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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Office EPM
Microsoft Office Enterprise Project Management
Публикаций - 152, упоминаний - 229
Microsoft Office EPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дергунова Ольга 116 3
|Остренко Александр 5 3
|Курьянов Сергей 161 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
|Иванов Владимир 51 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Попова Мария 139 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Орлов Станислав 9 2
|Полякова Елена 7 2
|Дахновский Дмитрий 9 2
|Шелепина Наталия 1 1
|Козлов Андрей 18 1
|Чернышенко Дмитрий 285 1
|Мишустин Михаил 348 1
|Силуанов Антон 55 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Касперский Евгений 288 1
|Мариничев Дмитрий 23 1
|Киселев Александр 104 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Будин Алексей 21 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Урьяс Вадим 81 1
|Мордашов Алексей 33 1
|Захаренко Максим 53 1
|Оганесян Артак 31 1
|Казак Максим 161 1
|Балашов Игорь 9 1
|Степанов Сергей 19 1
|Новикова Елена 56 1
|Коробов Александр 12 1
|Хромов Алексей 15 1
|Фадеев Андрей 15 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Задорнов Михаил 25 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Ситников Николай 9 1
|Патрушев Николай 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru