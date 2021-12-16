Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Low-code
Low Coding
специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы
Публикаций - 96, упоминаний - 197
Low-code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трефилов Алексей 37 8
|Холинов Андрей 18 6
|Ржавин Георгий 5 4
|Чепакин Андрей 10 4
|Белайчук Анатолий 24 4
|Салтанов Артем 3 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Глазков Александр 62 3
|Пекин Александр 4 3
|Коптелов Андрей 82 3
|Андреев Владимир 83 3
|Кирьянова Александра 51 3
|Цыпляев Максим 34 3
|Шадаев Максут 422 3
|Бахарева Дина 4 3
|Чаркин Евгений 199 3
|Чаплинская Светлана 6 2
|Михеев Дмитрий 15 2
|Смирнова Татьяна 13 2
|Натрусов Артем 137 2
|Клочков Алексей 32 2
|Агапкин Алексей 23 2
|Паршин Максим 175 2
|Бадалов Андрей 34 2
|Кириченко Игорь 44 2
|Дурманова Мария 2 2
|Мацыгин Юрий 17 2
|Костин Сергей 11 2
|Андреев Илья 2 2
|Лапшин Алексей 14 2
|Шпак Василий 61 2
|Козак Николай 23 2
|Романова Валерия 2 2
|Востриков Юрий 19 2
|Пуцин Сергей 18 2
|Казарин Станислав 111 2
|Грылев Алексей 3 2
|Кевиш Максим 2 2
|Соловьев Сергей 43 2
|Барсуков Сергей 13 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru