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БС Базовая станция в радиосвязи



23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G
27.04.2012 «Мегафон» опередил МТС и «Билайн» по числу базовых станций и нарушений их эксплуатации
17.05.2010 Прокуратура: МТС и «Мегафон» угрожают авиаполетам
12.12.2005 Завершены полевые испытания двухканального бустера Radio Components Sweden
11.12.2002 Lucent представила базовую станцию для CDMA-вариантов 3G-cвязи

Публикаций - 475, упоминаний - 593

БС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6421 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8702 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7645 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8224 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2317 5
Ericsson 2698 5
Huawei 3129 5
Lenovo Motorola 3447 4
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 181 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 3
Nokia Siemens Networks 213 3
Samsung Electronics 9214 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1284 3
ZTE Corporation 659 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 413 2
InfiNet Wireless - Инфинет 59 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5393 2
HP Inc. 5263 2
Qualcomm Technologies 1614 2
Amdocs 125 2
Vodafone Group 1318 2
МегаФон - Мобиком 221 2
Huawei Technologies 388 2
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
AT&T Inc 1557 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 2
Siemens AG - Siemens Group 2283 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 2
Microsoft Corporation 22264 2
Hitachi - Хитачи 1403 2
Apple Inc 10510 2
Meta Platforms - Facebook 4205 2
Naumen - Наумен 451 1
Airspan Networks 26 1
Инфосистемы Джет 861 1
Крок - Croc 1604 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 2
ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1429 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 18 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 16 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 821 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 14 1
SoftBank Group 233 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 95 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 93 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 102 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 275 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 284 1
Boeing 954 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 218 1
Hyundai Motor 301 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
О2О Холдинг 38 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 353 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
Газпром нефть 417 1
Русагро Группа Компаний 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 1
Почта России ПАО 1839 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2196 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7806 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2312 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 839 2
Правительство Республики Марий Эл 14 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1577 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1956 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 438 1
Правительство Москвы 1553 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Федеральное собрание Российской Федерации 162 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1194 1
Правительство РФ 7572 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 671 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2103 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 3
WiMAX Forum 66 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5337 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21397 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4628 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1976 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37114 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1157 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6527 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1116 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3469 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14322 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1397 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 475 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2497 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3086 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2581 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 597 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10368 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5250 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8913 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8279 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2382 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1446 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8632 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 95 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 850 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3218 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1802 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 638 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 861 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 67 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 106 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1446 1
Big Data - Большие данные 2915 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 506 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3980 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1930 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
МТС 3G-сеть 89 2
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
МТТ MVNE 24 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 103 1
Apple iPhone 6 1589 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2241 1
Huawei Mate - серия смартфонов 231 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
Ростелеком Игровой Маркет 4 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 30 1
МегаФон 3G-сеть 22 1
Huawei AirPON 2 1
Nvidia GeForce NOW 18 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 8 1
Amdocs Compact Convergence 1 1
Amdocs App Store 1 1
Amdocs BSS 2 1
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 1
Nokia N-series 408 1
Apple iPod 1346 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6070 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 190 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 63 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 119 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 109 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 39 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 280 1
Google Android TV 195 1
Apple iPhone 11 170 1
Apple iPhone 12 144 1
Apple iPhone 4 740 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 1
Google YouTube - Видеохостинг 2216 1
Солонин Виталий 89 4
Григорьев Александр 20 2
Рыбалко Станислав 9 2
Кочегаров Петр 10 2
Брюквин Юрий 280 2
Кусков Денис 212 2
Золочевский Иван 17 1
Кузьменко Валерия 62 1
Морошкин Александр 118 1
Богатов Антон 79 1
Борушевский Денис 36 1
Акулинин Игорь 20 1
Шуклин Андрей 22 1
Афанасьев Денис 31 1
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Николаенко Олег 13 1
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Прокопьев Иван 8 1
Гетманец Георгий 8 1
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Кузнецов Артем 6 1
Ларин Павел 5 1
Аветисян Сергей 2 1
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Меркулов Дмитрий 1 1
Исаев Алексей 13 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Чемезов Сергей 134 1
Анохин Сергей 42 1
Бровко Василий 49 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 177 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 1
Широков Александр 24 1
Иванов Олег 130 1
Миньковский Михаил 23 1
Красовский Александр 29 1
Иванов Андрей 43 1
Айбашева Анна 97 1
Инютин Артем 85 1
Россия - Российская федерация - РФ 104703 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32782 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45011 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12118 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5222 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13084 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12400 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12907 4
Европа 10924 3
Япония 9697 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 467 2
Россия - ПФО - Казань 2010 2
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Россия - ПФО - Оренбургская область 433 2
Россия - СФО - Иркутская область 812 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1686 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 58 2
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Кавказ 172 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 596 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 328 1
Таджикистан - Республика 722 1
США - Флорида 731 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 81 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 236 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 960 1
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Украина - Киев 914 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 368 1
Китай - Шанхай 617 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 731 1
Африка - Килиманджаро 9 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 27 1
Северный Кавказ 255 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8656 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3688 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 828 1
Skynet 46 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1801 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11477 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 15 1
Apple Antennagate 7 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1539 1
Мошенничество - Махинации 1303 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1860 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 415 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 590 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2761 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 166 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 596 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 990 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2511 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 57 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10428 1
Reddit 217 1
WSJ - The Wall Street Journal 1221 1
N+1 - Издание 119 1
New Scientist 1447 1
9to5Mac 97 1
Cellular News 231 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3130 3
Gartner 3286 1
ABI Research 230 1
Ericsson Mobility Report 33 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
In-Stat/MDR 63 1
MForum Analytics 18 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 157 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 20 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 126 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 53 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 41 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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