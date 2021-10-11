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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный бюджет Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 54
Федеральный бюджет Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 8
|Путин Владимир 1828 4
|Мишустин Михаил 302 2
|Слышкин Василий 54 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Касперская Наталья 199 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Калашников Максим 2 1
|Кучеренко Владимир 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770076, в очереди разбора - 673758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770076, в очереди разбора - 673758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru