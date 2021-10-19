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Росбанк ПАО
Societe Generale


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 4
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 5
23.07.2021 Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября 1
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer 7
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 5
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей 1
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка 1
02.02.2021 В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор 1
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт» 4
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка 5

Публикаций - 325, упоминаний - 633

Росбанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
Microsoft Corporation 10997 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
Cinimex - Синимекс 160 24
Schneider Electric 408 23
Rimini Street 38 19
Schneider Electric Secure Power 44 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
3726 15
Центр2М - Center2М 47 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
IBM 3524 10
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 9
Программный продукт ГК 92 9
Ланит ГК 1154 9
SAP SE 3207 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Naumen - Наумен 341 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Mankiewicz 7 6
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
АйТи 748 6
Diasoft - Диасофт 353 6
Google LLC 7124 5
IBM Европа 7 4
Veeam Software 250 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Red Hat 664 4
Газпромбанк - ГПБ 692 85
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 64
РЖД - Российские железные дороги 1081 56
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 54
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 48
Альфа-Банк 1122 48
X5 Group 599 38
Уралсиб Банк 389 38
Ингосстрах СПАО 210 33
X5 Group - Пятерочка 559 30
МКБ - Московский кредитный банк 268 28
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 28
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 28
Открытие ФК 538 25
ПСБ - Промсвязьбанк 613 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Аэрофлот 492 17
Совкомбанк ПАО 147 17
Банк Зенит 131 17
МТС банк 254 16
РСХБ - Россельхозбанк 183 16
Почта России ПАО 1570 16
ПГК - Первая грузовая компания 98 15
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
PepsiCo - Пепсико 93 14
OKS Group 31 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Интер РАО ПАО 158 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Траско - Trasko 27 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 33
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Счётная палата РФ 459 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Правительство Москвы 649 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Правительство РФ 2198 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Федеральное казначейство России 766 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Фонд Росконгресс 4 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития 2 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 46
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 24
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 19
Big Data - Большие данные 1136 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Data Lake - Озеро данных 82 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Kubernetes 307 2
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
1С:ERP Управление предприятием 203 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 10
Microsoft Windows 10 6602 9
Apple macOS 921 8
Java - Язык программирования 1166 8
Linux OS 4236 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Росбанк Онлайн - интернет-банк 8 4
Smart Engines GreenOCR 17 4
IBM Digital Business Automation 5 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Abbyy FlexiCapture 127 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Aladdin JaCarta 147 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Red Hat OpenShift 75 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 3 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Apple - App Store 2198 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Нестеров Алексей 79 39
Сотин Денис 102 39
Чаркин Евгений 182 32
Дьяченко Валерий 66 28
Прохорова Алла 45 28
Абакумов Евгений 103 27
Урьяс Вадим 76 25
Клепиков Алексей 77 24
Сирота Юрий 38 22
Соловьев Алексей 60 22
Егоров Владимир 52 21
Семенихин Игорь 37 21
Хасин Михаил 26 20
Трофимова Людмила 31 20
Рубин Адар 28 19
Слышкин Василий 54 19
Мискевич Евгений 29 19
Богданов Кирилл 90 17
Сыкулев Андрей 57 16
Четвернин Алексей 651 16
Потапкин Михаил 26 16
Гордиенко Ростислав 17 15
Федечкин Сергей 19 15
Елизаров Артем 16 14
Лебедев Антон 28 14
Халматов Максим 45 14
Горчаков Денис 26 14
Генкина Екатерина 24 14
Степченков Максим 36 14
Путятинский Сергей 53 14
Васильев Владислав 39 14
Карпов Иван 41 14
Попов Андрей 72 14
Ямщиков Владимир 32 14
Каюмов Шамиль 34 14
Лысенко Эдуард 209 13
Шевченко Владимир 135 13
Вахнин Павел 51 13
Смык Виталий 27 13
Кучугин Илья 41 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 47
Восточная Европа 1667 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 13
Казахстан - Республика 2618 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
Украина 3344 9
Франция - Французская Республика 2109 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Грузия 687 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Индия - Республика 2156 4
Япония 2752 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Оренбург 254 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Литва - Литовская Республика 328 2
Россия - Курск 231 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Воронеж 684 2
Россия - Нижегородская область 736 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Сингапур - Республика 808 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Россия - Севастополь 419 2
Ближний Восток 1466 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Марокко - Королевство 75 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 88
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 22
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 20
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
Русский язык 966 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
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