Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

В рамках разработанного Правительством законопроекта о поддержке «Почты России» предлагается предоставить предприятию эксклюзивный доступ к почтовым ящикам граждан в многоквартирных домах. Исключения будут делаться только для управляющих компаний с целью доставки квитанций ЖКХ. Также у «Почты России» будет монополия на продажу марок.



Законопроект о поддержке «Почты России»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке «Почты России». Документ в виде поправок в Закон «О почтовой связи» был разработан Правительством. Его авторы полагают, что благодаря принятию документа доходы федерального бюджета вырастут на 9,5 млрд руб.

Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев, «Почта России» является убыточным предприятием и имеет большую долговую нагрузку. А из-за высокой процентной ставки ситуация ухудшается. Кроме того, с 2019 г. оборот трансграничной торговли через почтовые отделения сократился в два раза, а число пунктов выдачи заказов маркетплейсов выросло примерно в 10 раз — с 30 тыс. до 300 тыс.

«Почта России» Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи одобрил законопроект о поддержке «Почты России»

Одна из норм законопроекта — создание электронной почтовой системы, в которой граждане и организации будут иметь цифровые почтовые ящики. Работа с ними будет осуществляться через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Через данные ящики будет осуществляться пересылка юридически значимых сообщений. Для граждан и органов госвласти использование цифрового почтового ящика будет бесплатным, юридические лица должны будут платить за их использование. Отправка сообщений будет платной (за исключением органов государственной власти), получение сообщений для юридических лиц также будет платным.

Ограничения доступа к обычным почтовым ящикам

Другая часть законопроекта предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс и связана с абонентскими почтовыми шкафами и почтовыми абонентскими ящиками, устанавливаемыми в многоквартирных домах (МКД). Они смогут использоваться только ограниченным перечнем организаций. Во-первых, это товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, осуществляющие управление МКД, в котором установлены указанные абонентские почтовые шкафы и почтовые абонентские ящики, а также иные лица, которым вносится плата за жилые помещения и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, проживающим в таких МКД. Целью является доставка платежных документов и иных документов и сообщений, связанных с соблюдением прав собственников и пользователей помещений в МКД.

Другая категория пользователей — это организации федеральной почтовой связи (ФПС, «Почта России» и почтовые операторы Крыма и новых регионов). Целью является доставка почтовых отправлений, платежных документов, периодических печатных изданий, рекламных материалов и иных документов и сообщений собственникам и пользователям помещений в МКД. Также абонентские почтовые ящики и шкафы могут использоваться иными операторами почтовой связи или иными организациями при наличии специального решения общего собрания собственников помещений в МКД об определении таких организаций для доставки собственникам и пользователям помещений в МКД почтовых отправлений, платежных документов и иных документов и сообщений, связанных с соблюдением прав собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.

Осуществление доставки в абонентские почтовые шкафы и почтовые абонентские ящики иными лицами не допускается. Использование абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков в целях, не предусмотренных данным федеральным законом, не допускается. В Минцифры полагают, что таким образом граждане больше не будут получать спам от посторонних организаций. В то же время депутат Александр Ющенко выразил сомнения, что «Почта России», не являясь собственником ящиков, сможет контролировать доступ к ним.

Гибкий режим работы почтовых отделений

В Законе «О почтовой связи» предполагается указать, что организации ФПС обеспечивают работу отделений почтовой связи в установленном Минцифры режиме работы в целях обеспечения доступности услуг почтовой связи. Минцифры утверждает перечень видов отделений почтовой связи, включающий информацию о предоставляемых в отделениях почтовой связи услугах.

По мнению Минцифры, таким образом можно будет скорректировать время работы отделений почтовой связи с учетом реальной нагрузки и потребностей местных жителей. Депутат Евгений Попов выразил опасения, что после принятия такой нормы в труднодоступных населенных пунктах отделения почтовой связи могут начать работать «раз в месяц».

Как пояснил Максут Шадаев, сейчас отделения «Почты России» имеют неравномерную нагрузку, при этом найти персонал, готовый работать полные 5–6 дней в неделю, трудно. В связи с этим предполагается корректировка времени работы почтовых отделений по видам почтовых услуг для обеспечения равномерной нагрузки.

Операторы почтовой связи вправе привлекать на основании договора иных операторов почтовой связи, а также иных юридических лиц и ИП (индивидуальных предпринимателей) для выполнения отдельных технологических операций при оказании услуг почтовой связи, за исключением доставки письменной корреспонденции. Указанный договор должен содержать перечень конкретных технологических операций, для выполнения которых привлекаются юридические лица и ИП.

Оператор почтовой связи несет ответственность за действия юридических лиц и ИП, привлекаемых для выполнения отдельных технологических операций при оказании услуг почтовой связи, в случае нарушения ими условий договора, лицензионных требований, законов и иных нормативных актов.

Правительство вправе установить дополнительные требования к таким юридическим лицам и ИП. По мнению Минцифры, таким образом будет ускорена доставка посылок и писем за счет привлечения дополнительных ресурсов. В то же время Александр Ющенко видит спорной данную норму: «Почта России», как обладатель лицензии на почтовую деятельность, должна нести полную ответственность за оказываемые ей услуги.

Плата за услуги почтовой связи, в том числе за универсальные услуги почтовой связи (обмен письменной корреспонденцией), определяется по тарифам, устанавливаемым на договорной основе. Плата за универсальные услуги почтовой связи подтверждается нанесенными на письменную корреспонденцию государственными знаками почтовой оплаты. Проданные государственные знаки почтовой оплаты обратно не принимаются и не обмениваются.

Реализация государственных знаков почтовой оплаты осуществляется только организациями ФПС и их дочерними хозяйственными обществами. Как пояснил Максут Шадаев, речь идет о монополии «Почты России» на продажу почтовых марок.

«Почта России» и госуслуги

Также в Законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предлагается указать, что организации ФПС обеспечивают по выбору заявителей или их уполномоченных представителей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен Правительством, оказание за плату следующих услуг: прием у отправителей или их уполномоченных представителей заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг и доставка таких заявлений адресатам; доставка и вручение результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям или их уполномоченным представителям либо в выбранное ими отделение почтовой связи организаций ФПС.

Средства от получаемой таким образом платы направляются на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организаций ФПС, а также многофункциональных центров в порядке и размерах, которые определены Правительством. Порядок предоставления данных услуг определяет Правительство. В Минцифры полагают, что таким образом граждане, особенно в удаленных населенных пунктах, смогут получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств. Сейчас на территории труднодоступных населенных пунктов расположено 13,5 тыс. почтовых отделений.