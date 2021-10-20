Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3D
3-dimensional
3D-моделирование
3D-дизайн
3D-сканирование
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Публикаций - 1580, упоминаний - 2801
3D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 91 15
|Путин Владимир 1820 12
|Фролов Павел 39 10
|Евтушенко Олег 125 5
|Rowan Paul - Рован Пол 10 5
|Нечипоренко Максим 8 5
|Опанасенко Всеволод 100 5
|Песков Дмитрий 65 4
|Халяпин Сергей 77 4
|Сергунина Наталья 163 4
|Прохоров Александр 86 4
|Готальский Михаил 91 4
|Зыков Олег 12 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 3
|Кривозубов Павел 26 3
|Парменова Наталия 62 3
|Шипов Савва 70 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Бобровников Борис 86 3
|Королюк Алексей 86 3
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 3
|Симонов Илья 7 3
|Дегтев Геннадий 85 3
|Теличева Наталья 125 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 4 3
|Гришин Дмитрий 148 3
|Фокин Валерий 5 3
|Майстренко Игорь 44 2
|Горохов Евгений 27 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 2
|Zhao George - Чжао Джордж 12 2
|Подольский Олег 15 2
|Орловский Виктор 229 2
|Номоконов Василий 8 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Трапезин Владимир 11 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756519, в очереди разбора - 660209.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756519, в очереди разбора - 660209.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru