Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PM Expert
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 164
PM Expert упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Армада 277 51
|1С 3761 2
|Oracle Corporation 3356 2
|SAP SE 3216 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
|IBM 3551 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Крок 1221 1
|АФК Система ПАО 996 1
|Yota - Скартел 623 1
|Leta Group 204 1
|Микротест 177 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
|Tata Consultancy Services 38 1
|Advantum - Адвантум 5 1
|Кузовкин Алексей 69 9
|Павлов Александр 20 8
|Селиванов Максим 18 2
|Карачинский Анатолий 74 1
|Селютин Александр 59 1
|Моргульчик Александр 24 1
|Максимов Вячеслав 10 1
|Белик Дмитрий 10 1
|Головко Олег 7 1
|Пудов Дмитрий 12 1
|Попова Мария 77 1
|Каплун Герман 38 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Конусов Андрей 73 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru