Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НСД
Несанкционированный доступ к информации
Неправомерный доступ к компьютерной информации
Защита от несанкционированного доступа к информации
Киберпреступность
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Публикаций - 118, упоминаний - 131
НСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CyberPlat - КиберПлат 202 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Кожемяка Егор 12 3
|Кабанов Владимир 174 1
|Жаров Александр 165 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Анфимов Павел 16 1
|Ким Александр 32 1
|Зуйков Александр 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Кадыков Иван 4 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Барабанов Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761567, в очереди разбора - 665256.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761567, в очереди разбора - 665256.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru