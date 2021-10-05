Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBS
ИБС ИТ Услуги
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1001, упоминаний - 3532
IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 23
|Елистратов Николай 90 19
|Румянцева Ольга 45 16
|Мацоцкий Сергей 150 16
|Баланова Светлана 29 14
|Карачинский Анатолий 74 14
|Сунгуров Андрей 14 13
|Путин Владимир 1821 11
|Сорокин Святослав 17 10
|Кочаров Григорий 13 10
|Козырь Сергей 30 10
|Быстров Константин 19 9
|Рейман Леонид 410 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Муравлев Александр 15 8
|Бетсис Павел 84 8
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Шалимов Александр 9 7
|Потёмкин Роман 20 7
|Сафронов Юрий 61 7
|Чекель Павел 15 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Воробьев Артем 14 7
|Патрин Максим 31 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Кравченко Денис 24 7
|Тищенко Юрий 14 7
|Разгуляев Валерий 18 7
|Скородумов Олег 17 7
|Базалей Наталья 14 7
|Мухин Максим 18 7
|Клеев Владимир 9 7
|Хрусталев Александр 31 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Тихонов Андрей 33 7
|Смирнов Александр 44 7
|Пересторонин Юрий 8 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru