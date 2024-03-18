PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление

Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользова

«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления проектами, пр

Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации Российская компания ITLand и фирма «1С» выпустили новый релиз линейки «1С:PM Управление проектами» с расширенными возможностями по управлению рентабельностью и аналитикой

На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта с

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Об это

«СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects o-code-инструментов специалисты холдинга своими силами настроили систему под специфику бизнеса, не привлекая разработчиков вендора. Руководство компании «СМ-клиника» решило перейти с западной системы управления проектами на российскую по нескольким причинам: холдингу требовался общий реестр проектов разных департаментов, которого нет в иностранном решении; из-за «зоопарка» программ «СМ-клин

«Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами «Дом.РФ» начал тестирование нескольких отечественных программ, которые в будущем смогут полностью заменить иностранную Jira – систему управления проектами в составе больших команд. Тестирование будет проводиться до конца этого года. Все программное обеспечение состоит в соответствующем реестре программного обеспечения Минцифр

Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО но-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г. Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и пока

Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл

Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос

ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24» ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечени

«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг» рстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». «Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктур

ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80

Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел

Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого

В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Proj

ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро

«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен

«Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами ичение скорости принятия управленческих решений. Проект по созданию системы был запущен в 2018 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ «БизнесАвтоматика»**. Подрядчик был выбран в результате открытого конкурса. Со временем между заказчиком и и

Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли

«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени

«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами «Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел

«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами «Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации

Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты года. Ближе к весне мы начнем активное продвижение этого решения. CNews: Третий проект с этими двумя не связан? Андрей Козлов: Нет. В нем речь идет о проектном управлении. Это не классическая система управления проектами: было бы заблуждением думать, что мы делаем аналог MicrosoftProject. В данном случае мы ведем работу в области поддержки документо-ориентированных процессов в рамках проект

«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами «Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб

«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 «Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д

«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез

«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности; контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по

«Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и контролировать ход работ, сообщили CNews в «Эттон». Агент

Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят

Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир

Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера» Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления проектами в российской страховой компании «Ингосстрах». Основной задачей стала оптимизация системы управления проектами заказчика для реализации его стратегии, сообщили CNews

Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегриро

ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами продукте применены решения, ранее использованные в государственной автоматизированной системе государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ) разработки ОПК. «АСК-Предприятие» обеспечивает автоматизацию управления проектами и программами, контроль исполнения контрактов и прохождения платежей, а также интеграцию проектных расчетов больших объемов. Система позволяет в оперативном режиме получать