Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

PM Expert


24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка 1
20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ 2
18.04.2013 PM Expert представила приложение для мониторинга и контроля проектов 3
24.01.2013 Количество специалистов со степенью PME в России превысило 1000 человек 2
30.11.2012 Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15% 1
26.11.2012 PM Expert провела курсы по российским стандартам по управлению проектами и стандарту ICB IPMA (НТК СОВНЕТ) 4
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 2
09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго» 1
14.09.2012 В России начали действовать национальные стандарты по управлению проектами 4
03.09.2012 1 сентября в России вступили в силу нацстандарты в области проектного управления 2
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления 3
02.07.2012 В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера» 1
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera 1
03.04.2012 «Армада» выросла на треть 1
07.03.2012 PM Expert оценила опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях 1
09.02.2012 Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления 1
31.01.2012 PM Expert внедрила КСУП для Marussia Motors 1
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 4
14.12.2011 PM Expert провела сертифицикационный аудит КСУП в «Макрософт» 1
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010 1
11.11.2011 PM Expert изучит опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях 3
26.10.2011 PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.» 1
24.10.2011 9 ноября пройдёт вебинар PM Expert и Mace по управлению масштабными программами проектов 1
30.08.2011 PM Expert разработала новые сертификации в сфере управления проектами 2
17.08.2011 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Армады»: итоги 1
14.07.2011 PM Expert сертифицировал КСУП компании Leta 1
27.06.2011 PM Expert внедряет систему управления проектами для MaRussia Motors 1
18.04.2011 PM Expert анонсирует программу для тестирования знаний в области управления проектами 3
11.04.2011 PM Expert оценит эффективность КСУП в российских компаниях 1
07.04.2011 PM Expert предлагает сертификацию корпоративных систем управления проектами 2
06.04.2011 «Армада» растет и готовит новые поглощения 1
16.03.2011 PM Expert анонсирует новый курс по управлению проектами по японскому стандарту P2M 3
15.02.2011 Вышла новая книга PM Expert «Шаблоны документов для управления проектами» 2
20.01.2011 PM Expert разработала вторую степень сертификации специалистов проектного управления 2
04.10.2010 PM Expert внедрила систему «Виртуальный консультант» для Yota 3
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ 1
29.04.2010 Корпоративная система управления проектами внедрена у 85% компаний: опрос 2
03.03.2010 «Армада»: маржа выросла в 2 раза 1
26.01.2010 Российский нацстандарт по управлению проектами ждет утверждения 1
12.10.2009 PM Expert предлагает новый блок курсов по управлению портфелями проектов 4

Публикаций - 82, упоминаний - 164

PM Expert упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Армада 277 51
3761 2
Oracle Corporation 3356 2
SAP SE 3216 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
IBM 3551 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Крок 1221 1
АФК Система ПАО 996 1
Yota - Скартел 623 1
Leta Group 204 1
Микротест 177 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Tata Consultancy Services 38 1
Advantum - Адвантум 5 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
ТНК-ВР Холдинг 148 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
РТС - Фондовая биржа 168 2
Интер РАО ПАО 159 1
Северсталь ПАО 204 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Бином 16 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 8 1
Лидер УК 15 1
Приорбанк 9 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
PWA - Progressive Web Apps 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Microsoft Project 51 2
Oracle Primavera 29 2
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple macOS 930 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 987 1
Microsoft Project Server 11 1
Кузовкин Алексей 69 9
Павлов Александр 20 8
Селиванов Максим 18 2
Карачинский Анатолий 74 1
Селютин Александр 59 1
Моргульчик Александр 24 1
Максимов Вячеслав 10 1
Белик Дмитрий 10 1
Головко Олег 7 1
Пудов Дмитрий 12 1
Попова Мария 77 1
Каплун Герман 38 1
Ухлинов Леонид 48 1
Конусов Андрей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Беларусь - Белоруссия 2095 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Норвегия - Королевство 431 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа 3774 1
ДНР - Донецк 52 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Костромская область 230 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Великобритания - Лондон 823 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Швеция - Королевство 757 1
Ирландия - Республика 364 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Казахстан - Республика 2641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Украина 3378 1
Восточная Европа 1682 1
Япония 2802 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Аутсорсинг 84 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Проектный офис 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще