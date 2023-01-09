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Kubernetes открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

Kubernetes - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений

  • KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки
 

"Управление мультикластерной средой на базе Kubernetes" Владимир Главчев, Управляющий директор, SUSE в России и СНГ на CNews FORUM 2021.

Обзор «Kubernetes» на Market.CNews

09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»
26.12.2022 Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС»
20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux
02.09.2022 Market.CNews готовит обновление рейтинга поставщиков Kubernetes. Идет сбор данных
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse
07.07.2022 Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение
18.05.2022 Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes
31.03.2022 Компании «Флант» и ОЛЛИ объявляют о подписании соглашения
17.03.2022 Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки
09.03.2022 Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка
03.02.2022 Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных
24.01.2022 Управление кластерами Kubernetes в ОС Astra Linux доступно на платформе Deckhouse
11.01.2022 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров Kubernetes 2021
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах
23.12.2021 В Едином реестре российского ПО зарегистрирована первая Kubernetes-платформа — Deckhouse
20.12.2021 Corpsoft24 запустила услугу Kubernetes-as-a-Service
08.12.2021 Stack Group и «Флант» подписали соглашение о партнерстве
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference
03.12.2021 VK Сloud Solutions: более 38% пользователей Kubernetes развертывают его в облаке
29.11.2021 VK проведет крупную конференцию по Kubernetes
29.11.2021 G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes
01.11.2021 SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes
12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию
28.04.2021 Red Hat представила Openshift Platform Plus
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes
26.01.2021 Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений

Публикаций - 471, упоминаний - 553

Kubernetes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 70
Red Hat 1231 70
VMware 2134 68
Google LLC 10943 63
Microsoft Corporation 23505 61
Amazon Inc - Amazon.com 2803 46
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 226 44
IBM - International Business Machines Corp 9195 36
7007 32
VK - Mail.ru Group 3201 32
1С-ИжТиСи 6323 29
Dell EMC 4916 27
Oracle Corporation 6308 26
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 26
SAP SE 4881 25
Yandex - Яндекс 5681 24
NetApp - Network Appliance 627 24
SUSE 367 24
Cisco Systems 4875 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 956 21
Intel Corporation 11671 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 550 21
Selectel - Селектел 219 20
GitHub 558 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 18
Крок - Croc 1709 18
Dell Technologies - Dell Computer 2013 18
Veeam Software 293 17
Nvidia Corp 3213 17
Rancher Labs 18 17
Flant - Флант 17 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2657 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6946 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9448 15
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 173 14
Commvault 168 13
Huawei 3507 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10078 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1349 11
Softline - Софтлайн 2084 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2386 21
X5 Group 819 12
РЖД - Российские железные дороги 1622 9
Почта России ПАО 1993 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6196 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 186 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2834 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 5
Транснефть 272 5
Лента - Сеть розничной торговли 1703 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 113 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 325 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 5
Альфа-Банк 1598 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 5
ГПБ - Газпромбанк 941 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 244 4
Россети Ленэнерго 2349 4
HeadHunter Group - HH Group 289 4
Сбер - СберАвто 21 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 301 4
Газпром нефть 498 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 353 3
Газпром ПАО 1153 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Tesla Motors 338 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 27 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 3
ПГК - Первая грузовая компания 139 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2858 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9120 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3696 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 4
Федеральное казначейство России 1549 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 2
Правительство Москвы 1991 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1031 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 2
Президент Российской Федерации 3717 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 39 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 16 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 277 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 179 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 24
Linux Foundation 174 5
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OWASP - Open Web Application Security Project 72 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 7 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
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CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17226 368
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Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 11
Березин Максим 78 9
Краснов Александр 51 9
Летунов Илья 48 8
Главчев Владимир 21 7
Кульчицкий Тимур 10 6
Колбин Евгений 59 6
Вайнер Всеволод 26 6
Баталов Александр 7 6
Кожокин Артем 6 6
Шадаев Максут 630 6
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
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Аникин Леонид 60 5
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Лазаренко Дмитрий 27 5
Натрусов Артем 193 4
Чаркин Евгений 240 4
Соловьев Михаил 28 4
Самойлов Юрий 73 4
Паршин Максим 274 4
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 4
Зинкевич Сергей 28 4
Тавадзе Марина 28 4
Ройфман Роман 16 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 142 4
Носенко Артем 30 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Соловьев Сергей 67 4
Блинов Михаил 73 4
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 4
Галушкин Олег 178 4
Колегов Иван 5 3
Жуков Сергей 36 3
Тутаев Михаил 27 3
Greene Diane - Грин Диана 19 3
Karidis George - Каридис Джордж 10 3
Мотовилов Олег 64 3
Файн Александр 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 122966 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39371 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50189 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13159 44
Европа 21314 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14988 28
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15089 17
Германия - Федеративная Республика 12014 13
Казахстан - Республика 4847 13
Россия - СФО - Новосибирск 3709 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3321 9
Беларусь - Белоруссия 4263 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1386 8
Европа Восточная 2997 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 6
Канада 4710 6
Сингапур - Республика 1770 5
Франция - Французская Республика 7084 5
Узбекистан - Республика 1404 5
Азия - Азиатский регион 4660 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6310 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2495 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 434 4
Люксембург Великое Герцогство 397 4
США - Калифорния 4667 4
Америка Северная 2835 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2370 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 4
Нидерланды 3306 4
Кипр - Республика 423 4
Турция - Турецкая республика 2068 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 3
Украина 7270 3
Япония 12881 3
Индия - Республика 5069 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 63 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42010 120
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10301 90
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10693 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41707 65
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3459 57
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3204 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20097 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24002 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3787 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9193 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3892 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4931 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4638 32
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Аренда 2130 20
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 206 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 209 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 12
CNews AWARDS - награда 409 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11645 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2069 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1727 4
VMworld 29 4
ComNews Awards 7 2
The Standoff 12 2
День молодёжи - 27 июня 691 2
VeeamON Forum 9 2
GeekBrains 79 2
NetApp Insight - конференция 7 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
Selectel TechDay 2 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 14 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
CNews FORUM Кейсы 97 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
SAP TechEd 9 1
Red Hat Forum 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Microsoft Ignite 38 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
NetApp Directions 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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