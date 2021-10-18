Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Ленинградская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1145, упоминаний - 1734
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 34
|Коротин Павел 29 12
|Смирнов Дмитрий 56 9
|Иванов Олег 124 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Федоринов Сергей 23 7
|Эмдин Сергей 67 7
|Гурко Александр 129 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Костыгин Дмитрий 21 7
|Попов Алексей 319 6
|Дмитриев Кирилл 93 6
|Рылов Дмитрий 45 6
|Дрозденко Александр 6 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Путин Владимир 1831 6
|Ротенберг Игорь 35 6
|Ротенберг Аркадий 42 6
|Матвиенко Валентина 60 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Кусков Денис 150 5
|Гурджиян Руслан 17 5
|Васильев Евгений 94 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Гук Андрей 18 5
|Козырев Алексей 270 4
|Наумов Виктор 69 4
|Назаров Сергей 48 4
|Скигин Михаил 7 4
|Казаев Алексей 10 4
|Брюквин Юрий 197 4
|Дуров Павел 216 4
|Врублевский Павел 75 4
|Шадаев Максут 384 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Носков Константин 203 4
|Васинкевич Михаил 12 4
|Семенов Алексей 67 4
|Калинин Алексей 23 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772443, в очереди разбора - 676125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772443, в очереди разбора - 676125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru