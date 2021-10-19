Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росбанк ПАО
Societe Generale
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 325, упоминаний - 633
Росбанк ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Алексей 79 39
|Сотин Денис 102 39
|Чаркин Евгений 182 32
|Дьяченко Валерий 66 28
|Прохорова Алла 45 28
|Абакумов Евгений 103 27
|Урьяс Вадим 76 25
|Клепиков Алексей 77 24
|Сирота Юрий 38 22
|Соловьев Алексей 60 22
|Егоров Владимир 52 21
|Семенихин Игорь 37 21
|Хасин Михаил 26 20
|Трофимова Людмила 31 20
|Рубин Адар 28 19
|Слышкин Василий 54 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Богданов Кирилл 90 17
|Сыкулев Андрей 57 16
|Четвернин Алексей 651 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Федечкин Сергей 19 15
|Елизаров Артем 16 14
|Лебедев Антон 28 14
|Халматов Максим 45 14
|Горчаков Денис 26 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Степченков Максим 36 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Васильев Владислав 39 14
|Карпов Иван 41 14
|Попов Андрей 72 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Лысенко Эдуард 209 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Вахнин Павел 51 13
|Смык Виталий 27 13
|Кучугин Илья 41 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru