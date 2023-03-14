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Транспорт общественный Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation

Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation


14.03.2023 В день запуска БКЛ в Москве бесплатным Wi-Fi в поездах воспользовался каждый 11 пассажир
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM
08.02.2023 Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC
02.02.2023 Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами
17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт»
01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма»
25.08.2022 Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты
15.08.2022 В Обнинске появились первые умные автобусы
15.08.2022 Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области
14.07.2022 В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс»
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта
05.05.2022 В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути»
25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс»
16.03.2022 Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар
15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру
10.03.2022 В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта
04.02.2022 Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве
13.12.2021 aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах
05.11.2020 ВТБ запустил сервис «Личный кабинет пассажира»
27.10.2020 Общественный транспорт в один клик: 2ГИС покажет движение автобусов во всех версиях сервиса
14.10.2020 ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам»
27.07.2020 В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка»
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
20.03.2018 Какие пассажиры больше всего рискуют заразиться в самолете
19.01.2018 Пассажиры смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга

Публикаций - 2221, упоминаний - 2974

Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 133
Yandex - Яндекс 5753 127
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 447 111
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 70
Google LLC 10993 68
Apple Inc 11251 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 63
МаксимаТелеком 127 56
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 122 49
Microsoft Corporation 23573 48
Samsung Electronics 9762 43
Intel Corporation 11691 38
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6298 37
Датапакс 35 35
IBM - International Business Machines Corp 9209 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 34
Сбер - Цифровая Платформа 442 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 29
Sabre Corporation - Sabre Holdings 161 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2716 28
Meta Platforms - Facebook 4346 26
7055 24
Amadeus IT Group 86 24
Sony 6486 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1928 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 21
VK - Mail.ru Group 3213 21
Huawei 3530 21
Amazon Inc - Amazon.com 2812 21
Telegram Group 1087 20
Cisco Systems 4889 20
М2М телематика 231 20
1С-ИжТиСи 6370 20
Webmoney 524 19
SAP SE 4898 19
Прогноз 1663 18
Oracle Corporation 6330 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 122
РЖД - Российские железные дороги 1637 118
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 86
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 70
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 342 69
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 62
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 131 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 59
Boeing 988 56
Visa International 1876 56
Мострансавто 66 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 42
Deutsche Lufthansa AG 115 42
Евросеть 1401 41
British Airways - British Midland International 124 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 38
Яндекс.Такси 328 37
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 71 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 35
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 31
Airbus Group - Airbus Industries 221 30
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 167 28
Связной ГК 1340 26
BMW Group 413 24
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 45 24
Лента - Сеть розничной торговли 1720 23
Uber 307 23
Почта России ПАО 2005 23
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 45 22
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 166 22
Ситимобил - Служба такси 149 22
Qiwi 931 21
Альфа-Банк 1607 20
United Airlines - авиакомпания 90 19
Volvo Cars 250 18
Tesla Motors 342 18
Трансаэро - авиакомпания 58 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 17
Hyundai Motor 342 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 166
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 108
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 77
Правительство Москвы 2005 68
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 61
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 41
Мосгортранс ГУП 95 41
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 31
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 60 27
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 390 26
Президент Российской Федерации 3741 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 74 20
Петербургский метрополитен ГУП 118 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 16
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 44 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 13
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 11
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 10
Федеральное казначейство России 1557 9
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1331 9
Судебная власть - Judicial power 2110 9
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 44
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 30
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2579 16
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 7
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 7
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
4CIO 713 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 6 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 766
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 511
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 350
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 308
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8262 276
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21526 259
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11557 253
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10281 234
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22347 232
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 217
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26149 181
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15068 179
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8750 175
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4481 152
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17623 147
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 144
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5526 143
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2585 139
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13194 136
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 129
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12704 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13282 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17407 111
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7590 111
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7842 110
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9186 108
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1233 107
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11701 102
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6699 99
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6095 96
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3425 94
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9012 93
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17403 92
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9983 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8294 92
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3525 91
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 531 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26023 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15135 86
Транспортная карта 205 85
Google Android 12640 162
Apple iOS 6859 119
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 95
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 68
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 476 62
Google Play - Google Store - Android Market 2963 62
Apple - App Store 2622 59
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 57
Apple iPhone - серия смартфонов 6653 55
Microsoft Windows 2000 12709 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 44
Apple iPhone 6 6200 43
Microsoft Windows 14504 39
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 769 36
Apple Pay 463 36
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 52 33
Apple iPad 3747 32
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 123 31
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 29
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 343 28
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 386 27
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 24
Samsung Pay 283 24
Яндекс.Карты и Транспорт 394 23
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 23
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 22
Google Maps - Карты Google 777 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 20
Linux OS 8321 20
МаксимаТелеком MT_Free 48 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 19
Яндекс.Навигатор 501 19
Visa payWave 76 18
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 51 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 593 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 17
ЕПБ - Единый проездной билет 24 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 13
Попов Алексей 330 28
Вольпе Борис 89 28
Исаев Максим 45 27
Путин Владимир 2750 23
Ликсутов Максим 48 23
Медведев Дмитрий 1631 20
Собянин Сергей 246 16
Орловский Виктор 350 15
Богданов Кирилл 112 13
Свердлов Денис 185 13
Гурко Александр 136 12
Кисляков Евгений 92 12
Киричек Алексей 66 12
Буяджи Павел 20 11
Савельев Виталий 48 10
Смятских Алексей 47 10
Ермолаев Артем 361 9
Шадаев Максут 649 9
Агафонов Андрей 19 7
Нечаев Иван 60 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 7
Акиниязов Рустам 8 7
Сергунина Наталья 300 7
Соловенчук Александр 72 7
Худавердян Тигран 82 6
Латыпов Роман 9 6
Кравцов Роман 79 6
Евдокимов Игорь 13 6
Рудычева Наталья 91 6
Чурсин Дмитрий 31 6
Казаков Михаил 12 6
Соколов Максим 25 6
Иевлев Евгений 28 6
Изотов Вадим 11 6
Емельянов Станислав 67 6
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 6
Чаркин Евгений 240 5
Сизинцев Александр 5 5
Цыбульников Вячеслав 50 5
Бисембаева Алина 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 123862 992
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 685
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 334
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15196 231
Европа 21353 181
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 176
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 146
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 125
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15189 108
Германия - Федеративная Республика 12037 105
Земля - планета Солнечной системы 9718 97
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2388 85
Япония 12953 73
Великобритания - Лондон 2371 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13226 67
Беларусь - Белоруссия 4331 65
Россия - СФО - Новосибирск 3739 63
Франция - Французская Республика 7094 62
Украина 7303 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1292 51
Испания - Королевство 3609 50
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 49
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2523 48
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2034 42
США - Нью-Йорк 2811 41
Канада 4717 40
Южная Корея - Республика 6304 38
Азия - Азиатский регион 4929 35
Казахстан - Республика 4874 35
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2338 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 34
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2874 34
Сингапур - Республика 1773 34
Израиль 2613 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1433 32
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 31
Италия - Итальянская Республика 4232 31
Турция - Турецкая республика 2088 31
США - Калифорния 4675 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15201 1035
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42285 361
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42024 328
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4589 319
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1769 302
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4962 294
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1349 236
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3681 212
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4028 168
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20539 163
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8912 148
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 491 136
Транспорт - Метрополитен - metro, subway, underground 458 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24153 121
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5694 108
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14157 96
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5239 88
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 85
Паспорт - Паспортные данные 2110 82
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8339 77
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 76
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 840 75
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4869 74
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 679 71
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 69
Кредитование - Сrediting - Заём 5667 66
Английский язык 6184 63
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3234 59
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6140 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6161 53
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3431 50
Internet Economy - Интернет-экономика 5486 48
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2104 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 46
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4285 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10858 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10495 43
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5437 40
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 53
91Mobiles 1703 22
Thomson Reuters - Рейтер 5778 20
AP - Associated Press 1994 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 17
РИА Новости 808 12
New Scientist 1447 12
Times 649 9
FT - Financial Times 1170 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
NYT - The New York Times 1003 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 8
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Bloomberg 1117 6
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The Guardian - Британская газета 341 5
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Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 5
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 675 5
Ananova 250 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 251 4
Forbes - Форбс 638 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 4
Известия ИД 476 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 4
Business Insider 208 4
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 4
TAdviser - Центр выбора технологий 307 3
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 3
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
BCG - Boston Consulting Group 100 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 2
Scarborough Research 6 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Wainhouse Research 40 1
Allied Business Intelligence 16 1
Mobile Research Group 67 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Gartner - Dataquest 348 1
IHS iSuppli 397 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
Сбер - СберДанные 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 12
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 10
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 4
Cornell University - Корнеллский университет 163 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 3
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 421 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
Академгородок Новосибирск 103 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 9 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
РАН - Российская академия наук 1804 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11693 83
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 33
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 9
День молодёжи - 27 июня 693 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 6
CNews AWARDS - награда 412 4
CeBIT 461 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
CNews FORUM Кейсы 98 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
InAVation Awards 6 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
День смеха - 1 апреля 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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