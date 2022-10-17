Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta.

ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 800 подключены к информационной системе управления проектами (ИСУП). В данный момент в работе ПНППК находится свыше сотни проектов, 20 из них — в стадии идеи.

В первую очередь компания специализируется на НИОКР и ИТ-проектах. Их отличает большой жизненный цикл, реализация длится от 3 до 5 лет, объем инвестиций составляет от 5 до 150 млн руб. Большинство проектов выполняются в рамках госзаказа. В реализации участвуют сотрудники разных подразделений.

Автоматизация процессов управления в компании началась еще в 2012 г. Изначально ставка делалась на внедрение информационных систем в отдельные подразделения. C ростом числа задач и степени вовлеченности сотрудников потребовалось единое технологичное решение, которое позволило объединить все подразделения в одну систему и выстроить внутри нее коммуникации, а также повысить прозрачность производственных процессов.

ПНППК остановила свой выбор на ИТ-решении Advanta. При реализации системы был создан реестр проектов, определены контрольные точки, появились архив и база знаний по проектам. По всем текущим проектам проведена ревизия, они были внесены в систему и структурированы, появилась наглядная система отчетности. Также Advanta была интегрирована с ранее внедренными в компании системами SAP, PDM, LanDocs. Благодаря этим мерам сотрудники в сжатые сроки были включены в единое информационное поле.

И создал инженер ADAMa: для чего нужны человекоподобные роботы
Инновации для промышленности

С внедрением Advanta в ПНППК появилась возможность выстраивать процесс управления бюджетом проектов и вести сбор фактических затрат. Благодаря упростившимся коммуникациям увеличилась скорость принятия решений по проектам, число совещаний сократилось в три раза, снизилось время на подготовку отчетности с 1 недели до 2-3 часов.

За счет создания реестра проектов данные стали более прозрачными и доступными.

В перспективе в ПНППК планируют расширить систему Advanta, превратить ее в единое информационное пространство для работы с проектами, где управление ведется по всему жизненному циклу. Эта мера призвана обеспечить связку стратегии с проектами, чтобы можно было сразу видеть, какую роль каждый из них играет в достижении целей компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября