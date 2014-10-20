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ATM Automatic Teller Machine Автоматический банкомат Банкоматные сети Банкоматизация
Публикаций - 334, упоминаний - 374
ATM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
|Чулков Валерий 24 4
|Исанин Антон 4910 3
|Маркарянц Мигель 8 2
|Волков Максим 26 2
|Мельникова Анастасия 192 2
|Кузьмина Валентина 16 2
|Дегтярев Алексей 57 2
|Патрин Максим 31 1
|Голован Дмитрий 10 1
|Масарская Наталия 36 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Смирнов Олег 13 1
|Патрахин Никита 1 1
|Прохоров Фёдор 81 1
|Ядройцев Артём 6 1
|Перцев Алексей 1 1
|Тюрин Алексей 13 1
|Серова Елена 317 1
|Мохначева Елена 7 1
|Свердлов Михаил 33 1
|Алешкин Артем 5 1
|Егоров Владимир 61 1
|Журавлев Михаил 3 1
|Фокин Вячеслав 2 1
|Панюшкин Сергей 2 1
|Карманов Иван 1 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Белышков Леонид 17 1
|Лаптев Вячеслав 5 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Тикунов Дмитрий 4 1
|Старикова Евгения 11 1
|Чернович Михаил 3 1
|Дмитриев Александр 23 1
|Волков Дмитрий 45 1
|Печатников Анатолий 28 1
|Залманов Андрей 29 1
|Свириденко Кирилл 38 1
|Новиков Павел 68 1
|Сахненко Сергей 74 1
|500 Startups 2130 3
|IDC - International Data Corporation 4606 1
|Gartner 3286 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
|Forrester Research 802 1
|Gartner Dataquest 340 1
|IHS Infonetics Research 90 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru