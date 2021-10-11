Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Федеральный бюджет Российской Федерации


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 1
12.10.2020 В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов 1
10.04.2020 Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1
15.10.2019 Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий 1
13.08.2019 Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» 1
11.07.2019 ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 2
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 3
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
22.11.2017 Госорганам простимулируют переход на российское ПО миллиардом рублей 1
23.10.2017 В Калининградскую область проложат интернет-канал за 2 миллиарда, которые не окупятся 1
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства» 3
24.04.2017 «Почта России» за год потратит на «железо» и ПО 16 миллиардов 1
07.04.2017 Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов 2
27.02.2017 CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон» 1
17.02.2017 «Воентелеком» начинает добывать золото 1
06.02.2017 «Бюджет-21» модернизировал информационно-учетную систему планирования ФХД Ространснадзора 1
06.10.2016 Минкомсвязи заплатит «Ростеху» за ИКТ-инфраструктуру ЧМ-2018 11 миллиардов 1
28.04.2016 «Иннополис» отказывается выплачивать своим строителям 4,2 миллиарда 1
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 1
28.12.2015 Бюджеты Минкомсвязи и Роскомнадзора урезаны на миллиарды рублей 1
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи 3
20.11.2015 Минкомсвязи установило «Иннополису» фиктивные показатели, чтобы не пришлось возвращать деньги 2
31.08.2015 Минкомсвязи не дали потратить 2 млрд руб. на ИТ-образование 1
30.07.2015 Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1
21.05.2015 Жизнь после Сочи: Во сколько обходятся бюджету олимпийские объекты связи 1
22.01.2015 У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России» 2
21.01.2015 Сколько денег будет потрачено на ИКТ-инфраструктуру Универсиады-2019 в Красноярске. ЦИФРЫ 3
09.07.2014 Электронная демократия «проела» 50 млн рублей 1
23.05.2014 «Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния 1
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
04.02.2014 Правительство не доплатит 4 млрд руб. на телефонизацию автодорог 1
16.09.2013 ИТ-директор Краснодарского края о внедрении УЭК 1
28.03.2013 МВК по технопаркам перераспределяет 2,7 млрд руб. из-за неэффективности ряда регионов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Федеральный бюджет Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 19
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Центр мониторинга сетей связи 5 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Microsoft Corporation 11168 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
LMF 3 1
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Иннополис ОАО 7 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Boeing 98 1
UDR Inc 6 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Ренова Лаб 3 1
Иннополис Сити АО 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Счётная палата РФ 461 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Президент Российской Федерации 1442 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство РФ 2208 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Роскартография АО 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 133 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 13 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 6 1
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 1
gNB-DU - распределённый модуль базовой станции 2 1
NG-RAN - NG Radio Access Network 2 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
PAN - Personal Area Network - Персональная сеть 1 1
SIDF - Sender ID Framework 2 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 1 1
Никифоров Николай 1126 8
Путин Владимир 1828 4
Мишустин Михаил 302 2
Слышкин Василий 54 2
Дворкович Аркадий 169 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Касперская Наталья 199 1
Тебеньков Яков 10 1
Калашников Максим 2 1
Кучеренко Владимир 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Земля - планета Солнечной системы 881 2
Арктика 141 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Амурская область 321 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Русский язык 1000 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770076, в очереди разбора - 673758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще