Kubernetes открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений
- KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки
"Управление мультикластерной средой на базе Kubernetes" Владимир Главчев, Управляющий директор, SUSE в России и СНГ на CNews FORUM 2021.
Kubernetes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 11
|Березин Максим 78 9
|Краснов Александр 51 9
|Летунов Илья 48 8
|Главчев Владимир 21 7
|Кульчицкий Тимур 10 6
|Колбин Евгений 59 6
|Вайнер Всеволод 26 6
|Баталов Александр 7 6
|Кожокин Артем 6 6
|Шадаев Максут 630 6
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 6
|Cormier Paul - Пол Кормье 22 5
|Ганин Егор 54 5
|Аникин Леонид 60 5
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 5
|Лазаренко Дмитрий 27 5
|Натрусов Артем 193 4
|Чаркин Евгений 240 4
|Соловьев Михаил 28 4
|Самойлов Юрий 73 4
|Паршин Максим 274 4
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 4
|Зинкевич Сергей 28 4
|Тавадзе Марина 28 4
|Ройфман Роман 16 4
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 142 4
|Носенко Артем 30 4
|Бочарникова Татьяна 83 4
|Соловьев Сергей 67 4
|Блинов Михаил 73 4
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 4
|Галушкин Олег 178 4
|Колегов Иван 5 3
|Жуков Сергей 36 3
|Тутаев Михаил 27 3
|Greene Diane - Грин Диана 19 3
|Karidis George - Каридис Джордж 10 3
|Мотовилов Олег 64 3
|Файн Александр 10 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217985, в очереди разбора - 882074.
Создано именных указателей - 110531.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.