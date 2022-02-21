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Societe Generale Росбанк АКБ

Societe Generale - Росбанк АКБ

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

 

"Практика НЕвертикального управления в условиях кризиса"  Александр Тараторин, Директор по информационным технологиям, Росбанк на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей
02.02.2021 ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка
27.01.2021 Росбанк модернизирует расчетное и кредитное обслуживание юрлиц на основе решения «Диасофт»
21.01.2021 Росбанк и «Диасофт» реализуют масштабный проект по замене core-системы банка
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки
26.11.2020 «Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
28.10.2020 В Росбанке назначен директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса
19.08.2020 Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников
18.08.2020 Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем
06.08.2020 «Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП
20.07.2020 Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке
23.03.2020 «Росбанк дом» запустил мобильное приложение для партнеров
05.03.2020 В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура
20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование
13.02.2020 «Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности
11.12.2019 X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП
02.12.2019 Росбанк и Совкомбанк заключили соглашение об объединении банкоматных сетей
26.11.2019 Михаил Иванов, Росбанк -

Новые вызовы в ИБ связаны с двусторонней аутентификацией «банк-клиент» и «клиент-банк»
07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк -

В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями
29.08.2019 Росбанк предложил клиентам цифровые карты
08.08.2019 «Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture
15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка
15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка
02.07.2019 «АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке
22.04.2019 «Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке
15.04.2019 Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке «Диасофт»

Публикаций - 438, упоминаний - 756

Societe Generale упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 83
Cinimex - Синимекс 170 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 41
6072 40
Schneider Electric 493 37
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 32
Центр2М - Center2М 50 31
Microsoft Corporation 22497 31
Rimini Street 42 30
Schneider Electric Secure Power 48 30
Diasoft - Диасофт 534 28
Такском - Taxcom 201 28
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 26
Ситилабс 28 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 25
Oracle Corporation 6035 22
Программный продукт ГК 3960 19
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 15
Yandex - Яндекс 5015 15
Merlion Citilink - Ситилинк 259 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 12
Neoflex - Неофлекс 162 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 11
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 11
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 11
Dell EMC 4736 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 10
Открытые технологии 600 9
SAP SE 4595 9
Ростелеком - Связьинвест 1698 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 8
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 128
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 113
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 109
Альфа-Банк 1476 102
ГПБ - Газпромбанк 842 99
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 78
РЖД - Российские железные дороги 1458 65
ПСБ - Промсвязьбанк 682 56
Ингосстрах СПАО 301 52
X5 Group 709 51
Почта России ПАО 1853 47
МКБ - Московский кредитный банк 333 47
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 43
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 38
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 38
ПГК - Первая грузовая компания 117 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 34
Аэрофлот - Aeroflot 648 34
Открытие ФК 2713 31
ВТБ - ВТБ24 658 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 31
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 30
Ак Барс Банк 212 29
Societe Generale Group 68 29
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 26
Банк Зенит 215 26
Совкомбанк ПАО 171 25
OKS Group 35 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 25
Абсолют Банк 118 25
Почта Банк 319 25
Русский стандарт Банк 370 25
Segezha Group - Сегежа Групп 96 23
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 23
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 23
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 23
Visa International 1809 23
Citi - Citibank - Ситибанк 265 22
РСХБ - Россельхозбанк 228 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 73
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 70
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 36
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 34
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 30
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 23
Правительство Москвы 1640 22
Счётная палата РФ 628 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 15
Федеральное казначейство России 1345 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 7
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Президент Российской Федерации 3770 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области 21 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
РСПП - Союз работодателей Самарской области 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Linux Foundation 167 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 143
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 99
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 65
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 65
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 60
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 54
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 44
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 44
Мобильное приложение - Mobile app 4966 42
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 39
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 39
Big Data - Большие данные 3520 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 29
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 27
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 19
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 15
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 15
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 13
1С:ERP Управление предприятием 268 31
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 31
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
Google Android 11959 23
Apple iOS 6422 19
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 15
Linux OS 7669 12
Google Chrome - браузер 1270 12
Mozilla Firefox - браузер 1738 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
Oracle Java - язык программирования 2554 11
Microsoft Windows 10 11713 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 10
Societe Generale - Росбанк Онлайн - интернет-банк 9 9
IBM Integration Bus 16 9
Apple macOS 1457 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 7
Smart Engines - Smart Code Engine 17 7
Microsoft Windows 2000 2856 5
Smart Engines - Smart Document Engine 10 5
IBM Digital Business Automation 5 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 5
MasterCard Maestro 142 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
Apple - App Store 2437 5
Smart Engines GreenOCR 24 5
Intel x86 - архитектура процессора 1391 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 5
Купибилет - Kupibilet 15 4
Ред ОС 312 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Сотин Денис 106 89
Чаркин Евгений 203 59
Нестеров Алексей 84 50
Дьяченко Валерий 70 40
Абакумов Евгений 110 40
Прохорова Алла 48 40
Урьяс Вадим 82 36
Клепиков Алексей 80 36
Егоров Владимир 64 33
Соловьев Алексей 67 33
Семенихин Игорь 40 33
Сыкулев Андрей 67 32
Трофимова Людмила 34 32
Мискевич Евгений 32 31
Слышкин Василий 66 31
Рубин Адар 31 31
Натрусов Артем 142 30
Ермолаев Артем 348 30
Бойко Елена 174 29
Евраев Михаил 228 29
Богданов Кирилл 110 28
Степченков Максим 42 27
Белоусов Максим 73 26
Васильев Владислав 42 26
Генкина Екатерина 27 26
Лебедев Антон 35 26
Горчаков Денис 29 26
Каюмов Шамиль 37 26
Карпов Иван 46 26
Халматов Максим 48 26
Емелин Александр 29 25
Портной Михаил 26 25
Ямщиков Владимир 35 25
Смык Виталий 30 25
Москальков Дмитрий 26 25
Казарин Станислав 115 25
Попов Андрей 80 25
Юсупов Шамиль 25 25
Сороченков Алексей 26 25
Платонов Михаил 42 24
Россия - РФ - Российская федерация 108428 292
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 154
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 55
Европа Восточная 2927 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 38
Казахстан - Республика 4467 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 22
Европа 12319 20
Украина 6212 14
Франция - Французская Республика 5665 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Африка - Африканский регион 2928 9
Азия - Азиатский регион 3803 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 8
Япония 10069 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Индия - Республика 4263 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 5
Ближний Восток 2549 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Грузия 1064 5
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 5
Австрия - Австрийская Республика 1020 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Европа Западная 1329 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 164
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 107
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 21
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 88 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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