Societe Generale - Росбанк АКБ

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. По данным на 2021 год Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 79 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 9 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 230 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

"Практика НЕвертикального управления в условиях кризиса" Александр Тараторин, Директор по информационным технологиям, Росбанк на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва