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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минобороны РФ
ВС РФ
Вооружённые силы Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 187
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шойгу Сергей 59 6
|Давыдов Александр 36 6
|Зарицкий Владимир 7 5
|Путин Владимир 1824 3
|Чемезов Сергей 121 3
|Якунин Александр 43 3
|Скоков Сергей 26 3
|Носков Константин 201 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Панков Александр 61 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Тамодин Николай 45 2
|Добровольский Дмитрий 6 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Побежимов Сергей 9 2
|Ротенберг Борис 5 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Чендаров Андрей 11 2
|Иванцова Вера 1 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Данилин Алексей 10 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Пак Олег 90 1
|Липов Андрей 50 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Мылицын Роман 79 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Малис Александр 110 1
|Назаров Александр 35 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Juniper Research 278 2
|Fortune Global 500 160 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759179, в очереди разбора - 662869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759179, в очереди разбора - 662869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru