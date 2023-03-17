Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113255
ИКТ 9204
Организации 7221
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3063
Системы 19527
Персоны 44563
География 1775
Статьи 1314
Пресса 938
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1802
Мероприятия 813

ИКС Yadro КНС Групп

ИКС - Yadro - КНС Групп

YADRO – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, ЕкатеринбургеНижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".


17.03.2023 Российский разработчик «железа» Yadro впервые открыл центр разработки зарубежом
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G
26.01.2023 ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве
15.12.2022 «Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку
10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех»
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров
19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров
18.05.2022 Российский разработчик «железа» начинает выпускать объектные СХД
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26%
15.02.2022 Производитель отечественного железа строит второй завод за три года
01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman
16.07.2021 BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»
16.09.2020 «Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП
11.09.2020 Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы
25.11.2019 Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер

Публикаций - 278, упоминаний - 388

ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС 234 76
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7011 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 58
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 579 57
Huawei 3528 56
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2810 47
Intel Corporation 11689 45
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 356 40
IBM - International Business Machines Corp 9207 39
HPE - Hewlett Packard Enterprise 554 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1356 38
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 313 36
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 331 32
Dell EMC 4926 31
Dell Technologies - Dell Computer 2015 29
Газинформсервис - ГИС 112 28
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 321 28
DEPO Computers - Депо Электроникс 571 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 34 26
UIPath 77 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 54 26
ESG - Enterprise Strategy Group 201 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 25
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 547 25
Microsoft Corporation 23563 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 856 23
Lenovo Group 2178 22
Национальные Технологии 39 22
Samsung Electronics 9761 21
РТИ Микрон - Micron 1246 21
Syntacore 21 20
Ростех - Автоматика Концерн 1500 20
Merlion iRU - Деловой офис 263 19
Cisco Systems 4889 18
VMware 2147 18
SUSE 367 17
ИКС - Цитадель ГК 78 17
Red Hat 1232 17
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 242 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 43
РЖД - Российские железные дороги 1635 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 30
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 27
ПГК - Первая грузовая компания 140 27
Транснефть 272 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 101 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 15
ГПБ - Газпромбанк 945 14
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 14
Сургутнефтегаз - СНГ 227 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 12
Лента - Сеть розничной торговли 1717 12
Альфа-Банк 1606 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 11
Абсолют Банк 182 11
Ингосстрах СПАО 339 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 141 10
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 297 10
Почта России ПАО 2004 10
X5 Group 825 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 123 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 10
МКБ - Московский кредитный банк 425 9
ПСБ - Промсвязьбанк 735 9
Zenden Group 47 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 125 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 9
Ингосстрах Инвестиции 16 9
Cersanit - Церсанит Трейд 18 9
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 97 7
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 392 7
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 93 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 191 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1869 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 81
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2441 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 30
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 22
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 16
Правительство Москвы 2003 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2901 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2429 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 8
Федеральное казначейство России 1556 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 7
Президент Российской Федерации 3739 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 861 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 875 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 149 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 688 5
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 25 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 17
Linux Foundation 174 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 12
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 11
OpenCAPI Consortium 13 11
Gen-Z Consortium 11 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 51 9
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 7 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 5
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 24 4
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
4CIO 713 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 13 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 27 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 59 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 172
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12155 152
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 143
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8192 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17389 95
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 82
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13187 66
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11450 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9573 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26133 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17617 45
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11001 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8875 44
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 342 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8286 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 44
Виртуализация - Virtualization 4832 38
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5935 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4283 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2476 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5161 32
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3195 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10114 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3789 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3556 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 806 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13276 29
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3345 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 26
ARM64 - Архитектура процессора 1393 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6117 23
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 833 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15052 22
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 67 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11341 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17398 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8348 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 767 43
Intel x86 - архитектура процессора 1612 34
НКТ - Р7-Офис 208 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 30
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 28
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 28
ИКС - Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 30 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 473 27
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 26
Linux OS 8316 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 26
IBM Public Cloud 26 26
СКБ Контур - Контур.Фокус 722 23
Apple iPhone 6 6197 20
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 301 18
Новые облачные технологии - МойОфис 497 17
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 16 16
Microsoft Windows 14500 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6578 14
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 13 13
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 183 11
Microsoft Windows 2000 12709 10
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 97 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 153 8
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 115 8
Ред ОС 452 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4150 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 407 6
IBM Power8 30 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 751 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 782 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 37 6
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 239 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 352 6
Национальные Технологии - Купол СХД 112 6
Google Android 12629 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 224 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 213 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 53 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 57 5
Шадаев Максут 648 43
Шпак Василий 119 36
Черепенников Антон 67 31
Паршин Максим 280 30
Натрусов Артем 194 30
Чаркин Евгений 240 28
Козак Николай 64 28
Агапкин Алексей 39 27
Врацкий Андрей 59 27
Касаев Сергей 27 27
Урусов Виктор 76 27
Соловьев Сергей 67 26
Барилкин Виктор 29 26
Мацыгин Юрий 35 26
Мингова Валерия 27 26
Костин Сергей 31 26
Казарин Станислав 132 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Бадалов Андрей 60 26
Носенко Артем 30 26
Гваришвили Владимир 26 26
Данилов Михаил 30 26
Смирнова Татьяна 30 26
Виноградов Артём 28 26
Барсуков Сергей 31 26
Ушаков Анатолий 41 26
Тутаев Михаил 27 26
Синельников Александр 27 26
Спиридонов Иван 26 26
Романов Кирилл 30 26
Усманов Алишер 292 20
Лебедев Михаил 48 18
Шелобков Алексей 20 16
Легостаева Светлана 40 16
Покровский Иван 83 15
Гимранов Ринат 92 13
Сотин Денис 146 13
Икоев Артем 13 12
Россия - РФ - Российская федерация 123793 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 22
Европа 21353 16
Китай - Тайвань 3764 16
Украина 7302 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 14
Азия - Азиатский регион 4928 12
Казахстан - Республика 4873 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 364 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17176 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 10
Беларусь - Белоруссия 4324 9
Россия - СФО - Новосибирск 3738 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2522 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 776 7
Япония 12951 7
Земля - планета Солнечной системы 9718 6
Финляндия - Финляндская Республика 3479 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 994 6
Евразия 554 6
Ближний Восток 2660 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 567 5
Армения - Республика 1461 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1005 5
Южная Корея - Республика 6302 5
Россия - УФО - Челябинская область 1000 5
Европа Восточная 3003 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 344 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 444 5
Израиль 2613 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 71 4
Швеция - Королевство 3499 4
Индия - Республика 5093 4
Нидерланды 3317 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 150
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 86
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10483 74
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4133 60
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5002 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5232 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9238 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4666 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1992 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 33
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 624 27
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1689 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3180 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10850 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4399 22
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 350 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6888 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2488 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4446 18
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 888 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3233 16
Импортозамещение - параллельный импорт 183 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6095 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6323 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 12
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1757 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3936 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 11
Проектный офис - Project Office 458 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8906 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5434 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4280 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4065 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6136 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1257 33
Ведомости 571 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 3
FT - Financial Times 1168 2
91Mobiles 1703 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 674 2
Thomson Reuters - Рейтер 5777 2
IDG - International Data Group 99 2
The Washington Post 309 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 1
9to5Google 85 1
9to5Mac 149 1
WCCFTech - Издание 42 1
Times 649 1
South China Morning Post 33 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
TAdviser - Центр выбора технологий 307 1
Комсомольская правда ИД 64 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 1
Известия ИД 476 1
The Bell - Издание 41 1
Forbes - Форбс 637 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
IDC - International Data Corporation 4854 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2167 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7488 17
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 12
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 11
IDC Russia - IDC Россия 161 10
Gartner - Гартнер 3483 7
Juniper Research 504 3
BCG - Boston Consulting Group 100 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 2
CNews Инновация года - награда 72 2
Markets&Markets Research 105 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 2
Медиалогия 50 2
РАЭК Экономика Рунета 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
TrendForce 79 1
IDC EMEA 22 1
Mordor Intelligence 19 1
Forrester Wave 45 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Analysys Mason 26 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 138 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 666 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 5
РАН - Российская академия наук 1804 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 299 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 125 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 4 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 112 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 3 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 7 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 35 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 114 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 43 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 27 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 11 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 82 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 32
CNews AWARDS - награда 412 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 15
CNews FORUM Кейсы 98 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2089 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 3
Формула Русь - Чемпионат 3 3
Red Dot Design Award 54 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1744 1
Effie Awards 3 1
iF Design Awards 25 1
CNews Баттл 49 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 1
Единый день голосования 91 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще