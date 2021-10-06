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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 995, упоминаний - 1853
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 51
|Никифоров Николай 1126 25
|Медведев Дмитрий 1433 19
|Давыдов Александр 36 17
|Иванов Олег 124 15
|Мылицын Роман 79 12
|Рейман Леонид 407 10
|Акимов Максим 167 10
|Ротенберг Игорь 35 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Носков Константин 201 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 7
|Тамодин Николай 45 7
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Кабанов Владимир 174 6
|Шойгу Сергей 59 6
|Побежимов Сергей 9 6
|Смирнов Павел 35 6
|Соколов Алексей 121 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Комиссаров Дмитрий 157 5
|Смирнов Алексей 142 4
|Скоков Сергей 26 4
|Зотов Игорь 4 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Сизоненко Григорий 26 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Черепенников Антон 52 4
|Якунин Александр 43 4
|Бочаров Алексей 11 4
|Оганесян Ашот 58 3
|Лебедев Михаил 38 3
|Касперская Наталья 197 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Савицкий Олег 6 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Колесников Виталий 6 3
|Семилетов Дмитрий 5 3
|Кузнецов Александр 75 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru