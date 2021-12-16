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Low-code
Low Coding
специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы



16.12.2021 Анатолий Белайчук - Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины
30.11.2021 Владимир Лобачев - Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует
30.09.2021 Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать
21.07.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг Low-Code платформ. Идет сбор данных
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке
10.12.2020 Алексей Клочков, «Террасофт Россия» - Без BPM и low-code бизнес не смог бы ускорить трансформацию в десятки раз
26.09.2020 Антон Ермаков, Comindware - Low-code в разы умножает производительность ИТ-департаментов
03.07.2020 Mendix представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации
27.11.2018 Software AG расширила функциональность платформы Cumulocity IoT
28.04.2018 Второе рождение low-code: как построить СЭД «из кирпичиков» и без дорогого проекта

Публикаций - 96, упоминаний - 197

Low-code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 113 19
Comindware - Колловэар 60 15
Microsoft Corporation 21025 13
5035 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 10
Terrasoft - Террасофт 166 9
SAP SE 4379 8
Docsvision - ДоксВижн 946 8
Oracle Corporation 5814 8
Naumen - Наумен 439 6
K2 - К2РУ - SourceCode 39 6
IBM - International Business Machines Corp 8705 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 4
Meta - Facebook 4143 4
Amazon Inc - Amazon.com 2533 4
Корус Консалтинг ГК 947 4
Diasoft - Диасофт 500 4
Консист Бизнес Групп 64 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 3
КСК Технологии 33 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 3
Mendix 6 3
Yandex - Яндекс 4619 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 3
UIPath 42 3
Telegram Group 745 3
Ланит - Норбит - Norbit 266 3
VMware 1983 3
McKinsey & Company 155 2
Softline - Софтлайн 1768 2
Biocad - Биокад 40 2
ОТР 169 2
Huawei 2999 2
SAS Institute 793 2
КНС Групп - Yadro 157 2
Инфосистемы Джет 843 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
Аплана Бизнес решения 9 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 6
ПГК - Первая грузовая компания 113 6
Сургутнефтегаз - СНГ 161 4
Почта России ПАО 1800 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 3
PepsiCo - Пепсико 147 3
РЖД - Российские железные дороги 1333 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 159 3
Локо-Банк 31 3
Uber 276 3
Росатом Атомэнергомаш 13 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 2
Росгосстрах 219 2
Открытие ФК 461 2
МКБ - Московский кредитный банк 285 2
Норникель - Норильский никель 259 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 2
Северсталь ПАО 277 2
X5 Group 651 2
Газпром нефть 401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 2
Альфа-Банк 1336 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
Транснефть 207 2
Магнит - Сеть магазинов 299 2
Комус 36 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 2
L’Oreal 51 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 14 2
Ароса 4 2
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 2
Maersk 18 1
Газпром ПАО 778 1
ГПБ - Газпромбанк 801 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 2
Президент Российской Федерации 1732 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
Администрация Президента РФ 325 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
Совет Европы 75 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 20 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Федеральное казначейство России 867 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Правительство РФ 2664 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 670 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 234 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 13
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 9
Microsoft Windows 10 10135 7
Microsoft Office 3012 7
Terrasoft Creatio 57 7
Comindware Business Application Platform 16 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 66 5
Microsoft Azure 1219 5
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 41 4
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 20 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 4
Microsoft SharePoint Server 518 4
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 6 4
Microsoft Teams 261 4
Microsoft Outlook 1209 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 116 4
Linux OS 7212 4
Microsoft Power BI 118 3
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 27 3
Java - Язык программирования 2439 3
Microsoft SQL Server 1265 3
PHP - Язык программирования 404 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 319 2
Microsoft Windows 1379 2
WhatsApp Messenger 697 2
Microsoft Store 236 2
AWS - Amazon Web Services 606 2
Google YouTube - Видеохостинг 2181 2
IBM Public Cloud 8 2
Redis СУБД 48 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 2
Intel x86 - архитектура процессора 1279 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 65 2
Docker - Платформа распределённых приложений 156 2
Microsoft Windows Terminal 7 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 58 2
SQL - Язык программирования 577 2
Microsoft Office 365 797 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 40 2
Трефилов Алексей 37 8
Холинов Андрей 18 6
Ржавин Георгий 5 4
Чепакин Андрей 10 4
Белайчук Анатолий 24 4
Салтанов Артем 3 3
Копаев Геннадий 16 3
Глазков Александр 62 3
Пекин Александр 4 3
Коптелов Андрей 82 3
Андреев Владимир 83 3
Кирьянова Александра 51 3
Цыпляев Максим 34 3
Шадаев Максут 422 3
Бахарева Дина 4 3
Чаркин Евгений 199 3
Чаплинская Светлана 6 2
Михеев Дмитрий 15 2
Смирнова Татьяна 13 2
Натрусов Артем 137 2
Клочков Алексей 32 2
Агапкин Алексей 23 2
Паршин Максим 175 2
Бадалов Андрей 34 2
Кириченко Игорь 44 2
Дурманова Мария 2 2
Мацыгин Юрий 17 2
Костин Сергей 11 2
Андреев Илья 2 2
Лапшин Алексей 14 2
Шпак Василий 61 2
Козак Николай 23 2
Романова Валерия 2 2
Востриков Юрий 19 2
Пуцин Сергей 18 2
Казарин Станислав 111 2
Грылев Алексей 3 2
Кевиш Максим 2 2
Соловьев Сергей 43 2
Барсуков Сергей 13 2
Россия - Российская федерация - РФ 82580 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 5
Грузия 1032 2
Украина 5530 2
Беларусь - Белоруссия 3209 2
Казахстан - Республика 4146 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 1
Азия - Азиатский регион 3157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 323 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 1
Великобритания - Шотландия 212 1
Великобритания - Лондон 1866 1
Сербия - Республика 215 1
Америка Латинская 1378 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 1
Канада 3061 1
Европа 7254 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 358 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 9
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
Open Space - Офис открытого типа 16 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 952 2
Русский язык 1659 1
Слепые зоны 13 1
Private Banking 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 73 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Человеческий фактор 172 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Инсорсинг - Инхаус 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 1
Аутсорсинг 134 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 4
The Verge - Издание 460 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
Gartner 3197 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 6
Forrester Research 784 6
IDC - International Data Corporation 4527 1
Fortune Global 500 269 1
Markets&Markets Research 92 1
Forrester Wave 23 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Markswebb 27 1
CCS Insight 20 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Allied Market Research 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 6
CNews AWARDS - награда 334 4
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Microsoft Build - конференция 34 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Microsoft Ignite 24 1
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Docsvision Day 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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