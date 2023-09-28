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Atlassian Jira Система отслеживания ошибок

Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок


28.09.2023 «СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam

Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное реше
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian

ектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодейств
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello

о составления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта

08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни

омления. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence (вики-система,

09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

ванию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейств
07.06.2023 Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk

огласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутрен
24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков

22–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проек
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

бсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и стру
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»

мпания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедр
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний

тики от Google и инструментами, которые де-факто стали обязательными в современном процессе разработки. Кто-то столкнулся с проблемами блокировки аккаунтов на GitHub, кому-то приходится искать замену Jira и Confluence. «Заменить продукт или сервис, который стал стандартом отрасли, сложно. До недавнего времени для клиентов таким стандартом была система Google Analytics, которая позволяла оце
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

емная тема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

ции. Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением. Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов. «
03.12.2021 Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira

Varonis сообщила о том, что ошибки в организации доступа к Jira могут привести к компрометации данных сотрудников и проектов сотен компаний, в том числе
16.10.2020 Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira

Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в компонентах Jira — популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователям
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН

Ошибка конфигурации Из-за неправильной конфигурации серверов Jira в интернете в общем доступе оказались данные о сотрудниках и проектах крупных компаний.

01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

ения проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации задач
01.03.2018 «Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию

развитию рынка решений по планированию и учету рабочего времени на базе продуктов Tempo и Atlassian Jira. Международная компания Tempo специализируется на разработке аддонов для планирования, у
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

ое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний
22.08.2017 «Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada

позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине Atlassian Marketplace. Кроме того, компа
19.04.2017 Solar inCode 2.3 получил интеграцию с JIRA и модуль анализа приложений на С/С++

уктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустила новую версию сканера кода Solar inCode. Ее основные особенности — «коробочная» интеграция с JIRA, анализ мультиязычных приложений и модуль бинарного анализа приложений на С/С++, сообщили CNews в Solar Security. Solar inCode способен производить статический анализ на уязвимости и НДВ б
19.12.2014 Функции удаленной поддержки TeamViewer интегрированы с системой Atlassian JIRA

еренций, объявила об интеграции ПО TeamViewer с системой отслеживания ошибок и управления проектами JIRA. Благодаря такой интеграции в системе JIRA стали доступны функции совместной рабо

Публикаций - 130, упоминаний - 138

Atlassian упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Atlassian 78 41
Microsoft Corporation 23868 24
SAP SE 4898 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 20
7342 19
Oracle Corporation 6389 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 12
Salesforce.com 295 11
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 168 11
GitHub 610 11
iFellow - АйФэлл 7 8
Telegram Group 1223 8
Google LLC 11109 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 7
Directum - Директум 920 6
Yandex - Яндекс 6139 6
Naumen - Наумен 549 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 6
IBM - International Business Machines Corp 9206 6
Terrasoft - Террасофт 197 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
OpenText 132 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 5
Zendesk 36 5
Comindware - Колловэар 106 5
Softline - Софтлайн 2211 4
Oracle Siebel Systems 422 4
Kaiten - Кайтен Софтвер 9 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 171 4
Carbon Soft - EvaTeam 4 4
Intel Corporation 11750 4
Varonis Systems 36 4
Box inc - box.com - box.net 332 3
Ланит - Консист Бизнес Групп 106 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
ServiceNow 61 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 3
Открытые технологии 574 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
Интеррос - Росбанк АКБ 551 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 3
Qiwi 946 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 3
Газпром ПАО 1179 3
ВсеИнструменты.ру 35 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 3
Лента - Сеть розничной торговли 1745 3
Сургутнефтегаз - СНГ 239 3
Ренессанс Страхование 113 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 3
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 20 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Экспобанк - Expobank 31 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 2
Почта России ПАО 1939 2
X5 Group 789 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Связной ГК 1340 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 197 1
Coursera 48 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
LinkedIn 601 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 7 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 120 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 66 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Федеральное казначейство России 1592 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
OWASP - Open Web Application Security Project 18 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 52 1
Linux Foundation 168 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 84
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 47
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 139 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 40
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 26
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 21
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 512 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 16
Agile software development - Гибкая методология разработки 415 16
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2253 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1823 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 13
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 35 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 13
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 577 13
DevOps - Development и Operations 511 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 636 12
Atlassian Confluence 54 36
Fog Creek Software - Trello 53 20
Oracle Java - язык программирования 2642 13
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 164 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 12
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 83 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 11
Terrasoft Creatio 88 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 10
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 103 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 332 9
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 128 9
Linux OS 8523 8
Microsoft Office 3493 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 7
Новые облачные технологии - МойОфис 585 7
Google Android 12999 7
Asana - приложение для управления проектами в командах 20 7
Python - высокоуровневый язык программирования 643 7
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 17 7
Microsoft Teams - MS Teams 392 7
Microsoft Windows 14705 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 5
Apple iOS 6908 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 5
Jenkins 33 5
JavaScript - JS - язык программирования 930 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 4
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Google Play - Google Store - Android Market 2599 4
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Microsoft Office 365 866 4
Чернов Даниил 78 4
Бурдина Елизавета 4 4
Кондратенко Кирилл 13 3
Фадеев Андрей 24 3
Кучаев Денис 5 3
Воронин Павел 79 2
Сотин Денис 182 2
Молодцов Александр 17 2
Халитов Дарий 6 2
Оганесян Артак 29 2
Меденцев Константин 82 2
Селезнев Денис 22 2
Ян Давид 64 2
Истомин Константин 50 2
Золотарев Сергей 8 2
Тикуркин Максим 38 2
Чернышев Андрей 62 2
Чемоданова Валентина 4 2
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 2
Кирьянова Александра 95 2
Рубин Дмитрий 48 2
Булдыменко Павел 4 2
Токарев Олег 9 2
Тятюшев Максим 46 2
Глазков Александр 78 2
Рахметов Руслан 43 2
Натрусов Артем 227 2
Шадаев Максут 747 2
Андреев Константин 3 2
Оганесян Ашот 107 2
Шкурпела Полина 12 2
Агапитов Александр 7 2
Коптелов Андрей 103 1
Феоктистов Вадим 35 1
Чаркин Евгений 253 1
Мельникова Анастасия 281 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Метлин Дмитрий 2 1
Спаринапти Антон 16 1
Ключников Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 7
Беларусь - Белоруссия 4435 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 6
Европа 11993 6
Азия - Азиатский регион 4269 6
Индия - Bharat 4474 5
Украина 6786 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
Америка 2007 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 3
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Германия - Федеративная Республика 8772 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Европа Восточная 3026 2
Америка Латинская 1494 2
Армения - Республика 1775 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 2
Южная Корея - Республика 4473 2
Сингапур - Республика 1635 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 458 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 2
Беларусь - Минск 575 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 2
США - Лос-Анджелес 730 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 1
Япония 10469 1
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