Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Abbyy
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 793, упоминаний - 1956
Abbyy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Липич Григорий 48 42
|Андреев Сергей 39 33
|Шушкин Дмитрий 92 27
|Ипатов Вадим 80 16
|Елистратов Николай 90 15
|Нестеров Алексей 79 10
|Путин Владимир 1820 10
|Кумпель Артем 15 9
|Мехришвили Александр 11 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Пашнин Роман 10 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Храмцовская Наталья 38 7
|Китляр Владимир 19 7
|Бугаев Леонид 11 7
|Марич Игорь 18 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Шакманас Алгирдас 33 6
|Яшин Леонид 20 6
|Скурятина Елена 20 6
|Соловьев Игорь 35 5
|Демидов Михаил 119 5
|Бетсис Павел 84 5
|Тихонов Андрей 33 5
|Ямщиков Иван 5 4
|Ханин Александр 42 4
|Козырев Алексей 270 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Волож Аркадий 181 4
|Ян Давид 40 4
|Акимов Игорь 3 3
|Порошенко Петр 17 3
|Морозова Ольга 10 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Шадаев Максут 384 3
|Грибанов Юрий 24 3
|Карасов Равиль 4 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Малахов Михаил 10 3
|Persson Ulf - Перссон Ульф 4 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756649, в очереди разбора - 660339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756649, в очереди разбора - 660339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru