Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БС Базовая станция в радиосвязи
Публикаций - 475, упоминаний - 593
БС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 4
|Григорьев Александр 20 2
|Рыбалко Станислав 9 2
|Кочегаров Петр 10 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Кусков Денис 212 2
|Золочевский Иван 17 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Морошкин Александр 118 1
|Богатов Антон 79 1
|Борушевский Денис 36 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Афанасьев Денис 31 1
|Баранов Григорий 9 1
|Николаенко Олег 13 1
|Портной Сергей 8 1
|Прокопьев Иван 8 1
|Гетманец Георгий 8 1
|Марченко Сергей 7 1
|Кузнецов Артем 6 1
|Ларин Павел 5 1
|Аветисян Сергей 2 1
|Шмелев Иван 2 1
|Меркулов Дмитрий 1 1
|Исаев Алексей 13 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Анохин Сергей 42 1
|Бровко Василий 49 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 177 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 1
|Широков Александр 24 1
|Иванов Олег 130 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Красовский Александр 29 1
|Иванов Андрей 43 1
|Айбашева Анна 97 1
|Инютин Артем 85 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10428 1
|Reddit 217 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1221 1
|N+1 - Издание 119 1
|New Scientist 1447 1
|9to5Mac 97 1
|Cellular News 231 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3130 3
|Gartner 3286 1
|ABI Research 230 1
|Ericsson Mobility Report 33 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
|In-Stat/MDR 63 1
|MForum Analytics 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982189.
Создано именных указателей - 71983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982189.
Создано именных указателей - 71983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru