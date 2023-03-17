ИКС Yadro КНС Групп
YADRO – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".
ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 648 43
|Шпак Василий 119 36
|Черепенников Антон 67 31
|Паршин Максим 280 30
|Натрусов Артем 194 30
|Чаркин Евгений 240 28
|Козак Николай 64 28
|Агапкин Алексей 39 27
|Врацкий Андрей 59 27
|Касаев Сергей 27 27
|Урусов Виктор 76 27
|Соловьев Сергей 67 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Мацыгин Юрий 35 26
|Мингова Валерия 27 26
|Костин Сергей 31 26
|Казарин Станислав 132 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Бадалов Андрей 60 26
|Носенко Артем 30 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Данилов Михаил 30 26
|Смирнова Татьяна 30 26
|Виноградов Артём 28 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Тутаев Михаил 27 26
|Синельников Александр 27 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Романов Кирилл 30 26
|Усманов Алишер 292 20
|Лебедев Михаил 48 18
|Шелобков Алексей 20 16
|Легостаева Светлана 40 16
|Покровский Иван 83 15
|Гимранов Ринат 92 13
|Сотин Денис 146 13
|Икоев Артем 13 12
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