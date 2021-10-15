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Спам
Spam


15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 1
23.08.2021 В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber 1
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей 1
02.02.2021 «Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России 1
07.04.2020 Trend Micro рассказала о киберпреступлениях во время пандемии коронавируса 1
16.03.2020 В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
17.10.2019 Check Point рассказала о новой вредоносной кампании 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
26.07.2019 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1
22.04.2019 Eset предупреждает об атаке на пользователей Netflix 1
11.01.2019 Eset предупредил об атаке на пользователей Netflix 1
16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон» 1
09.06.2018 Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы 1
18.05.2018 Eset предупреждает об атаке на пользователей Airbnb 1
16.04.2018 Криворукость программистов спасла пользователей Word от опасного трояна-шифровальщика 1
06.03.2018 Eset предлагает мобильный антивирус по подписке 1
25.01.2018 Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King» 1
16.01.2018 Eset предупредила о новой атаке на Apple-пользователей 1
03.11.2017 «Лаборатория Касперского»: спамеры используют тему блокчейна для обмана пользователей 1
09.10.2017 «Лаборатория Касперского» рассказала о схемах обмана автомобилистов в интернете 1
06.09.2017 Eset: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard 1
10.11.2016 Кибермошенники предлагают налоговый вычет 1
11.10.2016 «Единая электронная торговая площадка» запустила бот в Telegram 1
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус» 1
20.06.2016 Eset зафиксировала десятки тысяч писем от «продавцов Ray-Ban» 1
20.04.2016 Eset представила специальную версию Eset NOD32 для МТС 1
19.04.2016 МТС в Беларуси начал предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web» 1
07.04.2016 Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру» 1
12.01.2016 iOS-приложение «Почты Mail.Ru» получило расширенный поиск и отмену действий 1
27.11.2015 «Ростелеком» предоставил облачные сервисы для Прокуратуры Тверской области 1
05.11.2015 В течение года «МегаФон» заблокировал свыше 931 млн спам-сообщений 1
04.09.2015 Eset предложила новое поколение решения для защиты почтовых серверов 1
21.07.2015 Пользователей Skype просят поменять пароли: Microsoft три недели не может отразить атаку спамеров 1
02.06.2015 Eset представила в России решение для комплексной защиты пяти устройств 1
29.04.2015 «Мегафон» начал сообщать своим абонентам о заражении смартфонов троянами 1
21.04.2015 «Почта Mail.Ru» обзавелась поддержкой Android Auto 1
02.04.2015 FORSMedia поможет получать информацию о клиентах из социальных сетей 1
17.03.2015 В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L 1
25.02.2015 Андрей Нугманов: Как добыть деньги из больших данных? 1

Публикаций - 101, упоминаний - 115

Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
ESET 989 5
Microsoft Corporation 11077 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 3
Google LLC 7148 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
SEC Consult Services 929 2
Nvidia Corp 2019 1
Xiaomi 904 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
WayRay 7 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 4 1
NeuroSky 3 1
Emotiv Systems 5 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 1
Call Miner 2 1
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
Ланит ГК 1156 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Datana - Датана 6 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Bitdefender 100 1
Trend Micro 342 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Philips 711 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Check Point Software Technologies 446 1
Abbyy 793 1
Facebook 3765 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
BMW 249 1
Airbus Group 71 1
Airbnb 62 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Телефон.Ру 60 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Фишинг - Phishing 96 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Родительский контроль 156 2
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
SRP - Software Restriction Policies - Политика ограниченного использования программ 3 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Субтехнологии 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Google Android 10751 20
VK - Mail.Ru Почта 164 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 5
Microsoft Windows 10 6635 3
ESET NOD32 Smart Security Family 13 3
ESET NOD32 Mobile Security 36 3
Google Gmail 605 3
Microsoft Office 1939 2
ESET NOD32 Start Pack 5 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Apple iOS 5742 2
WhatsApp Messenger 654 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Joomla CMS 73 1
Apple macOS X 901 1
Drupal - CMS-система 68 1
Microsoft Windows 853 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Microsoft Azure Databricks 5 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Google Dialogflow 5 1
Microsoft Office 365 Personal 14 1
Nvidia TensorRT 10 1
Apple Care 17 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
BMW HoloActive Touch 2 1
Emotiv Systems Epoc+ 2 1
Nvidia DriveNet 2 1
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Stafory - робот Вера 24 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Галушкин Олег 168 2
Каргалев Ярослав 11 1
Сергеев Алексей 26 1
Нугманов Андрей 7 1
Зуев Илья 3 1
Садковский Камиль 5 1
Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
Gabbard Tulsi - Габбард Тулси 1 1
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Притула Павел 31 1
Дрозд Алексей 5 1
Лашманов Александр 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 5
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Европа 3752 2
Украина 3365 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Япония 2780 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Канада 1301 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Sextortion - Сексуальное вымогательство - Шантаж с использованием интимных фото или видео жертвы 2 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
NYT - The New York Times 509 1
Check Point Research 47 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
Лайк года - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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