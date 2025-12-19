Разделы

«Яндекс» с помощью ИИ снизил количество вредоносных писем в два раза

За неполный 2025 г. почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 81 млрд входящих писем. Почти 4,8 млрд писем оказались вредоносными и были заблокированы на этапе обработки. Еще 9,8 млрд сообщений «Спамооборона» отправила в папку «Спам». При этом в прошлом году технология заблокировала в два раза больше писем – 9,7 млрд, а в спам отправила 11,4 млрд. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В этом году особенно активно распространялся спам, в котором фигурировали казино и различные выигрыши. На такой вид спама приходится примерно 90% всех активностей со стороны мошенников. Второй по популярности вид атак – спуфинг (подмена сайтов) под «Госуслуги» и другие сервисы.

В сравнении с прошлым годом общее количество спама заметно снизилось: если в 2024 г. к нему относилось около 25% от всех писем, то в этом – уже 18%. При этом специалисты «Яндекс 360» отмечают, что произошло важное изменение в поведении мошенников: современная антиспам-защита вынудила их сократить число потенциально вредоносных атак почти в два раза. То есть спамеры стали заметно реже пытаться нанести какой-либо ущерб пользователям почты. При этом подобные сервисы все еще пытаются использовать для рекламного и информационного спама. Ключевую роль в локальной победе над мошенниками сыграло развитие искусственного интеллекта.

В 2025 г. в «Спамооборону», в технологиях которой сложные алгоритмы и нейросети, были добавлены функции распознавания логотипов (CV-антифишинг) и текста в изображениях (OCR). Кроме того, значительно изменился сам подход к обучению моделей распознавания спама: теперь они дообучаются после каждой попытки атаки, распознают ранее неизвестные спам-факторы и учитывают их при будущих блокировках. Нейросети «изучают» подходы, которые используют мошенники и изменяют методику защиты практически в реальном времени.

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным
цифровизация

В этом году также добавился механизм повторной проверки писем ReCheck. Он позволяет выявлять потенциально опасные письма уже после доставки: если после этого поступила новая информация об угрозе, то сообщение также будет заблокировано, либо попадет в спам. Всего за фильтрацию спама отвечают алгоритмы и нейросети, которые анализируют около 10 тыс. факторов: от адреса отправителя до структуры письма и вложений.

Как отмечают аналитики «Яндекс 360», на сегодняшний день мошенники предпочитают использовать иные средства коммуникации, так как вероятность нахождения жертвы на нынешнем этапе развития антиспам технологий крайне низка.

