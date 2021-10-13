Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DTO
Digital Twin of Organization
Цифровой двойник
Цифровые копии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 169
DTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 3
|Бунин Евгений 3 3
|Нечаев Владимир 10 2
|Козырев Алексей 270 2
|Парменова Наталия 62 2
|Тарасов Арсений 35 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Антонов Александр 73 2
|Колесов Александр 19 2
|Богачев Игорь 172 2
|Маслов Максим 2 2
|Сушко Андрей 6 2
|Чернер Анатолий 2 2
|Кузин Вадим 34 2
|Белоусов Олег 4 2
|Папшев Андрей 4 2
|Колосов Лев 2 2
|Прохоров Александр 86 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Марчева Ирина 4 1
|Мантуров Денис 56 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Востриков Юрий 19 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Ступин Евгений 18 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Корня Алексей 73 1
|Назаров Александр 35 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Годунов Николай 5 1
|Повалко Александр 36 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Румянцев Антон 46 1
|Егоров Владимир 52 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Никифорова Светлана 33 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764622, в очереди разбора - 668309.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764622, в очереди разбора - 668309.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru