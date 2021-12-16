Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBS ИБС ИТ Услуги ИБС Софт
Публикаций - 1462, упоминаний - 2168
IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 173 160
|Карачинский Анатолий 89 83
|Шадаев Максут 459 59
|Гуральников Сергей 162 50
|Богачев Игорь 174 46
|Бетсис Павел 96 43
|Путин Владимир 2535 37
|Бойко Елена 174 37
|Калинин Денис 70 36
|Гаттаров Руслан 141 33
|Меднов Сергей 121 31
|Ананьин Алексей 74 30
|Ермолаев Артем 348 30
|Никифоров Николай 1161 28
|Медведев Дмитрий 1602 28
|Козырев Алексей 274 27
|Баланова Светлана 29 26
|Прохоров Фёдор 81 25
|Кравченко Константин 75 25
|Ведехин Игорь 27 24
|Рейман Леонид 1009 24
|Строкович Антон 51 24
|Филатов Андрей 105 23
|Громов Иван 101 23
|Леушев Андрей 69 22
|Шевченко Владимир 136 21
|Румянцева Ольга 62 21
|Хомич Игорь 30 21
|Козлов Михаил 167 21
|Кутилов Евгений 20 20
|Скачков Юрий 50 20
|Лощинин Дмитрий 37 20
|Халяпин Сергей 81 19
|Елистратов Николай 90 19
|Садовенко Илья 63 19
|Сафронов Юрий 67 18
|Реймер Денис 54 18
|Пирогов Алексей 29 18
|Ивицкий Дмитрий 18 18
|Бобровников Борис 99 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180981, в очереди разбора - 972820.
Создано именных указателей - 74768.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru