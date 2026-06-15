Ничего не помогает. Бизнес замучил россиян спам-звонками – за год их побеспокоили больше миллиарда раз

Российские компании стали гораздо чаще звонить россиянам. Всего за 2025 г. они позвонили им почти 1,6 млрд раз – на 16,5% больше год к году. Маркировка не помогает – входящих вызовов стало больше, только теперь россияне знают, кто отвлекает их от повседневных дел, названивая им. Чаще всего покой граждан нарушают банки.

Дозвониться до каждого

Российский бизнес стал намного активнее пытаться дозвониться до жителей России. Как пишут «Ведомости», за 2025 г. компании в значительной степени нарастили количество исходящих вызовов – по сравнению с 2024 г. их стало больше на 16,5%.

В общей сложности в 2025 г. компании позвонили россиянам около 1,57 млрд раз. К началу 2026 г., по данным Росстата, в России проживало около 146 млн граждан.

Судя по всему, обзвонами россиян занимаются сотни компаний по всей стране, если не тысячи. «Ведомости» приводят статистику сервиса автоматизации исходящих вызовов «Скорозвон», в которой собраны обезличенные данные 3000 компаний из девяти отраслей и 15 регионов за 2024-2025 гг.

Все известно заранее

Российские компании все активнее используют именно классические голосовые вызовы через сотовые сети. Вероятно, это связано с ограничением в России видео- и аудиозвонков в популярных международных мессенджерах, действующее с августа 2025 г.

Drazen Zigic / FreePik Не всем по душе, когда им без разрешения названивают компании

При этом россиянам все чаще поступают подписанные вызовы – другими словами, они заранее знают, кто именно им звонит. Это следствие вступившего в сентябре 2025 г. требования об обязательной маркировке звонков от бизнеса.

Как сообщили изданию представители «Мегафона», «анонимных и несогласованных вызовов стало меньше». Абсолютные значения они не раскрыли.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова считает, что маркировка вызовов «сняла страх незнакомого номера». Она заявила изданию, что это дало возможность «реальному сектору наращивать звонки».

Кто звонит чаще

Абсолютным лидером по количеству исходящих вызовов на мобильные номера россиян по итогам 2025 г. стала финансовая сфера. Банки и смежные организации за отчетный период позвонили россиянам почти 231 млн раз.

Банки существенно нарастили количество исходящих вызовов на номера россиян. В 2024 г. их было 164,6 млн.

«Серебро» в 2025 г. получили медицинские организации – 104,1 млн звонков. Здесь тоже фиксируется наращивание напора – в 2024 г. ими было совершено 73,6 млн вызовов.

Замыкает тройку лидеров российское производство с 102,9 млн звонков. Сравнение с 2024 г. «Ведомости» не приводят. Также в 2025 г. россиянам звонили компании из сфер ИТ, недвижимости, образования, логистики, строительства.

Красную кнопку нажимают активнее

Россияне научились тратить меньше своего личного времени на общение со звонящими им компаниями. Согласно статистике «Скорозвона», средняя продолжительность успешного разговора (того, на который ответили) снизилась на 18%.

Если в 2024 г. она составляла 1 минуту 55 секунд, то по итогам 2025 г. она оказалась на уровне 1 минуты 34 секунд.

Есть вероятность, что россияне стали активнее нажимать кнопку сброса после приема вызова. Однако эксперты «Скорозвона» склонны полагать, что снижение длительности таких звонков продиктовано «ростом доли коротких уведомлений», а не только «изменением готовности абонентов к длительному разговору».

При этом поднимать трубку, когда им звонит та или иная компания, россияне начали чаще. В 2025 г. количество соединенных вызовов составило 22,8% от общего числа исходящих звонков – голом ранее этот показатель был равен 21,4%.

Спам есть спам

Как заявил «Ведомостям» председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров, телефонная активность российского бизнеса стала «более профессиональной». По его словам, с рынка ушли почти все «токсичные» и «откровенно мошеннические» игроки.

Между тем, любые несанкционированные абонентом входящие вызовы могут отвлекать – компании могут звонить в рабочее время или по выходным. В это время вызываемый абонент может быть, к примеру, за рулем, на семейном мероприятии, в отпуске и пр.

Россияне могут оформить запрет на входящие массовые вызовы. Также существуют приложения, в том числе и встроенные в прошивку, дающие возможность блокировать все входящие вызовы с номеров, не внесенных в список контактов.