Atlassian Jira Система отслеживания ошибок
|28.09.2023
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«СКБ Контур» приступила к пилоту российских аналогов Jira и Confluence от EvaTeam
Российская ИТ-компания «СКБ Контур» начала пилотный проект по тестированию EvaProject и EvaWiki, которые полностью замещают ушедшие с рынка Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В связи с уходом австралийской компании Atlassian российскому разработчику «СКБ Контур» потребовалось найти отечественное реше
|07.09.2023
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Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian
ектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодейств
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Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence Максим Кутузов коммерческий директор платформы «Сфера» Ежегодно число компаний-разработчиков ПО в России растет на 2,5–4%. Несмотря на кратное снижение экспорта, в 2022 году
|09.08.2023
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Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello
о составления отчетов и сохранения накопленных знаний. Австралийская компания Atlassian, разработчик программного обеспечения для управления проектами, сообщила о скором отключении профилей россиян в Jira и Trello. Новая импортонезависимая система Directum Projects — полномасштабная замена решений иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители Directum. В интерфейсе ИТ-продукта
|08.08.2023
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Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни
омления. Это касается профилей во всех сервисах компании, включая всемирно известные облачная программа для управления проектами Trello, работающая по методике «канбан», и система отслеживания ошибок Jira. Atlassian – компания из Австралии, ее разработки Trello и Jira являются одними из самых популярных в своих сегментах, как и система для совместной работы Confluence (вики-система,
|09.06.2023
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«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello
ванию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. За продукт отвечает «дочка» «Ростелекома» - «Ростелеком – ИТ». Он задуман в качестве замены продуктов Trello, Jira и Confluence австралийской компании Atlassian, объявившей о своем уходе из России осенью 2022 г. Jira – это система отслеживания ошибок, предназначенная для организации взаимодейств
|07.06.2023
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Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk
огласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутрен
|24.04.2023
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Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков
22–23 гг. у многих российских компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проек
|13.03.2023
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Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello
бсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и стру
|03.11.2022
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«Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24»
мпания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила перевод работы отдела разработки ПО с системы управления проектами JIRA на систему управления бизнесом «Битрикс 24». Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Проект стартовал летом 2022 г. в рамках более масштабной инициативы компании по внедр
|19.07.2022
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От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний
тики от Google и инструментами, которые де-факто стали обязательными в современном процессе разработки. Кто-то столкнулся с проблемами блокировки аккаунтов на GitHub, кому-то приходится искать замену Jira и Confluence. «Заменить продукт или сервис, который стал стандартом отрасли, сложно. До недавнего времени для клиентов таким стандартом была система Google Analytics, которая позволяла оце
|21.04.2022
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Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление
емная тема оформления. Новый интерфейс «Трекера» «Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project. Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2
|10.03.2022
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Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira
ции. Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением. Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов. «
|03.12.2021
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Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira
Varonis сообщила о том, что ошибки в организации доступа к Jira могут привести к компрометации данных сотрудников и проектов сотен компаний, в том числе
|16.10.2020
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Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira
Эксперт Positive Technologies Михаил Ключников выявил уязвимость в компонентах Jira — популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователям
|05.08.2019
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Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН
Ошибка конфигурации Из-за неправильной конфигурации серверов Jira в интернете в общем доступе оказались данные о сотрудниках и проектах крупных компаний.
|01.07.2019
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«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами
ения проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации задач
|01.03.2018
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«Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию
развитию рынка решений по планированию и учету рабочего времени на базе продуктов Tempo и Atlassian Jira. Международная компания Tempo специализируется на разработке аддонов для планирования, у
|18.09.2017
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«Системный софт» представил стек решений для управления проектами
ое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний
|22.08.2017
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«Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada
позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине Atlassian Marketplace. Кроме того, компа
|19.04.2017
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Solar inCode 2.3 получил интеграцию с JIRA и модуль анализа приложений на С/С++
уктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустила новую версию сканера кода Solar inCode. Ее основные особенности — «коробочная» интеграция с JIRA, анализ мультиязычных приложений и модуль бинарного анализа приложений на С/С++, сообщили CNews в Solar Security. Solar inCode способен производить статический анализ на уязвимости и НДВ б
|19.12.2014
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Функции удаленной поддержки TeamViewer интегрированы с системой Atlassian JIRA
еренций, объявила об интеграции ПО TeamViewer с системой отслеживания ошибок и управления проектами JIRA. Благодаря такой интеграции в системе JIRA стали доступны функции совместной рабо
Atlassian упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 78 4
|Бурдина Елизавета 4 4
|Кондратенко Кирилл 13 3
|Фадеев Андрей 24 3
|Кучаев Денис 5 3
|Воронин Павел 79 2
|Сотин Денис 182 2
|Молодцов Александр 17 2
|Халитов Дарий 6 2
|Оганесян Артак 29 2
|Меденцев Константин 82 2
|Селезнев Денис 22 2
|Ян Давид 64 2
|Истомин Константин 50 2
|Золотарев Сергей 8 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Чемоданова Валентина 4 2
|Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 2
|Кирьянова Александра 95 2
|Рубин Дмитрий 48 2
|Булдыменко Павел 4 2
|Токарев Олег 9 2
|Тятюшев Максим 46 2
|Глазков Александр 78 2
|Рахметов Руслан 43 2
|Натрусов Артем 227 2
|Шадаев Максут 747 2
|Андреев Константин 3 2
|Оганесян Ашот 107 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Агапитов Александр 7 2
|Коптелов Андрей 103 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 253 1
|Мельникова Анастасия 281 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
|Метлин Дмитрий 2 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ключников Михаил 18 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1296 3
|Fortune 210 2
|Bloomberg 1116 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
|CrunchBase 70 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
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