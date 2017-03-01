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Microsoft Office EPM
Microsoft Office Enterprise Project Management



01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»
23.09.2016 Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online
22.06.2015 Microsoft Project помогает сотрудникам «Микрорайон «Кантри» управлять строительством
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест
12.11.2007 PM Expert внедрила Microsoft Office Project 2007 в ВТБ 24
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007
23.05.2006 Assignments Clean-up: утилита для Microsoft Project
27.01.2005 «Мегарос менеджмент»: система управления проектами MS Project за 45 дней
01.06.2004 Microsoft Office Project 2003 вышел на корпоративный уровень
06.06.2003 Microsoft выпускает Microsoft Office Project 2003
16.10.2002 Вышла русская версия Microsoft Project 2002
17.07.2002 Microsoft отправляет в производство русскую версию программного продукта Microsoft Project 2002
29.10.1999 Обнаружен вирус Corner - первый макро вирус для MS Project

Публикаций - 152, упоминаний - 229

Microsoft Office EPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22024 72
Программный продукт ГК 3661 17
5505 15
1С-Битрикс - Bitrix 5262 15
1С-ИжТиСи 4912 15
Docsvision - ДоксВижн 947 14
Oracle Corporation 5894 11
Softline - Софтлайн 1830 10
SAP SE 4417 8
Directum - Директум 813 7
PM Expert 112 6
Инталев - Intalev 268 5
IBM - International Business Machines Corp 8815 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3826 5
West Concept - Вест Концепт 60 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 4
Армада - РБК софт 699 4
InterTrust - ИнтерТраст 293 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1539 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 485 4
Conteq - Контек 10 4
АйТи 1124 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1210 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 715 3
Астерос - Asteros 602 3
Айтеко - iTeco 894 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7922 2
Haulmont - Хоулмонт 74 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 541 2
Логика Бизнеса 202 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 13 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1882 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 2
TerraLink - ТерраЛинк 251 2
OpenText 174 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 50 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 115 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5030 3
Пионер ГК 9 3
РСХБ - Россельхозбанк 221 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
LinkedIn 553 2
Норникель - Норильский никель 278 2
ВТБ - ВТБ24 644 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Россети Ленэнерго 57 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 10 1
Газпром газомоторное топливо 7 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
McDonald’s - Макдоналдс 184 1
КонсультантПлюс 100 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 788 1
Walt Disney Company 546 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 1
Северсталь ПАО 288 1
ГЭБ - Гидрогеологическое экспертное бюро 1 1
TPG - инвестиционная компания 21 1
РОСНО СК 169 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 1
AquaHelp - Aqua-Help - Аква-Хэлп 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
First Call 238 1
Мегарос менеджмент 1 1
ЭнергопромСервис НПП 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
СРЗ - Самарский резервуарный завод 2 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 1
Роснефть НК 423 1
Мосэнерго ПАО 112 1
РЖД - Российские железные дороги 1402 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7617 4
Правительство РФ 6990 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2927 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6838 1
Правительство Москвы 1486 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1267 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 1
Федеральное казначейство России 1140 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 229 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1890 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2406 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 787 1
Руссофт - Russoft 357 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12521 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2140 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2387 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30489 12
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 59 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1783 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1176 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 229 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5635 4
Масштабируемость - Scalability 1265 4
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 269 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2388 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6692 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 337 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 832 3
Офисные приложения 164 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1384 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 650 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3272 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 256 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 708 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 31 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 511 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 172 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 715 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4046 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 78 2
Workflow - Поток работ 108 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1895 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 141 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 357 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 489 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 29 2
Microsoft Windows приложения 172 2
Microsoft Office 3181 39
Microsoft SharePoint Server 592 19
Microsoft SQL Server 1404 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5109 15
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 14
Microsoft Project Server 26 13
Microsoft Outlook 1230 13
Microsoft Visio 97 10
Microsoft Exchange Server 373 10
Microsoft Office Project Web Access 9 9
Microsoft Office Excel 732 9
Microsoft Exchange 1175 9
Microsoft Windows 10 11210 8
Microsoft Windows 1912 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 7
Microsoft Office 2010 114 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 736 7
Microsoft Dynamics CRM 520 6
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 98 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 6
Microsoft Office Word 571 6
Microsoft Windows XP 2379 6
Microsoft SharePoint 2010 97 6
Microsoft Visual Studio 320 5
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 237 5
Linux OS 7449 4
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 58 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 894 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1484 4
Microsoft Azure 1230 4
Microsoft Office 2007 174 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 554 4
Microsoft Windows 2000 1061 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1001 4
Microsoft Office 365 811 4
Oracle Java - язык программирования 2511 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 3
Microsoft Windows 7 1764 3
Microsoft Windows Server 2003 465 3
Microsoft Teams 278 3
Дергунова Ольга 116 3
Остренко Александр 5 3
Курьянов Сергей 161 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Иванов Владимир 51 2
Бейлезон Олег 32 2
Попова Мария 139 2
Агамирзян Игорь 68 2
Орлов Станислав 9 2
Полякова Елена 7 2
Дахновский Дмитрий 9 2
Шелепина Наталия 1 1
Козлов Андрей 18 1
Чернышенко Дмитрий 285 1
Мишустин Михаил 348 1
Силуанов Антон 55 1
Соколов Дмитрий 57 1
Касперский Евгений 288 1
Мариничев Дмитрий 23 1
Киселев Александр 104 1
Эпштейн Герман 32 1
Будин Алексей 21 1
Коптелов Андрей 82 1
Урьяс Вадим 81 1
Мордашов Алексей 33 1
Захаренко Максим 53 1
Оганесян Артак 31 1
Казак Максим 161 1
Балашов Игорь 9 1
Степанов Сергей 19 1
Новикова Елена 56 1
Коробов Александр 12 1
Хромов Алексей 15 1
Фадеев Андрей 15 1
Белозеров Андрей 36 1
Задорнов Михаил 25 1
Эренбург Михаил 39 1
Ситников Николай 9 1
Патрушев Николай 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 101244 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31773 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12250 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11939 7
Украина 5847 7
Казахстан - Республика 4369 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 4
Туркмения - Туркменистан 391 3
Армения - Республика 1065 3
Беларусь - Белоруссия 3356 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 940 3
Узбекистан - Республика 1267 3
Грузия 1036 3
Того - Тоголезская Республика 8096 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 818 3
Таджикистан - Республика 718 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1970 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2007 3
Россия - СФО - Новосибирск 3148 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12419 3
Европа 9825 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Европа Западная 1324 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10783 2
Швеция - Королевство 1895 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1147 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5045 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 102 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 272 1
Америка Северная 2633 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1136 1
Канада 3074 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
Япония - Иокогама 36 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 1
Россия - Западная Сибирь 193 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 164 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4112 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3975 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 5
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 32 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 702 3
Аутсорсинг 664 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 125 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2335 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 229 2
Экономический эффект 555 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 2
Русский язык 3852 2
Проектный офис 49 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2091 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1890 2
Английский язык 623 1
ESD - Electronic Software Distribution 11 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 101 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1370 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 303 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 876 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 131 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
Транспорт 490 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 434 1
Всероссийская перепись населения 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 1
FT - Financial Times 1107 1
ZDnet 574 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
Associated Press 1972 1
Fortune 190 1
SecurityLab 231 1
Silicon 450 1
Silicon.com 354 1
Playboy 48 1
IDC - International Data Corporation 4569 8
Gartner 3266 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2748 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Forrester Research 800 1
RAEX - Эксперт РА 72 1
Microsoft Research 130 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Интерфакс-100 12 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 3
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 45 3
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 223 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
Softline - Академия АйТи 54 1
Docflow 114 2
Softool 62 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
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