Федеральный бюджет Российской Федерации

В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов 1

Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов 1

Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1

Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий 1

Госорганам простимулируют переход на российское ПО миллиардом рублей 1

Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов 2

Бюджеты Минкомсвязи и Роскомнадзора урезаны на миллиарды рублей 1

Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 1