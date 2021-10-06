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Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации


06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 2
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
24.08.2021 Центробанк объявил нормативы киберустойчивости банков 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 5
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 6
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 2
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 6
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 5
30.06.2021 Минцифры выдаст «Ростеху» 21 миллиард на создание российского 5G 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 3
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 2

Публикаций - 995, упоминаний - 1853

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 74
Ростех - Ростехнологии 2230 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 58
Microsoft Corporation 10997 46
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 37
IBM 3524 29
Воентелеком 134 27
SAP SE 3207 22
Google LLC 7124 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Восход ФГБУ НИИ 365 17
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 16
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 16
VK - Mail.ru Group 2482 16
Samsung Electronics 5627 16
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 15
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 15
Intel Corporation 4143 14
Cisco Systems 2035 13
Yandex - Яндекс 4098 13
Микрон - Micron 365 13
3726 12
Ростех - Концерн Автоматика 396 12
Синтерра - Synterra 562 12
iTeco - Ай-Теко 713 11
АФК Система ПАО 990 10
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 10
Huawei 2723 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 10
ГЛОНАСС АО 82 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 10
АйТи 748 10
Базальт СПО 206 10
Крок 1219 9
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Почта России ПАО 1570 9
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 7
Газпром ПАО 518 7
Открытие ФК 538 7
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 6
X5 Group 599 5
Роснефть НК 367 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 4
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 4
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Hyundai Motor 144 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Мосэнергосбыт АО 77 3
Транснефть 159 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Аэрофлот 492 3
Норникель - Норильский никель 177 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Россети ПАО 168 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
SoftBank Group 101 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Почта Банк 289 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Газпром нефть 380 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 154
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 145
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 120
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 112
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 48
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 46
Президент Российской Федерации 1439 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 42
Правительство РФ 2198 38
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 35
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 28
Арбитражный суд города Москвы 339 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 22
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 19
Федеральное казначейство России 766 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 16
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 10
Верховный суд Российской Федерации 174 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
Пентагон - Министерство обороны США 276 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
Gen-Z Consortium 11 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
Linux Foundation 157 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
Руссофт - Russoft 250 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ЛДПР 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 27
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
ARM64 - Архитектура процессора 1017 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Linux OS 4236 51
Microsoft Windows 10 6602 36
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 30
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 29
Google Android 10750 26
Новые облачные технологии - МойОфис 311 25
Intel x86 - Архитектура процессора 990 18
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Apple iOS 5741 12
Microsoft Windows 849 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Linux - Debian GNU 272 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 8
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 8
Microsoft SQL Server 789 7
Java - Язык программирования 1166 7
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 7
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 7
Microsoft Windows 7 1662 7
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 7
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Ковчег - система резервного копирования 29 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 6
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 6
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 6
Путин Владимир 1820 51
Никифоров Николай 1126 25
Медведев Дмитрий 1433 19
Давыдов Александр 36 17
Иванов Олег 124 15
Мылицын Роман 79 12
Рейман Леонид 407 10
Акимов Максим 167 10
Ротенберг Игорь 35 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Носков Константин 201 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 7
Тамодин Николай 45 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Валяева Елизавета 72 6
Кабанов Владимир 174 6
Шойгу Сергей 59 6
Побежимов Сергей 9 6
Смирнов Павел 35 6
Соколов Алексей 121 5
Дворкович Аркадий 169 5
Комиссаров Дмитрий 157 5
Смирнов Алексей 142 4
Скоков Сергей 26 4
Зотов Игорь 4 4
Мишустин Михаил 302 4
Сизоненко Григорий 26 4
Шмулевич Марк 79 4
Черепенников Антон 52 4
Якунин Александр 43 4
Бочаров Алексей 11 4
Оганесян Ашот 58 3
Лебедев Михаил 38 3
Касперская Наталья 197 3
Сахненко Сергей 71 3
Савицкий Олег 6 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Колесников Виталий 6 3
Семилетов Дмитрий 5 3
Кузнецов Александр 75 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 596
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 192
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Россия - Республика Крым 625 15
Россия - Севастополь 419 15
Индия - Республика 2156 14
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Россия - ПФО - Казань 1507 13
Россия - Смоленск 232 13
Украина 3344 13
Земля - планета Солнечной системы 854 12
Казахстан - Республика 2618 12
Япония 2752 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 11
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - Красноярский край 657 9
Россия - Мурманск 254 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Новороссийск 140 8
Россия - Керчь 35 7
Россия - Ростовская область 859 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Восточная Европа 1667 6
Россия - Нижегородская область 736 6
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 5
Иран - Исламская Республика Иран 374 5
Арктика 141 5
Бразилия - Федеративная Республика 1120 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 38
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