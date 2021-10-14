Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роуминг
Roaming
Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети
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Публикаций - 41, упоминаний - 75
Роуминг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Альфа-Банк 1127 1
|Visa International 1346 1
|Решетин Олег 38 4
|Миронов Сергей 41 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1828 3
|Бурков Александр 3 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Таболин Сергей 17 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Фетисов Олег 1 1
|Белик Дмитрий 10 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Чесаков Георгий 16 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Иревли Сергей 18 1
|Рейман Леонид 422 1
|Яценко Виктор 13 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Иванов Олег 124 1
|Левин Леонид 83 1
|Акимов Максим 167 1
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769917, в очереди разбора - 673600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769917, в очереди разбора - 673600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru