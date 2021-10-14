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Роуминг
Roaming
Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети


14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1
17.08.2021 «Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге 1
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6 1
17.03.2020 «Мегафон» втрое увеличил лимиты звонков в европейском роуминге 1
18.02.2020 «Мегафон» обновил мобильное приложение 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
11.11.2019 «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для бизнеса 1
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 1
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 1
13.06.2019 Tele2 сделала бесплатным первый день интернета за границей на одном из тарифов 1
31.05.2019 Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
26.04.2019 Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии 1
06.03.2019 МТС завершила тестирование международного роуминга в сети NB-IoT 1
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 1
24.12.2018 «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса» 1
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 1
14.08.2018 МТС запустила безлимитный тариф, в котором абоненты сразу нашли лимиты 1
07.08.2018 «Билайн», «Мегафон» и МТС отменяют роуминг 1
10.07.2018 Депутаты проголосовали за отмену роуминга в России 1
13.06.2018 Tele2 предоставляет скидку на домашний тариф при использовании опции «Безлимитный интернет за границей» 1
13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 2
16.03.2018 Tele2 нашла новых роуминговых партнеров в Европе и на Ближнем Востоке 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 19
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 13
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1
16.12.2015 В Финляндии создают сотового оператора для россиян 1
17.07.2015 Apple и Samsung договариваются о совместном «убийстве» традиционных SIM-карт 1
16.07.2015 Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам 1
12.05.2015 «СКБ Контур» реализовал роуминг с Synerdocs и Edisoft 1
02.06.2014 Тарифы на мобильный интернет в роуминге можно снизить в 100 раз 2
07.11.2012 «Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения 1
29.09.2011 ЕТК и «Билайн» подписали соглашение о льготном роуминге 1
26.04.2011 Минкомсвязи разработало новую редакцию правил оказания услуг подвижной связи 1
09.08.2010 Абоненты сэкономят при поездках в пожароопасные регионы 1
21.03.2008 EZtalk представил новые услуги «конференц-связь» и «роуминг» 3

Публикаций - 41, упоминаний - 75

Роуминг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Facebook 3768 3
Vodafone Group 386 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Cisco Systems 2056 1
Лугаком - Lugacom 5 1
RETN - Ретннет 11 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Углетелеком ГПС 4 1
PEOPLEnet 18 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Интерднестрком 6 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Тримоб 30 1
Астелит 73 1
Таттелеком 106 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Samsung Electronics 5730 1
Telegram Group 702 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
К Телеком 44 1
Крымтелеком 41 1
Huawei 2733 1
Укртелеком 131 1
Киевстар 261 1
TP-Link 158 1
Verizon 372 1
Deutsche Telekom 221 1
Yota - Скартел 623 1
Ericsson 864 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Альфа-Банк 1127 1
Visa International 1346 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Правительство РФ 2208 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
ЛДПР 69 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 85 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Rakuten Viber 429 5
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 4
WhatsApp Messenger 654 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 2
Visa Infinite 8 1
Visa Signature 1 1
Феникс SIM-карты 2 1
Visa Platinum 22 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
TP-Link Omada SDN 9 1
TP-Link Omada 10 1
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Statista 81 1
Java - Язык программирования 1180 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Apple iPad 3263 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Snapchat 89 1
Booking.com 75 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Решетин Олег 38 4
Миронов Сергей 41 4
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1828 3
Бурков Александр 3 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Таболин Сергей 17 1
Дорохина Юлия 42 1
Плотницкий Игорь 1 1
Фетисов Олег 1 1
Белик Дмитрий 10 1
Сурженко Михаил 1 1
Рудниченко Андрей 2 1
Кузнецов Андрей 30 1
Чесаков Георгий 16 1
Ахметов Ринат 52 1
Иревли Сергей 18 1
Рейман Леонид 422 1
Яценко Виктор 13 1
Вольфсон Влад 55 1
Иванов Олег 124 1
Левин Леонид 83 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 8
Беларусь - Белоруссия 2099 7
Россия - Республика Крым 626 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Финляндия - Финляндская Республика 822 5
Россия - Севастополь 420 5
Германия - Федеративная Республика 3674 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Чехия - Чешская Республика 500 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 4
Европа 3788 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Южная Корея - Республика 1466 3
Норвегия - Королевство 434 3
Италия - Итальянская Республика 1401 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Украина 3398 3
Испания - Королевство 1258 3
Нидерланды 981 3
Румыния 345 3
Кипр - Республика 248 3
Таиланд - Королевство 363 3
Новая Зеландия 293 3
Египет - Арабская Республика 369 3
Греция - Греческая Республика 326 3
Черногория 86 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Армения - Республика 690 2
Исландия 85 2
Польша - Республика 834 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Израиль 725 2
Турция - Турецкая республика 956 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
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