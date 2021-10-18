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Россия - СФО - Ленинградская область

18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров 4
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready 2
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 4
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго» 1
29.07.2021 Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области 3
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
20.07.2021 «Яндекс.недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 1
23.06.2021 Tele2 удвоила «Везде онлайн» 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
02.06.2021 МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 1
25.05.2021 Selectel расскажет о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой на CNews Forum 1

Публикаций - 1145, упоминаний - 1734

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 126
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 98
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 95
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 84
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 84
Скай Линк - Skylink 514 32
Yandex - Яндекс 4107 28
Акадо Телеком - Комкор 615 27
Samsung Electronics 5759 25
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 335 24
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 24
Microsoft Corporation 11253 21
3806 19
МТС Северо-Запад 44 19
Google LLC 7210 18
МегаФон ПетерСтар 149 18
Ростех - Ростехнологии 2230 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 17
VK - Mail.ru Group 2492 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 15
Nokia Corporation 2471 14
Ericsson 873 14
SAP SE 3230 14
Selectel - Селектел 137 13
Huawei 2736 13
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 13
Apple Inc - Эппл Рус 7761 12
Yota - Скартел 623 12
Facebook 3769 11
ЭОС - Электронные офисные системы 997 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 10
LG Electronics 1890 10
IBM 3586 9
Oracle Corporation 3389 9
Крок 1223 9
Ростелеком Связьинвест 714 9
АФК Система ПАО 1003 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 9
Netrika - Нетрика 84 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 43
Почта России ПАО 1580 26
УЭК - Универсальная электронная карта 512 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 17
Евросеть 897 14
Связной ГК 887 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 8
Visa International 1347 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 8
Газпромбанк - ГПБ 693 7
X5 Group - Пятерочка 561 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 7
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
Банк Санкт-Петербург 120 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 6
Уралсиб Банк 390 6
Газпром ПАО 525 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 6
Сбербанк Северо-Западный банк 68 6
X5 Group - Перекресток 205 5
Авангард - Акционерный коммерческий банк 87 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 80 5
AliExpress 275 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 5
Россети Ленэнерго 44 5
Балтика - Пивоваренная компания 112 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 5
Почта Банк 289 5
Аэрофлот 493 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 4
Ford 173 4
ВТБ24 583 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Assist - Ассист 126 4
АвтоВАЗ 119 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Qiwi 783 4
О2О Delivery club 153 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 90
Правительство РФ 2210 57
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 39
Президент Российской Федерации 1443 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 23
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 21
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 20
Правительство Москвы 654 17
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 36 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 13
Администрация Ленинградской области 13 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 12
Правительство Самарской области 48 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 11
Администрация Смоленской области 19 10
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 10
Федеральное казначейство России 766 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 47 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 254 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 7
Великая Отечественная война 124 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 134 6
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 6
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
Русский язык 1006 5
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 5
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 4
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
POI - points of interest 60 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Ведомости 259 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
Прайм - Агентство экономической информации 530 4
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Радио России - радиостанция 31 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 62 2
Юность - радиостанция 15 2
Фонтанка 13 2
ТНТ - Телеканал 94 2
НТВ - Телекомпания 166 2
За Телеком - telegram-канал 37 1
Glamour 6 1
Сноб 7 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
RusProfile 3 1
Россия К - телеканал 9 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Известия Мордовии 2 1
News Corp 93 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 49 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
CNews Analytics 1996 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 9
RAEX - Эксперт РА 49 3
TelecomDaily ИАА 112 3
AC&M Consulting 61 3
IDC - International Data Corporation 2743 1
Gartner 2201 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
ТИАР-Центр 3 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
РАН - Российская академия наук 317 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 3
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 2 1
Академгородок Новосибирск 29 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург 1 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
GeekBrains 40 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
Единый день голосования 8 2
Криптонит Startup Challenge 13 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Microsoft Imagine Cup 47 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Международный женский день - 8 марта 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Cisco Expo 9 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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