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DTO
Digital Twin of Organization
Цифровой двойник
Цифровые копии


13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна 1
12.10.2021 «Билайн» и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию для исследований в области цифровых технологий в медицине 1
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
09.09.2021 На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 2
07.07.2021 Aveva и Wood выпустили новое промышленное решение для ускорения цифровых преобразований 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 19
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» объявил о готовности создавать «цифровые двойники» промышленных предприятий 2
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone 2
17.03.2021 «Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации 1
10.03.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности 1
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica 1
09.03.2021 «Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 2
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 2
25.11.2020 ЦАС представил на форуме CNews собственную концепцию цифровой трансформации на основе данных 2
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 3
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 5
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 1
15.09.2020 Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 2
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 1
20.07.2020 Исследование Accenture: 66% топ-менеджеров ожидают быстрого восстановления европейского рынка 1
16.07.2020 Единая система мониторинга защитит транспорт от кибератак на федеральном уровне 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
08.04.2020 «Мегафон» обновил сервис учета земельных участков 3
01.04.2020 Какие HR-процессы можно доверить ботам 1
17.02.2020 МТС предоставит свою инфраструктуру экологическим стартапам 1

Публикаций - 87, упоминаний - 169

DTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 9
Siemens AG - Сименс Россия 659 8
Цифра ГК 116 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Microsoft Corporation 11110 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Google LLC 7158 5
Крок 1221 4
IBM 3546 4
Oracle Corporation 3355 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
General Electric - Дженерал электрик 120 3
Сибинтек 24 3
ChemTech - Химтех 5 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Nvidia Corp 2028 2
Северсталь Диджитал 4 2
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 2
Omron 22 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Hitachi Vantara 100 2
ИндаСофт 11 2
3753 2
Huawei 2731 2
Ланит ГК 1158 2
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 2
SAS Institute 596 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
NetApp 485 1
Digital Brainware 2 1
Emerson 56 1
Cloudera 49 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Rittal 24 1
Газпром нефть 382 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Татнефть 112 3
Hitachi Lumada 20 2
Силовые машины 32 2
Petrobras 5 2
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
РусВинил 3 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Миландр ПКК 26 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Capital One 15 1
Berkshire Hathaway 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
Газпромнефть-СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 3 1
Химпром 5 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Лудинг - Luding 7 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Севастополя - ГБУ Центр Энергоэффективности и Развития Городской Инфраструктуры Города Севастополя 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Правительство Москвы 653 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 16
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
Big Data - Большие данные 1136 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
Умные платформы 499 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
3D-печать 135 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 2 2
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 2
Kubernetes 307 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
2D - 2-Dimensional 297 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 3
Microsoft Azure 1171 3
Татнефть Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
C++ - Язык программирования 284 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
ChemTech OptimEase 5 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 5 3
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
Java - Язык программирования 1178 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Siemens MindSphere 22 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Cisco Webex 107 2
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud 4 1
Oracle IoT Cloud Applications 1 1
Oracle Primavera 29 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
IBM Maximo 30 1
Siemens Teamcenter 42 1
Huawei Honor Vision 3 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Siemens AM Network - Siemens Additive Manufacturing Network 2 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
МТС Big Data 11 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
СДИ Базис 1 1
Emerson Plantweb Optics 1 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
OSIsoft PI System 6 1
Winnum Hardware OE 2 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Путин Владимир 1826 3
Бунин Евгений 3 3
Нечаев Владимир 10 2
Козырев Алексей 270 2
Парменова Наталия 62 2
Тарасов Арсений 35 2
Корнеев Алексей 7 2
Бардинцев Игорь 9 2
Гулевич Руслан 6 2
Антонов Александр 73 2
Колесов Александр 19 2
Богачев Игорь 172 2
Маслов Максим 2 2
Сушко Андрей 6 2
Чернер Анатолий 2 2
Кузин Вадим 34 2
Белоусов Олег 4 2
Папшев Андрей 4 2
Колосов Лев 2 2
Прохоров Александр 86 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Марчева Ирина 4 1
Мантуров Денис 56 1
Кухарук Руслан 2 1
Черкасов Сергей 10 1
Востриков Юрий 19 1
Евтушенко Олег 125 1
Никифоров Николай 1126 1
Ступин Евгений 18 1
Талдыкина Наталья 24 1
Корня Алексей 73 1
Назаров Александр 35 1
Соколов Дмитрий 45 1
Годунов Николай 5 1
Повалко Александр 36 1
Вермишян Геворк 61 1
Румянцев Антон 46 1
Егоров Владимир 52 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Никифорова Светлана 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Европа 3766 4
Ближний Восток 1475 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Северная Америка 1413 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Казахстан - Республика 2637 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - Иннополис 292 2
Япония 2792 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Севастополь 420 2
Океания 37 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Сахалинская область 434 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Новочеркасск 42 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Русский язык 985 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1991 5
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СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Microsoft for Startups 7 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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