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 59
Apple iOS 7387 56
Microsoft Windows 2000 8659 55
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 48
Microsoft SQL Server 1532 46
Microsoft SharePoint Server 696 42
Oracle Java - язык программирования 2908 42
НКТ - Р7-Офис 286 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4657 40
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1029 39
Microsoft SharePoint Products and Technologies 789 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 399 34
Microsoft Office Excel 1142 33
1С:ERP Управление предприятием 455 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1202 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 30
Apple iPhone 6 4862 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1885 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 28
Atlassian Confluence 78 26
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 911 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3030 26
Microsoft Exchange 1376 26
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 997 25
Apple iPad 3808 24
Microsoft Azure 1367 24
ВГТРК - Смотрим 581 23
Microsoft Outlook 1348 23
Новые облачные технологии - МойОфис 659 22
Fog Creek Software - Trello 58 22
Кутузов Александр 39 33
Макаров Станислав 117 20
Чаркин Евгений 275 18
Павлов Александр 74 16
Шадаев Максут 829 16
Натрусов Артем 252 16
Урусов Виктор 89 14
Абакумов Евгений 183 14
Шаев Виталий 27 12
Врацкий Андрей 94 12
Кузовкин Алексей 155 12
Воронин Павел 101 12
Кирьянова Александра 108 12
Нестеров Алексей 113 11
Новикова Елена 71 11
Теплицкий Дмитрий 57 11
Харитонов Вадим 12 11
Попова Мария 140 11
Калякин Павел 41 11
Петухов Антон 18 11
Никитин Сергей 54 10
Оберемок Надежда 14 10
Нальский Максим 20 10
Путин Владимир 2967 10
Малышев Сергей 67 10
Распопов Алексей 18 10
Соловьев Виталий 20 10
Денисов Анатолий 13 10
Шмаков Антон 19 10
Аксенов Олег 26 10
Шилов Сергей 89 10
Желнова Алина 11 10
Каушанский Александр 12 10
Милованов Андрей 15 10
Ульянов Николай 77 10
Солдатенкова Ксения 10 10
Белан Иван 10 10
Аникин Дмитрий 14 10
Агафонова Наталия 40 9
Серова Елена 319 9
Россия - РФ - Российская федерация 134112 1388
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40963 476
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13787 232
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51041 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16348 184
Европа 21418 129
Казахстан - Республика 5295 85
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13927 79
Украина 7450 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 66
Беларусь - Белоруссия 5254 66
Германия - Федеративная Республика 12408 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16126 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6912 48
Россия - СФО - Новосибирск 3999 45
Россия - УФО - Екатеринбург 3649 39
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2655 37
Азия - Азиатский регион 5304 32
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2959 31
Европа Восточная 3041 30
Франция - Французская Республика 7694 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2829 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2234 28
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2759 28
Индия - Bharat 5270 27
Япония 13133 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1751 25
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2528 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1373 24
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1344 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2625 22
Земля - планета Солнечной системы 10159 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1418 21
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1430 20
Канада 4783 20
Финляндия - Финляндская Республика 3548 20
Африка - Африканский регион 3385 20
Южная Корея - Республика 6482 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1344 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45437 622
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47727 520
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7476 358
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26672 318
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12214 304
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12581 248
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22419 231
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5306 212
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5672 210
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15442 206
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5090 190
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16960 190
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6459 175
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2743 174
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4839 157
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10316 148
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2517 139
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6530 128
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6212 112
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2947 101
Энергетика - Energy - Energetically 4731 97
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10389 91
Страхование - Страховое дело - Insurance 5453 86
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1252 84
Проектный офис - Project Office 532 82
Аудит - аудиторский услуги 2389 78
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5252 77
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7058 75
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3533 75
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5693 70
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4406 69
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1618 67
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5606 66
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 2040 66
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1244 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7892 64
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4751 63
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 706 61
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4715 60
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2013 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11109 36
TAdviser - Центр выбора технологий 358 11
Ведомости 792 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1580 8
Intelligent Enterprise 27 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 915 7
Открытые системы ИД 173 6
CNews - ZOOM.CNews 1818 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 5
Silicon.com 364 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 4
Forbes - Форбс 719 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5836 3
The Register 1513 3
PC Magazine - PCMag 84 3
ComputerWorld 144 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 466 3
N+1 - Издание 147 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 790 3
Wikipedia - Википедия 458 3
НГС - Новости Новосибирска 12 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 169 2
ComNews - Медиа-бизнес 103 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 85 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 2
Sports.ru - Спортс.ру 25 2
23ABC News 169 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 2
Мобильные системы 114 2
Казахстан Сегодня 308 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 2
Bloomberg 1196 2
СК Пресс 17 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 595 1
ЭнергоРынок 8 1
CrunchBase 72 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 1
NYT - The New York Times 1013 1
ZDnet 595 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7793 119
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2855 90
Gartner - Гартнер 3510 66
IDC - International Data Corporation 4885 40
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 560 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 11
Forrester Research 819 11
CNews Инновация года - награда 107 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 313 7
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 6
CNews Рынок ИТ-услуг 161 5
Juniper Research 516 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 957 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 113 3
IHS iSuppli 397 3
Forbes Global 2000 33 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Интерфакс-100 19 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Microsoft Research 138 2
Fortune Global 500 285 2
Datamonitor 83 2
BCG - Boston Consulting Group 104 2
Standish Group International - Standish Group 10 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 54 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 58 1
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 40 1
Markets&Markets Research 109 1
ARC Advisory Group 20 1
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 1
Forbes Insights 18 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 499 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1405 18
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 721 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 856 12
РАН - Российская академия наук 1775 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 536 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 786 10
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 100 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 190 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 180 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 6
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 482 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 191 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 4
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 259 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 309 4
МЭИ - Московский энергетический институт 114 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 217 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 129 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 365 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 50 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 68 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 90 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 153 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 84 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 50 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 209 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 110 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1912 50
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2276 41
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 27
CNews AWARDS - награда 452 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1163 21
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 11
День молодёжи - 27 июня 739 10
CNews FORUM Кейсы 168 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 8
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 266 7
Docflow 146 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 18 3
HP - Программные миры HP 9 3
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 3
itSMF - IT Service Management Forum 31 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
МТС Телеком Идея 52 2
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 2
День знаний - 1 сентября 32 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
CeBIT 611 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 220 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Связь-Экспокомм 109 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
CNews Баттл 64 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
ИнфоКом 92 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280150, в очереди разбора - 810372.
Создано именных указателей - 143567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще