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IBS
ИБС ИТ Услуги


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 2
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 9
13.07.2021 В Syssoft назначен генеральный директор 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 4
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 6
28.06.2021 Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 11
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 4
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 2
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 13
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ 3
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 3
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С» 4
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 4
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 3
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование» 3
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 3
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 2
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
15.01.2021 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК 7
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 10
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 8
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 6
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 5
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 8
09.11.2020 Novardis поможет «Магниту» трансформировать процессы товародвижения и логистики 2

Публикаций - 1001, упоминаний - 3532

IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 133
SAP SE 3208 117
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 108
IBM 3530 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 51
Ланит ГК 1155 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 42
VK - Mail.ru Group 2482 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 37
АйТи 749 37
Крок 1219 30
SAP CIS - САП СНГ 753 28
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 20
Luxoft - Люксофт 233 20
Samsung Electronics 5641 19
iTeco - Ай-Теко 715 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 18
Google LLC 7135 18
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 17
3728 15
Yandex - Яндекс 4100 15
Verysell - Верисел 91 13
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Merlion - Мерлион 273 12
Cisco Systems 2037 11
DXC Technology 17 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Oracle Corporation 3333 10
Softline - Софтлайн 1474 10
Инфосистемы Джет 675 10
Астерос - Asteros 531 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 9
Компьюлинк ГК - Compulink 209 9
Код Безопасности 365 9
Acronis - Акронис 364 9
Ростелеком Связьинвест 693 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
VMware 1829 7
Аплана Группа компаний 101 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 30
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
Газпром ПАО 519 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 12
Открытие ФК 538 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 11
ВТБ Банк Москвы 371 10
МДМ Банк 150 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
ТНК-ВР Холдинг 148 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Башнефть ПАО АНК 90 7
Аэрофлот 492 7
ВТБ24 583 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
Альфа-Банк 1123 6
Почта России ПАО 1570 6
X5 Group 599 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 5
FMR - Fidelity Managment & Research 17 5
BlackRock 19 5
Норникель - Норильский никель 177 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Газпром нефть 380 4
Wasatch Advisors 4 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 47
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 23
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 22
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Федеральное казначейство России 766 8
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Администрация Президента РФ 267 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Счётная палата РФ 460 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 2 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 2
Росинфокоминвест 39 2
Правительство РФ 2200 2
Правительство Москвы 649 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 2
Руссофт - Russoft 250 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 20
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
DevOps - Development и Operations 296 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
OpenStack 347 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 28
Linux OS 4249 21
Google Android 10750 18
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 18
Microsoft Windows 10 6622 18
Apple iOS 5741 17
IBM Cognos BI 141 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 14
Microsoft Excel 435 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 5
Microsoft Azure 1171 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 5
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 5
Java - Язык программирования 1169 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
IBM Watson 105 4
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 4
Apple macOS X 901 4
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
ФНС РФ ЦОД 22 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Microsoft Office 1926 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Строкович Антон 45 23
Елистратов Николай 90 19
Румянцева Ольга 45 16
Мацоцкий Сергей 150 16
Баланова Светлана 29 14
Карачинский Анатолий 74 14
Сунгуров Андрей 14 13
Путин Владимир 1821 11
Сорокин Святослав 17 10
Кочаров Григорий 13 10
Козырь Сергей 30 10
Быстров Константин 19 9
Рейман Леонид 410 8
Леоничев Алексей 14 8
Муравлев Александр 15 8
Бетсис Павел 84 8
Медведев Дмитрий 1433 8
Шалимов Александр 9 7
Потёмкин Роман 20 7
Сафронов Юрий 61 7
Чекель Павел 15 7
Атанесов Саргис 13 7
Воробьев Артем 14 7
Патрин Максим 31 7
Грибанов Юрий 24 7
Стуров Дмитрий 25 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Свердлов Михаил 29 7
Кравченко Денис 24 7
Тищенко Юрий 14 7
Разгуляев Валерий 18 7
Скородумов Олег 17 7
Базалей Наталья 14 7
Мухин Максим 18 7
Клеев Владимир 9 7
Хрусталев Александр 31 7
Алябьев Андрей 27 7
Тихонов Андрей 33 7
Смирнов Александр 44 7
Пересторонин Юрий 8 6
Россия - Российская федерация - РФ 57238 560
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 90
Восточная Европа 1674 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 51
Германия - Федеративная Республика 3618 35
Европа 3736 32
Украина 3353 32
Казахстан - Республика 2622 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 22
Россия - ПФО - Казань 1510 19
Беларусь - Белоруссия 2084 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 11
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Индия - Республика 2165 11
Франция - Французская Республика 2116 9
Европа Западная 611 9
Россия - Ростовская область 861 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Япония 2771 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Великобритания - Виргинские Острова 110 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 5
Россия - Пенза 251 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Африка 1486 4
Россия - Белгород 239 4
Россия - Ульяновск 292 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Польша - Республика 824 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Болгария - Республика 306 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 77
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
МТР - Материально-технические ресурсы 25 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
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