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20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 3
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1
13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой 1
13.10.2021 В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
21.09.2021 Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 2
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 1
20.08.2021 В России стартуют продажи смартфонов Huawei nova 8. Цена 1
18.08.2021 МТС запустила VDI для работы с «тяжелыми» графическими приложениями 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 1
29.07.2021 Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
15.07.2021 «Яндекс.маркет» покажет товары в интерьере через дополненную реальность 3
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень 1
17.06.2021 Transcend представила новые SSD без буфера DRAM 2
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 1
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 2
08.06.2021 «Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper 1
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
01.06.2021 В России оцифровали технологию повышения производительности труда 2
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери 2
08.04.2021 Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 3
12.03.2021 Microsoft зачищает Windows 10 от ПО для творческих личностей 2
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 2
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1

Публикаций - 1580, упоминаний - 2801

3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 199
Sony 2319 145
Nvidia Corp 2011 144
LG Electronics 1832 128
Panasonic 1115 102
Intel Corporation 4152 98
Microsoft Corporation 11017 96
Apple Inc - Эппл Рус 7680 91
Google LLC 7128 71
Toshiba Corporation 1077 62
Philips 695 57
Acer Group 1357 53
AMD - Advanced Micro Devices 1664 52
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 51
HP Inc. 2898 46
Facebook 3765 42
Yandex - Яндекс 4099 37
Ростех - Ростехнологии 2230 37
Lenovo Group 1636 36
Huawei 2726 34
Dassault Systemes 146 33
Twitter 2204 32
HTC Corporation 1185 32
Dell EMC 2387 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 30
Аскон - Ascon 174 29
IBM 3527 27
Siemens AG - Сименс Россия 644 25
Nokia Corporation 2416 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 24
Qualcomm Technologies 1001 22
3727 21
SAP SE 3207 19
Xiaomi 904 18
Navitel - Навител Навигатор 252 18
Sharp Corporation 316 17
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
Oracle Corporation 3331 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 22
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 12
Bentley Motors 50 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 9
Связной ГК 877 9
Вертолеты России 114 8
Газпром ПАО 518 8
Sony Pictures Entertainment 78 7
X5 Group 599 7
Carl Zeiss 174 7
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Орион-Экспресс - Телекарта 133 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 6
Warner Bros. International Television Distribution 177 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 6
Boeing 98 6
Askona Life Group - Аскона 60 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Газпром нефть 380 5
The Walt Disney Company 166 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
BMW 248 5
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 5
Альфа-Банк 1123 5
Visa International 1344 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Уралхим ОХК АО 43 4
AliExpress 275 4
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 4
Yamaha 37 4
Airbus Group 71 4
X5 Group - Перекресток 203 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
РТС - Фондовая биржа 164 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 13
Президент Российской Федерации 1439 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
Правительство РФ 2200 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
Правительство Москвы 649 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Роснано 456 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 2
TCG - Trusted Computing Group 13 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Wohlers Associates 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Союз машиностроителей России 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 266
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 242
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 218
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 215
2D - 2-Dimensional 294 186
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 124
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 117
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 116
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 96
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 72
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 67
DDR - Double data rate 1066 64
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 63
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 62
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 58
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 56
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 55
3D-печать 135 54
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 53
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 49
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 47
3G - Стандарт мобильной связи 3709 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 39
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 38
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 35
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 33
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 31
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 29
3D видео 49 28
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 27
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 26
USB Type-C - USB-C 901 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 26
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 472 25
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 25
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 24
Google Android 10750 175
Nvidia GeForce GTX 2054 148
Microsoft Windows 10 6612 95
Apple iOS 5741 91
Google YouTube - Видеохостинг 1706 76
Microsoft Skype 1462 64
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 60
Google Play - Google Store - Android Market 2515 57
Apple iPad 3263 57
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 56
Linux OS 4243 52
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 40
Microsoft Windows 7 1662 34
Apple - App Store 2198 32
Autodesk AutoCAD 176 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 29
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2121 27
Intel Core - Семейство процессоров 863 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 27
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 26
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 23
Microsoft Office 1921 23
Apple Mac 1454 23
OpenGL - Язык программирования 126 22
3D NAND flash memory 83 21
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 20
Аскон Компас-3D 63 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 19
Intel Core i - Cерия процессоров 352 19
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 18
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 18
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 18
Microsoft Windows 8 1228 18
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 17
Nvidia Quadro GPU 80 17
Apple macOS 922 17
Adobe Photoshop 275 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 17
Autodesk Revit 68 16
Microsoft DirectX 325 16
Минасян Карине 91 15
Путин Владимир 1820 12
Фролов Павел 39 10
Евтушенко Олег 125 5
Rowan Paul - Рован Пол 10 5
Нечипоренко Максим 8 5
Опанасенко Всеволод 100 5
Песков Дмитрий 65 4
Халяпин Сергей 77 4
Сергунина Наталья 163 4
Прохоров Александр 86 4
Готальский Михаил 91 4
Зыков Олег 12 4
Steve Jobs - Стив Джобс 700 3
Кривозубов Павел 26 3
Парменова Наталия 62 3
Шипов Савва 70 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Бобровников Борис 86 3
Королюк Алексей 86 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 3
Симонов Илья 7 3
Дегтев Геннадий 85 3
Теличева Наталья 125 3
Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 3
Гришин Дмитрий 148 3
Фокин Валерий 5 3
Майстренко Игорь 44 2
Горохов Евгений 27 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 2
Zhao George - Чжао Джордж 12 2
Подольский Олег 15 2
Орловский Виктор 229 2
Номоконов Василий 8 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Рыжиков Сергей 95 2
Кабанов Владимир 174 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Трапезин Владимир 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 513
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 116
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 80
Япония 2760 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 68
Европа 3730 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 47
Германия - Федеративная Республика 3614 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 41
Южная Корея - Республика 1450 35
Франция - Французская Республика 2112 25
Земля - планета Солнечной системы 857 20
Северная Америка 1405 20
Испания - Королевство 1248 19
Украина 3347 17
Австралия - Австралийский Союз 1118 17
Азия - Азиатский регион 1512 16
Беларусь - Белоруссия 2081 16
Казахстан - Республика 2621 16
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 15
Италия - Итальянская Республика 1371 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 14
Африка 1482 14
Ближний Восток 1468 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Канада 1294 12
Германия - Берлин 355 12
Россия - ПФО - Казань 1510 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
Испания - Барселона 529 11
Польша - Республика 824 11
Индия - Республика 2161 11
Америка 453 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 21
Русский язык 970 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 14
Образование в России 328 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
POI - points of interest 60 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
Закон Мура - Moore's law 74 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
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CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 3
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НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Современная школа - Национальный проект 7 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Trade-in 54 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 7
The Verge - Издание 448 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 6
ТНТ - Телеканал 94 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 5
Electronista 139 4
SlashGear 131 4
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Engadget - Блог о технологиях 336 4
Ars Technica 227 4
Wikipedia - Википедия 274 4
Forbes - Форбс 441 3
НТВ - Телекомпания 164 3
GizmoChina 77 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
CrunchBase 62 3
CNET - Издание 273 3
ТВ-3 - телеканал 48 3
The Wall Street Journal 709 3
Муз ТВ - Телеканал 12 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
9to5Google 19 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
LetsGoDigital 8 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Россия 24 - телеканал 86 2
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DigiTimes - Издание 505 2
CNews TV 461 2
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PCMark 73 3
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Tractica 7 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Cinebench 16 2
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Frost & Sullivan 101 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
Nielsen Holdings 78 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 2
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ATTOLab 1 1
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Quantum Technology Readiness Levels 2 1
TM Capital 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Synergy Research Group 13 1
Forward Insights 3 1
BlueFin Research 4 1
Juniper Research 278 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Forrester Research 385 1
TrendForce 48 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 5
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
РАН - Российская академия наук 316 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
ФГБУН ИСПМ РАН - Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова Российской академии наук 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
ЭЛАС НПО 6 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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