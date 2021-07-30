НСД

Несанкционированный доступ к информации

Неправомерный доступ к компьютерной информации

Защита от несанкционированного доступа к информации

Киберпреступность

Публикаций - 118, упоминаний - 131

НСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: