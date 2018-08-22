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Трейдер Trader торговля ценными бумагами

Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами


22.08.2018 «ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров
15.11.2017 Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию
13.11.2017 WEY Technology обновила инфраструктуру рабочих мест трейдеров Райффайзенбанка
29.06.2016 iOS-приложение Alpari Options для трейдеров теперь доступно на русском языке
15.12.2015 WEY Technology продемонстрировала новые решения для диспетчеров и трейдеров
12.11.2015 eToro локализовала для России новую социальную платформу для инвестиций
01.09.2014 OptionFair выпустила Android-приложение для трейдеров
08.11.2013 Соцсеть для трейдеров WhoTrades запустила раздел «Рынки»
18.10.2013 Соцсеть для трейдеров WhoTrades запустила новый раздел «Графики»
21.01.2013 Росбанк перевел трейдеров на платформу Orange
20.04.2012 Forex Club запустил облачное решение для трейдеров tradeCloud
25.10.2002 Сегодня стартовал Второй открытый студенческий конкурс трейдеров
09.04.2002 Подведены итоги Первого открытого студенческого конкурса интернет-трейдеров

Публикаций - 445, упоминаний - 499

Трейдер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 59
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 17
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 14
Nvidia Corp 3203 12
Amazon Inc - Amazon.com 2777 11
Intel Corporation 11624 10
Microsoft Corporation 23395 9
Apple Inc 11103 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
JDSU - JDS Uniphase 218 5
Telegram Group 999 5
IBM Rational Software 172 4
Red Hat 1224 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 4
HP - Hewlett-Packard 3597 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Yandex - Яндекс 5551 2
Samsung Electronics 9667 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Информзащита 678 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Navicon - Навикон 255 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
AltaVista Search Engine 198 1
Softline - Софтлайн 2032 1
KPMG 244 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Enron - Enrongate 121 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 7
Самолёт ГК 1649 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
Альфа-Банк 1579 3
Societe Generale Group 72 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Газпром ПАО 1144 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Сбер - Кухня на районе 17 1
ING Group - ING Bank - ING Groep N.V. 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 15
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 42 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Администрация Президента РФ 976 2
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
DDR - Double data rate 2523 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 2
Google Android 12432 14
Linux OS 8153 11
Microsoft Windows 2000 12612 5
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 5
Microsoft Office 3405 4
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 2
AMD Mobility Radeon 232 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Microsoft Windows 95 372 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
1С:ERP Управление предприятием 312 2
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 12 1
Apple iPod 1531 1
Qiwi Кошелек 193 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 42 1
Avaya Definity УАТС 103 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 183 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Intel Pentium III 724 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
1С:Бухгалтерия 846 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 41 1
Listwin Don - Листуин Дон 7 2
Путин Владимир 2696 2
Иванов Александр 91 1
Мельникова Анастасия 236 1
Коробкина Оксана 21 1
Раннев Дмитрий 1 1
Рущин Дмитрий 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 7
Азия - Азиатский регион 4633 6
Япония 12847 6
Земля - планета Солнечной системы 9676 5
Австрия - Австрийская Республика 1110 4
Африка - Африканский регион 3256 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Ирак - Республика 694 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Китай - Тайвань 3659 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Казахстан - Республика 4750 2
Америка 2151 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3287 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Ergonomics - Эргономика 1488 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 2
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 31 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 6
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
Forbes - Форбс 623 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
S&P - Standard and Poor’s 480 76
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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