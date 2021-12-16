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IBS ИБС ИТ Услуги ИБС Софт

IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт


16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort
13.12.2021 В IBS назначен управляющий партнер направления ESG
02.12.2021 IBS и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве
16.11.2021 IBS помогла фонду «Старость в радость» оптимизировать внутренние процессы
09.11.2021 IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг»
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура»
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС»
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С»
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
15.01.2021 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин»
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард
02.09.2020 «Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком
13.07.2020 Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group
22.04.2020 IBS автоматизировала закупки агрохолдинга «Степь» на базе «1С»
13.04.2020 Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор

Публикаций - 1462, упоминаний - 2168

IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22462 234
SAP SE 4571 228
Oracle Corporation 6018 188
IBM - International Business Machines Corp 8925 174
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 131
Крок - Croc 1613 129
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8439 122
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 109
Luxoft - Люксофт 270 109
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 379 96
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 90
HP Inc. 5303 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 81
5982 79
Cisco Systems 4713 74
1С-Битрикс - Bitrix 440 73
Айтеко - iTeco 914 71
1С-ИжТиСи 5373 70
АйТи 1172 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 63
Dell EMC 4724 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 57
DEPO Computers - Депо Электроникс 484 52
Intel Corporation 11247 50
Yandex - Яндекс 4997 47
Компьюлинк ГК - Compulink 387 45
NVision Group - Энвижн Груп 660 44
VK - Mail.ru Group 3045 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6458 42
Армада - РБК софт 705 42
R-Style - Эр-Стайл ГК 437 39
SAP CIS - САП СНГ 820 39
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 327 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 38
Астерос - Asteros 621 38
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 37
IBS Platformix - ИБС Платформикс 97 37
Открытые технологии 592 36
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 36
Программный продукт ГК 3938 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 48
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 45
Газпром ПАО 999 42
Роснефть НК 432 39
Газпром нефть 437 35
Альфа-Банк 1464 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1637 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1020 33
Аэрофлот 646 32
ГПБ - Газпромбанк 840 30
X5 Group 704 30
ПСБ - Промсвязьбанк 672 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 27
Citi - Citibank - Ситибанк 263 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 912 25
Почта России ПАО 1852 25
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 25
РЖД - Российские железные дороги 1455 24
Открытие ФК 2613 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 22
МДМ Банк 239 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 19
РТС - Фондовая биржа 353 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 87 18
ВТБ - ВТБ24 655 18
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 591 18
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 16
Mary Kay - Мэри Кэй 88 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 267 16
ТНК-ВР Холдинг 245 15
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 15
Окей - О'Кей - Гипермаркет 136 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 15
Deutsche Bank - Дойчебанк 339 15
Visa International 1784 13
Северсталь ПАО 304 13
Boeing 956 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 118
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 102
Федеральное казначейство России 1315 76
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1074 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2069 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 49
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2139 49
Правительство РФ 8084 43
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1234 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1893 33
Президент Российской Федерации 3648 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1108 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2378 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 960 22
Администрация Президента РФ 901 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 22
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 21
Правительство Москвы 1624 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 821 16
World Bank Group - Всемирный банк 278 15
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 198 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1338 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 706 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 12
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 645 10
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 8
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 8
Счётная палата РФ 623 8
Росинфокоминвест 49 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2511 16
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 14
Руссофт - Russoft 375 10
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 10
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 3
Linux Foundation 167 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 173 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 208 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 592 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 363
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 120
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 100
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 91
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3289 83
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 81
ИТ-аутсорсинг 893 75
Big Data - Большие данные 3480 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11243 66
Сервер - Серверные платформы 10056 63
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 37
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2950 32
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1365 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1917 30
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 27
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4268 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 24
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1298 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 23
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 701 22
Website - Вебсайт 8833 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1170 19
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3736 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2176 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3001 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 70
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 658 49
Linux OS 7648 41
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 40
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 33
Microsoft Windows 10 11571 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 533 22
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 422 22
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 277 21
Microsoft Office 3235 20
Microsoft SQL Server 1416 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 20
Google Android 11941 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 816 18
Apple iOS 6404 17
OpenText Documentum 350 17
Apache Hadoop 356 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 15
Новые облачные технологии - МойОфис 376 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 466 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 258 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1582 13
Microsoft Office Excel 807 12
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 121 12
Parallels VDI 11 11
Microsoft Azure 1275 11
Intel x86 - архитектура процессора 1378 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2274 10
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6233 10
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 173 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 798 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 625 9
Apple iPad 3652 8
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 8
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 933 8
Мацоцкий Сергей 173 160
Карачинский Анатолий 89 83
Шадаев Максут 459 59
Гуральников Сергей 162 50
Богачев Игорь 174 46
Бетсис Павел 96 43
Путин Владимир 2535 37
Бойко Елена 174 37
Калинин Денис 70 36
Гаттаров Руслан 141 33
Меднов Сергей 121 31
Ананьин Алексей 74 30
Ермолаев Артем 348 30
Никифоров Николай 1161 28
Медведев Дмитрий 1602 28
Козырев Алексей 274 27
Баланова Светлана 29 26
Прохоров Фёдор 81 25
Кравченко Константин 75 25
Ведехин Игорь 27 24
Рейман Леонид 1009 24
Строкович Антон 51 24
Филатов Андрей 105 23
Громов Иван 101 23
Леушев Андрей 69 22
Шевченко Владимир 136 21
Румянцева Ольга 62 21
Хомич Игорь 30 21
Козлов Михаил 167 21
Кутилов Евгений 20 20
Скачков Юрий 50 20
Лощинин Дмитрий 37 20
Халяпин Сергей 81 19
Елистратов Николай 90 19
Садовенко Илья 63 19
Сафронов Юрий 67 18
Реймер Денис 54 18
Пирогов Алексей 29 18
Ивицкий Дмитрий 18 18
Бобровников Борис 99 18
Россия - РФ - Российская федерация 107650 962
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 325
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 196
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 154
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 80
Европа Восточная 2923 79
Украина 6174 51
Европа 11991 50
Германия - Федеративная Республика 8789 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5424 44
Казахстан - Республика 4453 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 34
Беларусь - Белоруссия 3505 32
Россия - УФО - Челябинская область 931 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2119 25
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 25
Америка Северная 2645 23
Россия - ПФО - Казань 2063 22
Россия - СФО - Новосибирск 3262 22
Азия - Азиатский регион 3788 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1728 21
Африка - Африканский регион 2816 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 17
Индия - Республика 4254 16
Америка 2008 16
Россия - ЦФО - Калужская область 765 16
Канада 3268 15
Ближний Восток 2547 14
Европа Западная 1328 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2190 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 331 14
Румыния 591 13
Франция - Французская Республика 5617 13
Польша - Республика 1551 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 890 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3049 12
Великобритания - Лондон 2030 12
Финляндия - Финляндская Республика 1786 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 206
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3954 177
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3245 109
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17427 84
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 79
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1829 65
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 48
Аутсорсинг 1263 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 31
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1630 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2433 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1877 25
Образование в России 444 23
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 723 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2172 18
Информационное общество - Государственная программа 1234 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 16
Экономический эффект 691 14
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4400 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1770 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1974 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1274 13
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 457 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 588 11
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1509 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 658 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 853 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1463 9
Русский язык 5013 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 637 8
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1130 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1018 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1145 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2468 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 280 7
Инвестиции венчурные 727 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10440 34
TAdviser - Центр выбора технологий 243 18
Прайм - Агентство экономической информации 692 16
Открытые системы ИД 159 11
Forbes - Форбс 589 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 7
Коммерсантъ - Издательский дом 880 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 729 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 582 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Ведомости 364 4
ComputerWorld 139 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
Apps4All 25 3
РИА Новости 766 3
Мобильные системы 93 3
Bloomberg 1009 3
InformationWeek 231 2
КиноПоиск - портал о кино 129 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Intelligent Enterprise 27 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
Компьютерра 38 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
РОИ - Российская общественная инициатива 72 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Финансовые известия 32 1
PCweek 30 1
InfoWorld 56 1
ТАСС Телеком 31 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
MSNBC - телеканал 85 1
Fortune 196 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 1
FT - Financial Times 1117 1
USA Today 125 1
РБК Daily 81 1
IDC - International Data Corporation 4663 84
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3434 73
Gartner 3300 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 749 43
Медиалогия 48 17
Forrester Research 810 9
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 7
S&P - Standard and Poor’s 470 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 243 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
Fortune Global 500 280 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Fortune Global 100 138 2
Forrester Wave 31 2
Juniper Research 467 2
Moody's Investors Service 135 2
Nielsen Holdings - NetRatings 384 2
Frost & Sullivan 199 2
CNews Fast рейтинг 37 2
451 Research Group 84 2
IBSi - IBS Intelligence 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 37 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Gartner - AMR Research 48 1
Wainhouse Research 38 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
500 Startups 4223 1
Aberdeen Group 48 1
BroadGroup 6 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Yankee Group 166 1
Gartner - Meta Group 8 1
IHS iSuppli 390 1
CNews Tenders 14 1
CNews Рынок ИТ-услуг 30 1
CNews Мишень 16 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 12
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 9
РАН - Российская академия наук 1386 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 105 7
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 352 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
МЭИ - Московский энергетический институт 85 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 4
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 4
Softline - Академия АйТи 55 4
Сириус - Образовательный центр 125 4
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 161 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 61 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 254 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 54 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
Крок ОК - учебный центр 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 7 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
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Docflow 123 3
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3125 3
Oracle TechForum 25 2
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ERP-Диалоги 2 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4660 1
Oracle AppsForum 21 1
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Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 756 1
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Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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