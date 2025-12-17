Разделы

«ГПБ Мобайл» усиливает безопасность абонентов с новым сервисом «Цифровой иммунитет+»

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о запуске сервиса «Цифровой иммунитет+», усиленной системы защиты от спама и мошенников, работающей на базе искусственного интеллекта. Сервис подключается в мобильном приложении оператора на Android.

Услуга «Цифровой иммунитет+» включает две функции: «Блокировка спама» и «Блокировка мошенников». При подключении услуги «Цифровой иммунитет+» абонент одной кнопкой активирует обе функции автоматически.

«Блокировка спама» позволяет перенаправлять спам-звонки на голосового бота, который примет их за абонента. Дополнительно абонент может выбрать другие категории нежелательных звонков в мобильном приложении, которые также будут перенаправлены на голосового бота. Среди доступных категорий: «массовый обзвон», «банк», «оператор связи», «клиники и аптеки», «доставка», «такси» и другие. Заблокированные звонки хранятся в мобильном приложении, где доступны запись разговора и текстовая расшифровка, абонент также получает push-уведомления о заблокированных вызовах и может настроить их частоту: после каждого звонка, раз в день или полностью отключить их.

«Блокировка мошенников» работает на базе искусственного интеллекта и речевой аналитики, система в ходе телефонного разговора распознает признаки потенциального мошенничества, например, попытки выманивания личной информации или финансовых данных. При обнаружении подозрительных действий абонент сразу получает предупреждение, а звонок автоматически прерывается, что защищает от возможного ущерба.

Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memory кеш и новые горизонты отказоустойчивости
Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл», сказала: «Безопасность абонентов остается для нас ключевым приоритетом, особенно в условиях роста спама и телефонного мошенничества на рынке. В ответ на эти вызовы мы запускаем усиленную систему защиты «Цифровой иммунитет+». Объединяя функции блокировки спама и мошенничества в единый сервис, мы получаем полноценный инструмент цифровой безопасности. Мы уверены, что «Цифровой иммунитет+» будет эффективно бороться с угрозами, чтобы наши абоненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений».

«Цифровой иммунитет+» — это расширенная версия базовой системы защиты «Цифровой иммунитет», которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами «ГПБ Мобайл». «Цифровой иммунитет» включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась «Антиспам»), блокировку нежелательных звонков, среди которых массовые обзвоны, спам-вызовы с большим количеством жалоб от абонентов и звонки с подменных номеров.

