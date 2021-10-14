Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1

Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 1

Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 1

Tele2 сделала бесплатным первый день интернета за границей на одном из тарифов 1

Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1

Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1

Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии 1

ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 1

Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1

Tele2 нашла новых роуминговых партнеров в Европе и на Ближнем Востоке 1

Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 13

Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1

В Финляндии создают сотового оператора для россиян 1

Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам 1

Тарифы на мобильный интернет в роуминге можно снизить в 100 раз 2

Минкомсвязи разработало новую редакцию правил оказания услуг подвижной связи 1