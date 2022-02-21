Societe Generale Росбанк АКБ
Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.
"Практика НЕвертикального управления в условиях кризиса" Александр Тараторин, Директор по информационным технологиям, Росбанк на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
Societe Generale упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сотин Денис 106 89
|Чаркин Евгений 203 59
|Нестеров Алексей 84 50
|Дьяченко Валерий 70 40
|Абакумов Евгений 110 40
|Прохорова Алла 48 40
|Урьяс Вадим 82 36
|Клепиков Алексей 80 36
|Егоров Владимир 64 33
|Соловьев Алексей 67 33
|Семенихин Игорь 40 33
|Сыкулев Андрей 67 32
|Трофимова Людмила 34 32
|Мискевич Евгений 32 31
|Слышкин Василий 66 31
|Рубин Адар 31 31
|Натрусов Артем 142 30
|Ермолаев Артем 348 30
|Бойко Елена 174 29
|Евраев Михаил 228 29
|Богданов Кирилл 110 28
|Степченков Максим 42 27
|Белоусов Максим 73 26
|Васильев Владислав 42 26
|Генкина Екатерина 27 26
|Лебедев Антон 35 26
|Горчаков Денис 29 26
|Каюмов Шамиль 37 26
|Карпов Иван 46 26
|Халматов Максим 48 26
|Емелин Александр 29 25
|Портной Михаил 26 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Смык Виталий 30 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Казарин Станислав 115 25
|Попов Андрей 80 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Платонов Михаил 42 24
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