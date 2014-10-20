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ATM Automatic Teller Machine Автоматический банкомат Банкоматные сети Банкоматизация



20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost
10.01.2013 УБРиР установил свой девятисотый банкомат
02.09.2011 Diebold разработал виртуальный банкомат
31.05.1999 2nd Century Communications, Advanced Switching Communications, Convergent Networks, Vina Technologies и Woodwind Communications создают альянс для разработки методов применения АТМ в местных телефонных сетях
17.05.1999 Fore Systems выпустила АТМ-коммутатор для ЛВС ESX-3000
08.04.1999 Lucent выпустила модуль АТМ для коммутатора Cajun M770

Публикаций - 334, упоминаний - 374

ATM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 7
Cisco Systems 4699 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 4
Microsoft Corporation 22254 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
Cable & Wireless - C&W 229 3
Nortel Networks 1287 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 39 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 413 3
NCR - National Cash Register 147 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
ПроСофт - ProSoft 62 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 2
Fastwel - Фаствел 30 2
Deutsche Telekom 903 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 560 2
Комстар ОТС - Голден Лайн 61 2
Ростех - Автоматика Концерн 820 2
Ростех - Ростехнологии 2480 2
Крок - Croc 1603 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 135 2
Intel Corporation 11134 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1634 2
HP Inc. 5260 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1489 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 51 2
Telecom Italia 312 1
Relcom Data - Релком Дата 43 1
PhishLabs 3 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 43 1
Sonera 309 1
Orange France Télécom 654 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
RedCurl - Хакерская группировка 3 1
Winnti - Хакерская группировка 9 1
SEQ - SEC Consult Services 1364 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Яртелеком - Ярославские телекоммуникационный сети 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 7
Visa International 1716 6
Альфа-Банк 1446 5
Россети Ленэнерго 346 4
Hyosung 3 3
АТАК - сеть магазинов 1794 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 246 3
ВТБ - ВТБ24 650 3
ПСБ - Промсвязьбанк 665 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 164 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
Совкомбанк ПАО 168 2
Русский стандарт Банк 366 2
МДМ Банк 233 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Citi - Citibank - Ситибанк 261 1
Ростех - Новикомбанк 35 1
Петрокоммерц 46 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 964 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
Фасоль - сеть магазинов 5 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 13 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 14 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 1
Возрождение - Коммерческий банк 145 1
Western Union 119 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 1
Татнефть 179 1
ВкусВилл - Избёнка 59 1
Банк Зенит 207 1
Национальный банк Траст 132 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1564 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 7
Правительство РФ 7554 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2238 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1025 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 2
Президент Российской Федерации 3341 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 836 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1955 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 58
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SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 319 4
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1894 3
FastCash - метод хищения 3 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1346 3
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1320 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 542 3
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 326 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 2
Apple iOS 6343 2
Microsoft Windows 10 11323 2
ВТБ Онлайн 155 2
Т1 Мультикарта 153 2
Google Android 11793 2
MasterCard Maestro 139 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 137 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 206 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 966 1
VK - Mail.ru Maps.me 47 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
Microsoft Windows 2008 1
Microsoft Windows 2000 1724 1
Zcash - криптовалюта 9 1
MasterCard SecureCode 40 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 23 1
LG 75SM99 1287 1
Apple Pay 420 1
Microsoft Windows Live Hotmail 287 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1956 1
Elgato Eve Aqua Smart Water Controller - смарт-контроллер расхода воды 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Microsoft Office 2003 68 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
Krups XP 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Bravo 1 1
eKassir ATM WebHost 1 1
Oracle - Sun Netra SPARC 34 1
Microsoft Skype 1909 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 83 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 80 1
Чулков Валерий 24 4
Исанин Антон 4910 3
Маркарянц Мигель 8 2
Волков Максим 26 2
Мельникова Анастасия 192 2
Кузьмина Валентина 16 2
Дегтярев Алексей 57 2
Патрин Максим 31 1
Голован Дмитрий 10 1
Масарская Наталия 36 1
Рудычева Наталья 89 1
Смирнов Олег 13 1
Патрахин Никита 1 1
Прохоров Фёдор 81 1
Ядройцев Артём 6 1
Перцев Алексей 1 1
Тюрин Алексей 13 1
Серова Елена 317 1
Мохначева Елена 7 1
Свердлов Михаил 33 1
Алешкин Артем 5 1
Егоров Владимир 61 1
Журавлев Михаил 3 1
Фокин Вячеслав 2 1
Панюшкин Сергей 2 1
Карманов Иван 1 1
Дронов Дмитрий 26 1
Белышков Леонид 17 1
Лаптев Вячеслав 5 1
Вишняков Владимир 2 1
Тикунов Дмитрий 4 1
Старикова Евгения 11 1
Чернович Михаил 3 1
Дмитриев Александр 23 1
Волков Дмитрий 45 1
Печатников Анатолий 28 1
Залманов Андрей 29 1
Свириденко Кирилл 38 1
Новиков Павел 68 1
Сахненко Сергей 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 104560 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 13
Того - Тоголезская Республика 21841 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 10
Украина 6021 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 5
Польша - Республика 1533 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 4
Германия - Федеративная Республика 8493 4
Европа 10888 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 4
Кения - Республика 124 3
Индия - Республика 4204 3
Мальта - Республика 108 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 238 3
Швеция - Королевство 1980 3
Канада 3160 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 507 3
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 34 3
Азия - Азиатский регион 3694 2
Сингапур - Республика 1562 2
Африка - Африканский регион 2792 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1591 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2166 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 781 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1033 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 354 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1953 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 623 2
Китай - Тайвань 1851 2
Земля - планета Солнечной системы 7122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3005 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2105 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1230 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 979 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2723 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 21
Мошенничество - Махинации 1281 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3128 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 9192 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4219 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8468 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1525 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1422 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 126 3
Экономический эффект 623 3
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 8 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1758 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10893 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2678 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1800 2
Физическое лицо - Физлицо 698 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11141 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3778 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 7259 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1599 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 128 1
Физика - область естествознания 737 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 240 1
POS - point of sale 2 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1669 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2391 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 562 1
Аутсорсинг 963 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 133 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 240 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 150 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1934 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1052 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2977 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1017 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
Tom’s Hardware 123 2
Прайм - Агентство экономической информации 686 1
Forbes - Форбс 582 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 1
Ведомости 333 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Physical Review Letters 111 1
The Engineer 79 1
500 Startups 2130 3
IDC - International Data Corporation 4606 1
Gartner 3286 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1700 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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