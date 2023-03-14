Индексная книга CNews*
Транспорт общественный Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation
Публикаций - 2221, упоминаний - 2974
Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 330 28
|Вольпе Борис 89 28
|Исаев Максим 45 27
|Путин Владимир 2750 23
|Ликсутов Максим 48 23
|Медведев Дмитрий 1631 20
|Собянин Сергей 246 16
|Орловский Виктор 350 15
|Богданов Кирилл 112 13
|Свердлов Денис 185 13
|Гурко Александр 136 12
|Кисляков Евгений 92 12
|Киричек Алексей 66 12
|Буяджи Павел 20 11
|Савельев Виталий 48 10
|Смятских Алексей 47 10
|Ермолаев Артем 361 9
|Шадаев Максут 649 9
|Агафонов Андрей 19 7
|Нечаев Иван 60 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 7
|Акиниязов Рустам 8 7
|Сергунина Наталья 300 7
|Соловенчук Александр 72 7
|Худавердян Тигран 82 6
|Латыпов Роман 9 6
|Кравцов Роман 79 6
|Евдокимов Игорь 13 6
|Рудычева Наталья 91 6
|Чурсин Дмитрий 31 6
|Казаков Михаил 12 6
|Соколов Максим 25 6
|Иевлев Евгений 28 6
|Изотов Вадим 11 6
|Емельянов Станислав 67 6
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 6
|Чаркин Евгений 240 5
|Сизинцев Александр 5 5
|Цыбульников Вячеслав 50 5
|Бисембаева Алина 12 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.