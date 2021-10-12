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Abbyy


12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 2
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 5
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture 2
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 11
21.07.2021 Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно 5
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 8
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 3
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine 1
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy 2
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 3
27.05.2021 Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами 5
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 3
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках 2
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах 3
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data 1
18.03.2021 Abbyy обновила бренд и фирменный стиль 13
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 3
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса 3
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» 4
20.01.2021 Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати 4
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 4
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 3
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 1
01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy 1
05.11.2020 ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY 1
21.10.2020 Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов» 2
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 11
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 3
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 11
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 2
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1

Публикаций - 793, упоминаний - 1956

Abbyy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 101
АйТи 749 38
IBM 3527 32
VK - Mail.ru Group 2482 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 28
Yandex - Яндекс 4099 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 24
SAP SE 3207 22
Google LLC 7128 19
Samsung Electronics 5633 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 15
Apple Inc - Эппл Рус 7680 12
3727 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 10
OpenText 160 10
Dr.Web - Доктор Веб 975 9
Логика Бизнеса 141 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 8
Acronis - Акронис 364 8
Крок 1219 8
Ланит ГК 1155 7
Softline - Софтлайн 1473 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Летограф - Letograf 63 7
SearchInform - Серчинформ 181 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 6
Docsvision - ДоксВижн 768 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Астерос - Asteros 531 6
Facebook 3765 5
Cisco Systems 2037 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Merlion - Мерлион 273 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 5
Прогноз 195 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
GitHub 412 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
Salesforce.com 272 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Транснефть 159 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Газпромбанк - ГПБ 692 12
ВТБ24 583 11
Альфа-Банк 1123 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Медскан 12 7
Открытие ФК 538 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Точка 124 5
Глобэкс банк 28 5
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
S7 Airlines 79 3
Нижнекамскнефтехим 13 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Uber 257 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Почта России ПАО 1570 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Газпром ПАО 518 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Фонд информационной демократии 27 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Президент Украины 14 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Национальный центр тестирования Республики Казахстан 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Правительство Москвы 649 1
Правительство РФ 2200 1
Счётная палата РФ 460 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 9
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 8
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
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Субтехнологии 8 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
Apple iOS 5741 70
Google Android 10750 62
Microsoft Windows 10 6612 24
Abbyy FlexiCapture 127 19
Abbyy FineReader 97 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Abbyy Compreno 20 10
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Microsoft Windows 8 1228 10
Microsoft Excel 435 10
Microsoft Azure 1171 9
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Java - Язык программирования 1167 8
Microsoft Office 365 769 8
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 7
Microsoft Windows 850 7
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 7
JavaScript - Язык программирования 626 7
Apple macOS 922 7
Linux OS 4243 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Alfresco 114 6
Abbyy PassportReader 10 6
Apple iPad 3263 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
Abbyy Lingvo 106 5
Abbyy Intelligent Search 6 5
Apple iPhone 3 383 5
Symbian OS 764 5
Microsoft Office 1921 5
Abbyy TextGrabber 14 5
Apple - App Store 2198 4
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Липич Григорий 48 42
Андреев Сергей 39 33
Шушкин Дмитрий 92 27
Ипатов Вадим 80 16
Елистратов Николай 90 15
Нестеров Алексей 79 10
Путин Владимир 1820 10
Кумпель Артем 15 9
Мехришвили Александр 11 8
Спиридонов Александр 35 8
Пашнин Роман 10 7
Алябьев Андрей 27 7
Храмцовская Наталья 38 7
Китляр Владимир 19 7
Бугаев Леонид 11 7
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Дюгаев Евгений 12 7
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Яшин Леонид 20 6
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Соловьев Игорь 35 5
Демидов Михаил 119 5
Бетсис Павел 84 5
Тихонов Андрей 33 5
Ямщиков Иван 5 4
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Козырев Алексей 270 4
Шмулевич Марк 79 4
Волож Аркадий 181 4
Ян Давид 40 4
Акимов Игорь 3 3
Порошенко Петр 17 3
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Пашенцев Виталий 11 3
Шадаев Максут 384 3
Грибанов Юрий 24 3
Карасов Равиль 4 3
Никифоров Николай 1126 3
Малахов Михаил 10 3
Persson Ulf - Перссон Ульф 4 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 385
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 80
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Россия - СФО - Новосибирск 1956 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Европа Западная 610 8
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Испания - Королевство 1248 6
Китай - Тайвань 589 6
Восточная Европа 1669 6
Австралия - Австралийский Союз 1118 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
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