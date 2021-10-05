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Минобороны РФ
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05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
27.07.2021 «Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России 1
02.07.2021 Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию 1
31.05.2021 В «Автоматике» назначен генеральный директор 1
10.03.2021 Решения Huawei легли в основу сетевой инфраструктуры музея «Дорога памяти» 1
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 1
24.08.2020 Ростех представил систему на базе нейросетей для управления формированиями боевых роботов 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
07.05.2020 Военным России ужесточили наказание за пользование смартфонами 1
10.04.2020 Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь 1
05.02.2020 Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра 2
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта 2
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 3
02.10.2019 «Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
31.07.2019 «Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф» 1
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 1
24.07.2019 Project Support обеспечил аудиовизуальное сопровождение форума «Армия-2019» 1
10.07.2019 «Швабе» и LG создадут «окна-дисплеи» для российского транспорта 1
24.06.2019 Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин» 2
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 2
10.04.2019 ОС Astra Linux для процессоров «Эльбрус» сертифицирована ФСБ и МО РФ 1
03.04.2019 Концерн «Автоматика» представил новые системы обнаружения и противодействия дронам 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 2
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 3
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 3
11.12.2018 «Росэлектроника» разработала комплекс обработки геопространственной информации для военных 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
13.11.2018 В России научились надежно передавать данные по плохим каналам 1
13.11.2018 «Росэлектроника» обеспечит качественную передачу данных по радиоканалам низкого качества 2
06.11.2018 Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников 1
23.10.2018 Минобороны потратит 485 миллионов на слежку за курсантами в интернете 1
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов» 1
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 3
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Публикаций - 150, упоминаний - 187

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 37
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 13
Воентелеком 134 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Huawei 2730 6
Укртелеком 127 5
Крымтелеком 41 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
ZTE Corporation 550 4
Ростех Радиозавод 15 4
Cisco Systems 2038 4
Синтерра - Synterra 565 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Киевстар 260 4
Центел - Центральный телеграф 163 3
SAP SE 3211 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Microsoft Corporation 11060 3
Facebook 3765 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
Ростех Технодинамика 23 2
Т-Платформы 274 2
Авикомп сервисез - Avicomp 20 2
Сервионика - Servionica 164 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Рамэк-ВС 70 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
IBM 3537 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
3733 2
РТ-Информ 112 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Avilex - Авилекс 9 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 7
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 5
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 4
Дюльбер - Санаторий 3 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Почта России ПАО 1572 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 2
Урал Соликамский Завод 4 2
Фин-Партнер УК 3 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
Стройтрансгаз 15 1
Северсталь ПАО 204 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 2 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей Комета - Корпорация космических систем специального назначения 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Связной ГК 877 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
AliExpress 275 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Евросеть 884 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Pandao 21 1
Мособлбанк 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 529 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Правительство РФ 2201 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Счётная палата РФ 460 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
Правительство Республики Коми 19 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Свердловской области 14 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 472 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 2
Окно-дисплей 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Умные платформы 496 1
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 1
VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 17 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Linux OS 4253 4
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
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Microsoft Windows 10 6629 2
PHP - Язык программирования 303 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
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Apache HTTP Server 222 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
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Java - Язык программирования 1175 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Dassault Systemes - SolidWorks 59 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
Галактика ERP 63 1
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Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 10 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
BQ 2432 Tank SE - Смартфон 3 1
Apple macOS 922 1
Microsoft Azure 1171 1
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НТВ - Телекомпания 164 1
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Российская газета 92 1
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Юность - радиостанция 14 1
Juniper Research 278 2
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Медиалогия 37 1
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НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 2
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 2
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
РАН - Российская академия наук 316 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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