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Киберпреступность


30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия 1
14.09.2020 СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ 1
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 1
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1
20.01.2020 Киберпреступность 1
20.01.2020 Системы управления доступом 2
20.01.2020 ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован для работы с информацией, составляющей гостайну 1
23.10.2019 Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 1
03.09.2018 ФСБ арестовала завуча школы за взлом серверов Управления образования 1
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 1
14.05.2018 «Доктор Веб» выявил автора троянцев-шпионов 1
23.01.2018 ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег 1
04.12.2017 Новая версия системы Docsvision 5 получила сертификат ФСТЭК России 1
30.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 подтвердила совместимость с MaxPatrol SIEM 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
11.04.2017 «Код безопасности»: доля российских ИБ-решений в ключевых отраслях превысила 50% 1
07.04.2017 ОС «Альт Линукс СПТ 7.0» сертифицирована ФСТЭК России 1
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России 1
19.12.2016 Secret Net Studio получил сертификат ФСТЭК России 2
23.11.2016 Postgres Professional получила сертификат соответствия ФСТЭК России на СУБД Postgres Pro 1
15.11.2016 Все для безопасности: доверенная загрузка «Аккорд» теперь в клиентских устройствах HP 1
15.09.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken 1
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT» 1
01.08.2016 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д." 1
13.05.2016 Украинский хакер похитил миллион со счетов россиян 1
12.05.2016 Новый продукт Secret Net Studio от «Кода безопасности» поступил в продажу 1
06.04.2016 «Код безопасности» выпустил обновленную версию Secret Net LSP 1
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 1
12.02.2016 «Ланит» обошел «Систематику» в борьбе за 300-миллионный контракт Казначейства 1
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 2
18.12.2014 ОС Red Hat Enterprise Linux Server 6.5 получила сертификат ФСТЭК России 1
03.12.2014 Обновленные версии СЗИ от НСД Dallas Lock прошли инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
28.11.2014 Одной защиты периметра недостаточно 1

Публикаций - 118, упоминаний - 131

НСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Конфидент 56 9
Microsoft Corporation 11077 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 6
Код Безопасности 365 6
CompanyMedia 111 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Leta IT-company 87 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Сигнал-КОМ 22 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
АйТи 751 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
ОКБ САПР 25 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Comodo 25 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Телеком-защита 48 1
pCloud AG 4 1
Ланит ГК 1156 1
Oracle Sun Microsystems 391 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Samsung Electronics 5666 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Intel Corporation 4175 1
IBM 3539 1
3738 1
Docsvision - ДоксВижн 773 1
GitHub 412 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Fortinet 286 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Telegram Group 702 1
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Костромской области 1 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 9
Microsoft Windows 10 6635 9
Linux OS 4257 5
Microsoft Windows 853 5
Aladdin JaCarta 147 4
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
Aladdin JaCarta LT 23 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Яндекс.Диск 118 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
VMware ESXi 142 1
ОКБ САПР Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 6 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Torch - Браузер 15 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
МЦСТ - Эльбрус-Д - операционная система 2 1
ЛИССИ-CSP 2 1
Microsoft Office 2007 98 1
Linux - Debian GNU 272 1
FileZilla - FTP-клиент 15 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
GNU C Library Glibc 12 1
ОКБ САПР ПКЗ - серия планшетов 2 1
Pwnagotchi 2 1
Orbitum - Браузер 3 1
Java - Язык программирования 1176 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Кожемяка Егор 12 3
Кабанов Владимир 174 1
Жаров Александр 165 1
Кисляков Евгений 83 1
Рубанов Владимир 61 1
Дворкович Аркадий 169 1
Анфимов Павел 16 1
Ким Александр 32 1
Зуйков Александр 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Кадыков Иван 4 1
Голдбергс Алексей 5 1
Барабанов Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Украина 3365 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Ульяновск 292 1
Европа Западная 613 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Кострома 138 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Калининградская область 537 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3752 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 25
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральное законодательство 254 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Tamagotchi - Тамагочи 3 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
CNews Analytics 1988 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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