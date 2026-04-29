Разделы

Безопасность
|

Аналитики МТС: в России число спам-звонков от школ вокала выросло в два раза

МТС сообщает, что по итогам I квартала 2026 г. количество спам-звонков от студий и школ вокала выросло почти вдвое год к году. С января по март 2026 г. сервис «МТС Защитник» выявил и заблокировал более 17,3 млн таких звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Схемы спам-звонков становятся технологичнее: сначала спамеры совершают короткие звонки для того, чтобы подтвердить активность номера в сети. Этим объясняется средняя длительность вызова, которая составила 16 секунд. Далее спамеры совершают повторный звонок для продажи своих услуг. Чаще всего россияне получают предложения от школ вокала в понедельник в 11:00, когда люди возвращаются в рабочий ритм после выходных и еще не успевают восстановить концентрацию.

Большая часть таких звонков приходится на женщин в возрасте от 25 до 44 лет, причем каждая третья из них воспитывает ребенка. Выбор именно этой группы не случаен: он продиктован реальным спросом на музыкальное образование – как для себя, так и для ребенка.

«Недобросовестные компании все настойчивее предлагают курсы, но в долгосрочной перспективе такая модель начнет рушиться. Искусственный интеллект в нашей сети все точнее определяет и блокирует спам-номера, а регулятор усиливает меры контроля и ответственности в отношении массовых обзвонов. В результате компаниям станет экономически невыгодно совершать такие обзвоны, а значит, в ближайшем будущем случаев агрессивного маркетинга от недобросовестных фирм станет меньше», — сказал Андрей Бийчук, директор Центра продуктов телеком-технологий МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

